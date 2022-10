Finale de la Coupe des nations de saut d'obstacles : La Belgique s'impose et décroche son quota olympique pour Paris 2024

Jérôme Guéry a parfaitement su résister à la pression lors du dernier passage de la finale de la Coupe des nations de saut d'obstacles. Ce dimanche 2 octobre au Real Club de Polo de Barcelone, le cavalier belge avait besoin de réussir un tour parfait pour offrir la victoire et un quota olympique pour les Jeux de Paris 2024 à la Belgique.

Le médaillé de bronze par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, n'avait pas d'autre choix pour que son équipe devance la France dans le classement de la compétition et la Suisse dans la course au ticket pour les prochains JO.

Sur Quel Homme de Hus, le quadragénaire a réussi sa mission en terminant le parcours sans faute et avec un temps de 82 s 04. Cette performance permettait à la Belgique de terminer la finale de la Coupe des nations de saut d'obstacles sans le moindre point de pénalité.

Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) et Gilles Thomas (Calleryama) avaient aussi réussi un sans-faute alors que les quatre points de pénalité de Gregory Wathelet (Iron Man van de Padenborre) n'ont pas été pris en compte pour le calcul du classement.

« C'est tellement bon. Il y avait beaucoup de pression et je savais que je devais faire un sans-faute. Nous sommes tellement heureux », a réagi Jérome Guéry sur le site de la Fédération Internationale Équestre après la victoire belge.

La France a pris la deuxième place avec seulement quatre points de pénalité. Simon Delestre et Kevin Staut ont réussi un sans-faute en finale. Julien Épaillard et Grégory Cottard ont chacun récolté quatre points de pénalité, mais le score de ce dernier n'a pas été pris en compte. La Suisse d'Édouard Schmitz, Pius Schwizer, Martin Fuchs et Steve Guerdat était dans la même situation avec les fautes de Schwizer et Fuchs.

Ces deux nations ont été départagées au temps avec un avantage aux Tricolores pour un peu moins de trois secondes : 241 s 32 contre 244 s 00 pour les Helvétiques.

La Belgique obtient son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Les Pays-Bas, tenants du titre, n'ont pas réussi à monter sur le podium. Ils ont terminé à la quatrième place. Harrie Smolders a réussi un sans-faute comme l'an passé, mais elle a été la seule de son équipe à y parvenir. Les Néerlandais ont reçu huit points de pénalité.

Ils ont terminé devant la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne qui ont pris 16 points de pénalité. Ces trois pays ont été départagés au temps. La Grande-Bretagne a intégré le top 5 pour seulement trois centièmes de seconde. L'Irlande a pris la huitième et dernière place de la finale.

Les équipes qui n'avaient pas réussi à intégrer le top 8 ont participé à la Challenge Cup ce samedi 1er octobre. Le Mexique a remporté ce trophée devant le Brésil, le Canada, la Norvège, l'Argentine et la Suède.

Plus que la prestigieuse Coupe des Nations à remporter, un quota olympique était attribué à la nation la mieux classée qui n'était pas encore qualifiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

En s'imposant, la Belgique a réussi le coup double. Elle a remporté son duel à distance avec la Suisse et l'Espagne pour rejoindre la France, la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Allemagne au château de Versailles, le site olympique de l'équitation pour Paris 2024.

Les résultats de la finale de la Coupe des nations de saut d’obstacles

Belgique 0 / 241.73 France 4 / 241.32 Suisse 4 / 244.00 Pays-Bas 8 / 240.30 Grande-Bretagne 16 / 237.72 Espagne 16 / 237.75 Allemagne 16 / 239.37 Irlande 20 / 243.28

