Draft NBA 2022 : les Français Dieng, Diabaté, Besson et Kamagaté sélectionnés

À part les États-Unis, aucun pays n'a eu plus de joueurs choisis que la France lors de la Draft NBA qui a eu lieu ce jeudi 22 juin à New York.

Quatre joueurs tricolores ont été appelés lors de la grande soirée qui voit les meilleurs jeunes basketteurs de la planète être sélectionnés par les équipes évoluant en NBA : Ousmane Dieng, Moussa Diabaté, Ismaël Kamagaté et Hugo Besson.

Parmi ces quatre joueurs, il n'y a que le premier cité qui va signer un contrat garanti de deux ans dans la Grande Ligue. Ousmane Dieng a été drafté au premier tour avec le 11e choix. Sélectionné par les New York Knicks, l'ailier polyvalent a été immédiatement envoyé à Oklahoma City où il évoluera aux côtés de ses compatriotes Jaylen Hoard et Théo Maledon. Le joueur de 19 ans est le quatrième Français le plus haut drafté de l'histoire de la NBA.

Il est arrivé aux portes du top 10 grâce à une excellente fin de saison avec les New Zealand Breakers dans le championnat australien. Le joueur de 2,08 m s'y est révélé après avoir été formé au Pole France Basketball. Il a terminé la saison avec des moyennes de 8,9 points, 1 passe décisive et 3,2 rebonds par match.

« C'est juste incroyable, c'est un rêve qui se réalise, je suis super heureux et je suis pressé de rejoindre Oklahoma City », a réagi le natif de Villeneuve-sur-Lot.

Trois Français au deuxième tour, Paolo Banchero premier choix de la Draft NBA 2022

Son compatriote et coéquipier en club Hugo Besson va lui aussi rejoindre la NBA. Il a été choisi au 58e rang par les Milwaukee Bucks. Son éclosion avait eu lieu l'année précédente sous les couleurs de Saint-Quentin en Pro B. L'arrière avait été élu meilleur jeune de la deuxième division française en 2020-2021 avant de s'envoler pour l'hémisphère sud où il a confirmé avec 13,9 points, 2,5 passes décisives et 4 rebonds par match.

Avant lui, deux autres joueurs français ont été sélectionnés au deuxième tour : Moussa Diabaté qui a pris la direction des Los Angeles Clippers avec le 43e choix et Ismaël Kamagaté retenu par les Denver Nuggets à la 46e place.

Le premier est un ailier fort qui évoluait avec l'Université de Michigan en NCAA l'an dernier alors que le second est un pivot qui a découvert de l'élite du basketball français avec Paris pendant la saison 2021-2022.

La soirée avait commencé par la sélection de Paolo Banchero. Le joueur passé par l'Université de Duke a été recruté par le Orlando Magic qui avait le premier choix de cette draft 2022. L'ailier-fort a devancé Chet Holmgren qui a été sélectionné par Oklahoma City et Jabari Smith Jr. retenu par Houston.