Présentation du patinage artistique hommes : Hanyu et Chen ont de la compagnie dans la course à l’or

La course pour l’or en patinage artistique hommes ne se limite pas aux deux patineurs stars, bien au contraire.

Alors que tous les regards sont rivés sur Hanyu Yuzuru, double champion olympique en titre, et Nathan Chen, détenteur des trois derniers titres mondiaux, plusieurs de leurs homologues sont susceptibles de pouvoir monter sur le podium de l’épreuve individuelle hommes de patinage artistique des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Les patineurs entrent sur la glace ce mardi matin (8 février) dans le Capital Indoor Stadium, pour la première des quatre épreuves en individuel du programme olympique. Le programme libre commence pour sa part ce jeudi (10 février).

Ce lundi (7 février), le ROC s'est adjugé l'or par équipe devant les États-Unis, tandis que le Japon a récolté sa toute première médaille de bronze par équipe dans l’épreuve.

Alors que Chen s’est offert une deuxième médaille olympique au sein de Team USA, Hanyu a préféré se mettre en retrait de l’épreuve par équipe, n’arrivant à Pékin que le dimanche 6 février, ne s'entraînant pour la première fois que lundi.

De fait, c’est le médaillé d’argent de PyeongChang 2018, Uno Shoma, et le vainqueur des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Kagiyama Yuma, qui ont défendu les couleurs japonaises et remporté la médaille de bronze. Ces deux patineurs japonais seront, sans doute, les adversaires les plus coriaces d’Hanyu et de Chen : tous ces hommes sont armés de l’arme fatale, le quadruple saut, ainsi que d’un contenu artistique pouvant faire chavirer le coeur du public et des juges.

Mais seul Hanyu, aujourd’hui âgé de 27 ans, tentera le quadruple Axel, un saut qui n’a jamais été réussi aux Jeux Olympiques, ni ailleurs !

Ce lundi, il s’est essayé à plusieurs reprises à ce saut, sans jamais réussir à atterrir proprement. Le saut n’est pas autorisé dans le programme court, il ne pourra ainsi le tenter qu’au cours du programme libre. En décembre, aux Championnats du Japon, il en a réussi un, avant que son saut ne soit déclassé. En cause, Hanyu a atterri sur ses deux pieds et a effectué la rotation sur la glace, alors qu’elle devait être réalisée en l’air.

La quête de quadruple Axel permet à l’homme aux deux médailles d’or olympique de se concentrer tout en ayant un but : Hanyu a ainsi déclaré que sa priorité, à Pékin, était son saut plus que la médaille d’or.

Rêves en or : Chen, Hanyu, Uno et Kagiyama

Si le quadruple Axel reste l’arme principale d’Hanyu, la qualité du patinage qu’il a affiché lors des Championnats du Japon il y a quelques semaines, durant lesquels il a décroché un sixième titre national, prouve qu’il est dans une forme ascendante qui pourrait faire de lui le premier patineur en simple à décrocher trois titres olympiques consécutifs en près de 100 ans !

Une blessure à la cheville a contraint Hanyu à renoncer à participer aux Grands Prix plus tôt dans la saison. Un scénario qui rappelle grandement celui qu’il a vécu à l’approche de PyeongChang 2018, où il avait retrouvé la forme in extremis pour remporter une seconde médaille d’or.

Hanyu a passé la majorité de ses deux dernières années à s’entraîner seul chez lui, à Saitama, loin de sa base d’entraînement de Toronto. Son entraîneur de longue date, Brian Orser, ne sera ainsi pas à ses côtés dans la patinoire ou dans le « Kiss and Cry » de Pékin, bien que le Canadien demeure inscrit comme son entraîneur.

Lors du programme court de mardi, Hanyu s’élancera sur la glace dans l’avant-dernier groupe, juste avant Uno.

Comme l’on dit en patinage, on ne peut gagner une épreuve avec le programme court… Mais on peut perdre sans lui.

Que faudra-t-il donc surveiller ? Les programmes propres : les hommes n’effectuent que trois enchaînements de saut, dont une combinaison ainsi qu’un Axel, au cours d’un programme de deux minutes et 50 secondes qui oblige les patineurs à donner le meilleur d’eux-mêmes sans faire la moindre erreur.

Kondratiuk, Brown et Messing pourraient impressionner

Kagiyama rejoindra Chen dans le groupe final, ainsi que son coéquipier américain Jason Brown, l’un des meilleurs patineurs artistiques au monde, et le Canadien Keegan Messing, arrivé à la dernière minute lundi après avoir manqué l’épreuves par équipes, suite à un contrôle positif au COVID l’ayant contraint à retarder son départ de Vancouver.

Le groupe d’Hanyu et d’Uno comprend également Cha Junhwan, le vainqueur sud-coréen des Quatre Continents, et Andrei Mozalev, représentant du ROC ayant ramené une médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020.

Coéquipier de Mozalev, Mark Kondratiuk, âgé de seulement 18 ans, a impressionné dans l’épreuve par équipe, aidant le ROC à s’octroyer la médaille d’or. Le jeune homme brille de mille feux depuis ces six dernières semaines. Et pour cause, il a remporté successivement les Championnats nationaux puis d’Europe, pour devenir l’un des favoris de la sélection des trois hommes du ROC après que Mikhail Kolyada, ancien médaillé mondial, en ait été écarté avant les Jeux.

Il faudra également surveiller Evgeni Semenenko, partenaire d’entraînement de Kolyada, au sein de cette équipe du ROC.

Rebondissements et renversements : l’épreuve hommes réserverait-elle des surprises ?

Chen, qui a remporté tous les Championnats du monde depuis PyeongChang (2018, 2019 et 2021), a lancé sa saison par sa première défaite internationale depuis plus de deux ans, se classant troisième du Skate America.

Un rendez-vous durant lequel son coéquipier Vincent Zhou a lui décroché sa première médaille d’or en Grand Prix. Après que Zhou se soit élancé dans la partie libre masculine de l’épreuve par équipe de dimanche, a été révélé le lendemain qu’il avait été testé positif au COVID-19, ce qui laisse planer le doute quant à sa participation à l’épreuve en individuel.

Chen, qui à l’instar d’Hanyu compte six titres de champion national, cherchera à s’appuyer sur sa qualité première, les grands sauts, dans les deux programmes qu’il a réinterprétés au cours de la saison 2019/20 écourtée, « La Bohème » en court et « Rocketman » en libre. Il prévoit de réaliser cinq quadruples dans ce programme libre.

Le jeune athlète de 22 ans a semblé en confiance lors du programme court de l’épreuve par équipe, quatre ans après avoir chuté dans ce même programme, ainsi que lors du court en individuel, aux Jeux Olympiques. Il a terminé cinquième du classement général en 2018 et n’a plus perdu aucune épreuve depuis sa médaille de bronze au Skate America.

Bien qu’il sera, en compagnie d’Hanyu, sous le feu des projecteurs, Uno et Kagiyama n’en restent pas moins de solides candidats. Du haut de ses 18 ans, ce dernier a même été le tout premier patineur à réussir un quadruple loop en compétition olympique, un exploit qui a aidé le Japon à décrocher le bronze par équipe.

Uno a été rejoint par l’entraîneur Stéphane Lambiel, également médaillé d’argent olympique, après que le Suisse ait été retardé dans son voyage jusqu’à Pékin après un test positif au COVID-19.

Simple hommes - Programme et ordre de passage

Le programme court s’ouvrira à partir de 09h15, heure locale, le mardi (8 février). Le patinage libre se tiendra le jeudi (10 février) à 09h30, heure locale. Vous pouvez consulter le programme complet du patinage ici.

Mardi 8 février, 09h15 - Patinage simple hommes - Programme court

Jeudi 10 février, 09h30 - Patinage simple hommes - Programme libre

L’ordre de passage des patineurs pour le programme court a d’ores et déjà été fixé, ce en fonction du classement mondial actuel des concurrents. Les groupes ont ensuite été tirés au sort :

Groupe 1

1 SADOVSKY Roman CAN

2 MAJOROV Nikolaj SWE

3 BRITSCHGI Lukas SUI

4 SELEVKO Aleksandr EST

5 JIN Boyang CHN

6 LITVINTSEV Vladimir AZE

Groupe 2

7 LEE Sihyeong KOR

8 CARRILLO Donovan MEX

9 SHMURATKO Ivan UKR

10 BYCHENKO Alexei ISR

11 BREZINA Michal CZE

12 ZHOU Vincent USA

Groupe 3

13 MILYUKOV Konstantin BLR

14 KERRY Brendan AUS

15 SIAO HIM FA Adam FRA

16 KONDRATIUK Mark ROC

17 SEMENENKO Evgeni ROC

18 AYMOZ Kevin FRA

Groupe 4

19 VASILJEVS Deniss LAT

20 MOZALEV Andrei ROC

21 HANYU Yuzuru JPN

22 UNO Shoma JPN

23 CHA Junhwan KOR

24 RIZZO Matteo ITA

Groupe 5

25 GRASSL Daniel ITA

26 MESSING Keegan CAN

27 KAGIYAMA Yuma JPN

28 CHEN Nathan USA

29 KVITELASHVILI Morisi GEO

30 BROWN Jason USA