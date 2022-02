Le retour triomphant de Michelle Gisin à Beijing 2022, quelques mois après une mononucléose

Et tel un phénix, Michelle Gisin est réapparue au bon moment pour se parer d’or.

La Suissesse de 28 ans a été extraordinaire de maitrise lors du combiné alpin pour remporter la médaille d’or, ce jeudi à Beijing 2022. Quatre ans après son titre à Pyeongchang 2018, elle monte à nouveau sur la plus haute marche du podium.

Elle est la troisième skieuse dans l’histoire de cette discipline à défendre avec succès son titre olympique : la Croate Janica Kostelic (Salt Lake City 2002, Turin 2006) et l’Allemande Maria Hofl-Riesch (Vancouver 2010 et Sotchi 2014) avaient également réussi cette prouesse.

« Je suis tellement heureuse d’avoir réussi à sortir une manche de slalom comme celle-ci. Je ne sais même pas comment j’ai pu faire ça », a réagi Michelle Gisin après la course.

Revenue de loin

Car la Suissesse revient de loin. Souffrant d'une mononucléose l'été passé, la native des Grisons a lutté pour revenir au plus haut niveau. Cet hiver, elle ressentait encore plusieurs effets secondaires, et devait notamment beaucoup dormir ainsi qu'éviter les bains de foule qui lui donnent des migraines.

En décembre 2021, elle avait évoqué cette maladie à Olympics.com. « J’ai vécu des semaines et des mois parmi les plus difficiles de ma vie. C’est très difficile d’accepter de voir la maladie prendre toute mon énergie. Je ne pouvais rien faire. C’est fou comme cette maladie attaque aussi la tête, le mental. »

Après un retour à la compétition prudent au mois d’octobre, la polyvalente skieuse a repris le rythme au fil des courses, montant trois fois sur le podium cette saison (slalom de Lienz, slalom géant de Courchevel, super-G de Cortina d'Ampezzo).

Une performance époustouflante en slalom

Mais à Beijing 2022, la Suissesse a retrouvé toutes ses capacités. Déjà épatante en super G avec une belle médaille de bronze, elle a repoussé la concurrence très loin ce jeudi lors du combiné alpin. Sa compatriote Wendy Holdener, qui décroche une nouvelle médaille dans ces Jeux après le bronze en slalom, est deuxième... à plus d'une seconde.

« Il y a quatre ans, j’avais construit ma victoire sur la manche de descente, cette fois, c’est sur le slalom », a analysé Michelle Gisin, qui compte une victoire en Coupe du monde (slalom de Semmering). « Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir sortir une manche pareille après trois semaines de Jeux. Vraiment, je suis sans voix devant ma performance en slalom. »

« La descente était très correcte aussi, malgré cette faute en haut qui me coûte beaucoup de temps dans les deuxième et troisième secteurs. Je devais tout donner et je suis très heureuse d’avoir pu le faire. »

Si la descente était correcte, le champion olympique de slalom géant Marco Odermatt n'y est peut-être pas pour rien. La nuit qui a suivi son titre du 13 février, le jeune Suisse célébrait sa médaille d'or dans sa chambre, et Michelle Gisin a décidé d'aller féliciter son compatriote.

« C'est fou, je ne pensais pas gagner après la descente », tempère-t-elle. « J'ai fait une erreur vraiment grosse sur le haut même si Marco Odermatt m'avait dit qu'il n'était pas possible de gagner du temps au virage où les deux portes sont très proches. À la veille du dernier entraînement de descente, il faisait la fête dans la chambre à côté de la mienne après sa victoire en slalom géant. Je me suis réveillée à 00h15 et après 45 minutes à essayer de me rendormir, j'ai compris que ça n'allait pas être possible. Si j'étais debout, autant aller féliciter Marco parce que je ne l'avais pas encore vu. Il y a une photo amusante de nous mais vous ne la verrez pas parce qu'on a l'air horrible dessus, moi avec ma couverture, mon coussin, ma peluche et lui encore en combinaison de ski. On a commencé à parler de la descente, c'était très drôle et il avait complètement raison au sujet de ce virage »

La Suissesse a également eu une pensée pour Mikaela Shiffrin grande battue du jour. L’Américaine, immense favorite de l’épreuve, est sortie au bout de quelques portes, et enchaîne une nouvelle déception lors de ces Jeux Olympiques.

« C’est dommage que Mikaela n’ait pas pu finir la course, j’aurais aimé me battre pour l’or avec elle ».

Une famille en or

La skieuse helvète poursuit une magnifique tradition familiale au plus haut niveau. Son frère Marc a fait partie de l’équipe suisse pendant plus de 10 ans, avec de très bons résultats en Coupe d’Europe. Et sa sœur Michelle a tout simplement remporté le titre olympique en descente à Sotchi 2014.

Une famille avec laquelle « la petite sœur Michelle » est restée très soudée. « Je leur dois une très grande partie de mes succès », a-t-elle confié au média House of Switzerland. « Sans eux, je ne serais rien. Je suis très proche de mon frère et de ma sœur. À leurs yeux, je reste la petite sœur, la toute petite. »

Petite sœur Gisin au palmarès déjà immense.

