En route vers Paris 2024 : Le système de qualification de l'aviron expliqué

L’aviron fait partie du programme olympique estival depuis 1900. Toujours accompagné par des paysages et des sites à couper le souffle, le sport sera une nouvelle fois au programme de Paris 2024. Pour la deuxième fois après celle de Tokyo 2020, la compétition verra s’aligner un nombre égal d’épreuves pour les femmes et les hommes.

Découvrez les réponses aux questions principales sur le parcours que devront emprunter les rameurs pour décrocher une place pour Paris 2024.

Combien de rameurs vont participer à Paris 2024 ?

Quelque 502 rameurs participeront à Paris 2024 : 251 athlètes de chaque genre, soit au total 24 de moins qu’à Tokyo 2020. Ce chiffre comprend les places réservées au pays hôte (une pour chaque genre) et les places d’universalité (deux pour chaque genre), attribuées pour assurer une large participation lors de chaque régate des Jeux Olympiques.

En dehors de ces six places, 496 athlètes (248 pour les femmes et autant pour les hommes) seront alignés dans les sept classes de bateaux olympiques, la répartition étant la suivante :

58 athlètes (29 par genre) : Skiff

(29 par genre) : Skiff 52 athlètes (26 par genre) : Deux sans barreur

(26 par genre) : Deux sans barreur 52 athlètes (26 par genre) : Deux de couple

(26 par genre) : Deux de couple 72 athlètes (36 par genre) : Quatre sans barreur

(36 par genre) : Quatre sans barreur 72 athlètes (36 par genre) : Quatre de couple

(36 par genre) : Quatre de couple 126 athlètes (63 par genre) : Huit

(63 par genre) : Huit 64 athlètes (32 par genre) : Deux de couple poids légers

Quel est le parcours de qualification de l’aviron pour Paris 2024 ?

En tant que pays hôte, la France dispose d’un quota pour les compétitions femmes et hommes. Deux quotas pour les femmes et les hommes seront également attribués en suivant le principe d'universalité, qui seront décernées par la commission tripartite du Comité International Olympique (CIO).

Pour chacune des 14 classes de bateaux olympiques, il y aura trois possibilités de décrocher le quota pour les Jeux Olympiques d’été 2024 :

1. Championnats du monde d’aviron 2023

Au total, 336 athlètes (168 femmes et 168 hommes) auront la possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 lors des Championnats du monde d’aviron 2023 de Belgrade, en Serbie, du 3 au 10 septembre 2023. La compétition est ouverte à tous les CNO dont les fédérations nationales sont membres de World Rowing. Les équipages les mieux classés en fonction du quota de qualification de chaque épreuve qualifieront leurs bateaux pour leur Comité National Olympique.

2. Régates continentales de qualification en 2023

Un total de 64 athlètes (32 femmes et autant d’hommes) auront la possibilité de se qualifier via les quatre régates continentales de qualification : Asie/Océanie, Afrique, Amériques et Europe. Ces compétitions permettront aux CNO qui n’ont pas participé, qui ne se sont qualifiés dans aucune catégorie ou qui n’ont qualifié qu’un seul bateau lors des Championnats du monde d’aviron 2023 de se qualifier. Chaque régate continentale de qualification comptera quatre épreuves, tandis que World Rowing confirmera le lieu et les dates de ces régates continentales de qualification d’ici la fin 2022.

3. Régate finale de qualification olympique (à confirmer en mai 2024)

La régate finale de qualification olympique sera la dernière chance pour 48 femmes et 48 hommes (96 athlètes au total) de décrocher leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet événement se tiendra à Lucerne, en Suisse, en mai 2024. Tous les CNO peuvent participer à toutes les épreuves dans laquelle ils ne se sont pas qualifiés : dans ce cas, il n’y a aucune restriction quant au nombre d’épreuves pour lesquelles un CNO peut se qualifier au cours de la régate finale de qualification olympique.

Après chacune des régates de qualification, World Rowing confirmera aux CNO en question, sur la base des résultats, s’ils ont obtenu une place de quota. Le CNO doit alors indiqué s’il accepte les bateaux qualifiés dans les 14 jours.

Si le CNO n’accepte pas une place, celle-ci sera attribuée au premier bateau éligible parmi les non-qualifiés. (Voir ci-dessous le calendrier avec toutes les dates clés).

Quel est le calendrier des compétitions d’aviron de Paris 2024 ?

À Paris 2024, sept épreuves seront organisées dans le cadre des compétitions femmes et hommes :

Skiff (femmes/hommes)

Deux sans barreur (femmes/hommes)

Deux de couple (femmes/hommes)

Quatre sans barreur (femmes/hommes)

Quatre de couple (femmes/hommes)

Huit (femmes/hommes)

Deux de couple poids légers (femmes/hommes)

Les 14 épreuves d’aviron se tiendront du 27 juillet au 3 août. Les compétitions se dérouleront dans le magnifique Stade Nautique de Vaires-sur-Marne, à 39 km du village olympique et paralympique.

À LIRE : Le calendrier des compétitions des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été dévoilé

Les rameurs à suivre à Paris 2024

À Tokyo 2020, deux des moments les plus émouvants ont été orchestrés par l’Irlande et la Grèce, des athlètes des deux pays ayant remporté une première médaille d’or en aviron : en deux de couples poids légers hommes grâce à Fintan McCarthy et Paul O’Donovan, et en skiff avec Stefanos Ntouskos, âgé de 24 ans.

Les athlètes chinois sont également montés sur le podium à Tokyo 2020 avec une médaille d’or et deux de bronze. À Paris 2024, ils seront une nouvelle fois à surveiller de près.

La Grande-Bretagne, super-puissance de l’aviron, n’a décroché que deux médailles à Tokyo, tandis que les États-Unis sont repartis les mains vides, le huit féminin n’ayant terminé que quatrième alors qu’il visait une quatrième médaille d’or consécutive.

La France a terminé juste devant la République populaire de Chine au tableau des médailles, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ajoutant l’or olympique à leur titre mondial 2018 en deux de couple. Laura Tarantola et Claire Bove, toutes deux suffisamment jeunes pour prendre part à leurs Jeux à domicile, ont quant à elle remporté la médaille d’argent du deux de couple poids légers femmes. Elles devront potentiellement faire face à la concurrence de leurs rivales de Tokyo, les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini, en or pour seulement 0,14 seconde.

Les Roumaines Ancuta Bodnar et Simona Radis se sont octroyées l’or en deux de couple. Toutes deux âgées de 22 ans, elles devraient être de la partie à Paris et au-delà.

Les Pays-Bas ont remporté l’or du quatre sans barreur hommes avec, à la clé, un record du monde et un équipage jeune, dans lequel seul Dirk Uittenbogaard, âgé de 31 ans, n’est pas assuré de se rendre à Paris.

La Croatie aimerait également rééditer de grands moments olympiques, comme lorsque les frères Martin et Valent Sinkovic ont écrit l’histoire à Tokyo en ajoutant l’or du deux sans barreur à leur titre en deux de couple à Rio 2016.

Calendrier des qualifications en aviron pour Paris 2024

31 décembre 2022 : World Rowing déterminera le lieu des régates continentales de qualification olympique

World Rowing déterminera le lieu des régates continentales de qualification olympique 3-10 septembre 2023 : Championnats du monde d’aviron 2023 à Belgrade, en Serbie

Championnats du monde d’aviron 2023 à Belgrade, en Serbie 15 septembre 2023 : World Rowing confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues

World Rowing confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues 29 septembre 2023 : Les CNO devront confirmer à World Rowing l’utilisation des places de quota attribuées

Les CNO devront confirmer à World Rowing l’utilisation des places de quota attribuées 6 octobre 2023 : World Rowing réattribuera toutes les places de qualification non-utilisées

World Rowing réattribuera toutes les places de qualification non-utilisées À confirmer : Régate continentale de qualification pour l’Afrique, à confirmer

Régate continentale de qualification pour l’Afrique, à confirmer À confirmer : Régate continentale de qualification pour les Amériques, à confirmer

Régate continentale de qualification pour les Amériques, à confirmer À confirmer : Régate continentale de qualification pour l’Asie et l’Océanie, à confirmer

Régate continentale de qualification pour l’Asie et l’Océanie, à confirmer À confirmer : Régate continentale de qualification pour l’Europe, à confirmer

Régate continentale de qualification pour l’Europe, à confirmer 19-21 mai 2024 (à confirmer) : Régate finale de qualification olympique à Lucerne, en Suisse

Régate finale de qualification olympique à Lucerne, en Suisse En ce qui concerne les régates de qualification respectives : Dans les cinq jours suivant l’événement, World Rowing confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues

Dans les cinq jours suivant l’événement, World Rowing confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues Deux semaines après l’événement : Les CNO devront confirmer à World Rowing l’utilisation des quotas alloués

Les CNO devront confirmer à World Rowing l’utilisation des quotas alloués Dans les cinq jours suivant chaque étape précédente : World Rowing réattribuera toutes les places de quota non utilisées

World Rowing réattribuera toutes les places de quota non utilisées À confirmer : La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places de l’universalité aux CNO (le cas échéant)

La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places de l’universalité aux CNO (le cas échéant) 7 juin 2024 : World Rowing réattribuera toutes les places de quota non utilisées

World Rowing réattribuera toutes les places de quota non utilisées 8 juillet 2024 : Date limite pour les inscriptions dans les sports de Paris 2024

Date limite pour les inscriptions dans les sports de Paris 2024 25 juillet 2024 : Réunion pour le tirage au sort des régates olympiques

Réunion pour le tirage au sort des régates olympiques 26 juillet-11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

