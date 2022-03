Avec un nouveau record en danse rythmique, Papadakis/Cizeron sont en marche vers un cinquième titre mondial

Avant même d’avoir foulé la glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avaient déjà gagné.

Dans l’Aréna de Montpellier, ils sont partout : sur les murs de l’enceinte comme dans les esprits des supporters. Les champions olympiques de danse sur glace disputent les Championnats du monde de patinage artistique devant leur public, dénués de toute pression après leur sacre à Beijing 2022.

Une fois sur la glace, tout s’est déroulé comme prévu. Encore mieux même.

Après leur record de danse rythmique établi en République populaire de Chine (90,89 points), ils ont encore dépassé les limites de la discipline en récoltant 92,73 points, obtenant un 10 en interprétation.

Ils ont terminé devant leurs partenaires d’entraînement de l’Ice Academy de Montréal Madison Hubbell / Zachary Donohue (89,72 points, USA) et Madison Chock / Evan Bates (87,51 points, USA).

Le titre de champion du monde sera décerné demain, samedi 26 mars, après la danse libre.

Tous les couples du top 3 de la danse rythmique ont réalisé le meilleur score de leur carrière.

Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri ont terminé quatrièmes avec 84,22 points, tandis que les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier, médaillés de bronze mondial en 2021, ont fini cinquièmes avec 80,79 points.

Papadakis et Cizeron sont plus que jamais proches de réaliser ce qu’il n’a plus été accompli depuis près de 50 ans : remporter un cinquième titre mondial.

Takahashi se sent là où il doit être

Le mois dernier, la Fédération internationale de patinage (ISU) a annoncé qu’« aucun membre de l'ISU provenant de Russie ni de Biélorussie ne devraient être invités ou autorisés à participer aux compétitions internationales de patinage », et cela comprend les Championnats du monde.

Les vice-champions olympiques de danse sur glace Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov n’ont donc pas pu participer, ni Alexandra Stepanova et Ivan Bukin qui avaient terminé cinquièmes Pékin.

À Montpellier, les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz ont pris la sixième place de la danse rythmique avec 79,40 points, les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson la septième place avec 78,89 points, tandis que les Canadiens Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen sont arrivés huitièmes avec 78,29 points.

Le Japonais Takahashi Daisuke, 36 ans, a terminé 15e avec sa partenaire Muramoto Kana (67,77 points. Takahashi est un ancien champion du monde en individuel, et médaille de bronze à Vancouver 2010. Les deux patineurs faisaient leurs débuts en tant que duo aux Mondiaux.

Takahashi a déclaré qu’ils faisaient « désormais partie » des meilleurs danseurs sur glace du monde.

À partir de 18h, place au programme libre femmes. Mercredi 23 mars, la Belge Loena Hendrickx (75 points) a pris la deuxième place du programme court, juste derrière la Japonaise Sakamoto Kaori (80,32 points).