Pau Gasol sur les finales NBA 2022 : « Je préfère les Warriors mais Boston a une chance »

Pau Gasol symbolise les valeurs du mouvement olympique comme peu d’athlètes.

C’est le cas sur le terrain où il s’est affirmé comme une véritable légende du basket international avec cinq participations aux Jeux Olympiques et trois médailles (argent à Pékin 2008 et Londres 2012, bronze à Rio 2016), mais pas uniquement.

Même s’il a annoncé sa retraite après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, l’Espagnol mène toujours une vie très remplie : en tant que père, membre de la Commission des athlètes du CIO, ambassadeur de l’UNICEF et fondateur de la Fondation Gasol, une ONG qui cherche à éradiquer l’obésité infantile.

Dans ce programme très dense, le double champion NBA a pris le temps de rendre visite aux équipes d’Olympics.com, Olympic Channel et Olympic Broadcasting Services ce mardi 31 mai en compagnie de Thomas Bach, le président du CIO.

L’ancien joueur des Lakers s’est arrêté dans notre studio pour parler de sa retraite et de la NBA à Olympic Channel Podcast.

Avec sa propre expérience des finales NBA en tête, l’ex-intérieur a partagé son point de vue sur le choc entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics qui décidera du champion 2022. Il a même osé livrer son pronostic.

Pau Gasol donne son pronostic pour les finales NBA 2022 : Warriors ou Celtics ?

« Je préfère les Warriors », a avoué Pau Gasol au sujet de l’équipe basée à San Francisco. « Ils ont l’expérience et proposent un jeu de très haut niveau. Ils sont en forme. Ça sera vraiment très compliqué de les battre. »

« Mais si une équipe peut le faire, c’est Boston. Les Celtics jouent aussi très bien. Je ne veux rien leur enlever. Ils ont beaucoup de talent, mais je pense que les Warriors ont quand même l’avantage. »

Une partie de ce choix rationnel est guidée par les propres expériences de l’Espagnol. Le double champion NBA n’a pas réussi à mettre la main sur la bague de champion lors de sa première apparition en finales avec les Lakers en 2008. La franchise californienne avait perdu face aux Celtics. Il a souligné l’importance d’avoir dans ses rangs des joueurs qui ont déjà joué pour la victoire finale.

« Une fois que vous êtes en finale, c’est presque la chance d’une vie. Pour la plupart des joueurs des Celtics, ce sont leurs premières finales et c’est un véritable défi, car il faut réussir à gérer beaucoup de choses pour gagner en découvrant ce niveau », a expliqué Pau Gasol. « Les Warriors ont cette expérience et ils ont l’avantage du terrain. »

La préférence de Pau Gasol pour les Warriors n’est peut-être pas si surprenante que cela pour certains étant donné qu’un peu plus tôt dans l’année, l’Espagnol avait été annoncé au sein du staff de Golden State. Qu’importent ces liens avec cette franchise, Pau Gasol est sûr d’une chose : « Ces finales seront plaisantes. »

Jayson Tatum pour entretenir l’héritage de Kobe Bryant

Même si les Warriors ont ses faveurs pour les finales NBA 2022, Pau Gasol a un lien avec les Celtics. Mais quelque chose qui dépasse les limites du terrain.

Jayson Tatum est une des stars de la franchise basée dans le Massachusetts. Pour être le leader de son équipe, il a pu compter sur les conseils de Kobe Bryant. Lors du match 7 des finales de conférence face à Miami, le joueur de 24 ans portait même un brassard qui rendait hommage à celui que Pau Gasol considère comme son frère.

Le quadragénaire a parlé de l’impact de son ancien coéquipier des Lakers, tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère en 2020, reconnaissant son influence sur une jeune génération qui domine désormais dans la Grande Ligue.

« J’aime l’impact que Kobe a eu sur tous ces jeunes joueurs. J’aime comment il a inspiré et motivé Giannis Antetokounmpo à devenir MVP et gagner une bague. Son influence a été similaire sur Devin Booker, Kawhi Leonard ou tellement d’autres gars qui ont été touchés et inspirés d’une manière qui veut dire beaucoup. »

« Anthony Davis est un des autres joueurs qui rentrent dans cette catégorie. Quand il a marqué ce tir au buzzer contre Denver, vous savez, il l’a dédié à Kobe. C’est touchant. C’est très émouvant pour moi de voir comment mon grand frère a touché autant de gens. À quel point il les a touchés. »

