Papadakis/Cizeron font un break d’un an en patinage artistique, sans fermer la porte à Milano Cortina 2026

Les doutes planaient, c’est désormais officiel.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (27 ans) ont annoncé qu’ils s’écartaient de la compétition pendant un an lors d'une interview avec l'AFP et L'Équipe.

« On a décidé de prendre une année sans faire de compétitions », ont déclaré les champions olympiques de Beijing 2022.

« Ça n'a pas été vraiment une décision difficile à prendre », poursuit Papadakis.

« Difficile à confirmer, peut-être parce qu'on n'avait jamais pris ce genre de décision avant. C'est sûr que c'est nouveau, mais en même temps, je pense que c'était évident qu'on avait tous les deux besoin de se reposer et qu'on ne reprendrait pas les compétitions à l'automne. »

Ils ne disent pas non à Milano Cortina 2026

Papadakis/Cizeron pourraient tenter de remporter un deuxième titre aux prochains Jeux Olympiques d’hiver, à Milano Cortina 2026. Mais pour le moment, ils n’ont pas donné de réponse concrète, expliquant que ce break n’est pas définitif.

« Si on arrêtait complètement, on dirait qu'on arrête complètement », affirme Cizeron. « Là on dit qu'on prend un an de break parce que je pense qu'on ne ferme pas la porte à éventuellement reprendre la compétition. »

Papadakis est sur la même ligne.

« Toutes les portes sont ouvertes Si on a dans l'idée de reprendre, on ne sait pas forcément au bout de combien de temps ce serait. Notre vie a tellement été réglée et planifiée à long terme depuis toujours qu'on se laisse aller avec le vent et ce qu'on a envie de faire, de découvrir, avant de voir ce qui nous semble le plus juste. Pour l'instant, la seule certitude qu'on a récoltée, c'est qu'on ne fera pas la saison prochaine. »

À Milano Cortina 2026, Gabriella Papadakis aura 30 ans, et Guillaume Cizeron en aura 31.

À PyeongChang 2018, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté leur deuxième médaille d’or après avoir fait un break de deux ans à l’issue des Jeux de Sotchi 2014. Ils étaient revenus à la compétition en 2016.

Guillaume Cizeron a déclaré que leur retour sera conditionné à l’envie.

Champions olympiques à Beijing 2022 avec des plus hauts scores

Lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, le couple français a remporté l’or avec les plus hauts scores (de l’histoire) en danse rythmique (90,83) et au total (226,98).

C’était le seul titre manquant pour les quintuples champions du monde, après avoir remporté l’argent à PyeongChang 2018, derrière Virtue et Moir.

Après Beijing 2022, les Français qui s’entraînant à Montréal sont revenus sur leur sol lors des Championnats du monde de Montpellier, fin mars, pour remporter leur cinquième titre mondial avec de nouveaux plus hauts scores : 92,73 en danse rythmique, 137,09 en danse libre et 229,82 au total.

Patinant ensemble depuis l’âge de 9 et 10 ans, avec des premiers titres en 2015 (champions de France, d’Europe et du monde), Papadakis et Cizeron ont déclaré à plusieurs reprises ressentir de la fatigue.

« On va reposer nos corps par rapport à ce qu'on faisait quand on s'entraînait pour des compétitions, c'est sûr », explique Papadakis.