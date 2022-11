Festival Dakar en Jeux : à quatre ans des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, les Sénégalais sont déjà enthousiastes

L’enthousiasme du peuple sénégalais les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 se ressent déjà.

Quatre ans avant la première compétition olympique organisée en Afrique, le festival Dakar en Jeux est organisé pour célébrer la jeunesse et l’Olympisme. Il se déroule du 29 octobre au 5 novembre, une période lors de laquelle devait se avoir lieu la quatrième édition des JOJ avant son report en raison de la situation sanitaire mondiale.

Concerts, débats, initiations sportives, compétitions de basket 3x3 et de breaking avec le Power Crew de B-Boy Zaza : de nombreuses activités sportives et culturelles sont organisées à Saly, Diamniadio et Dakar, les villes où se dérouleront les épreuves dans quatre ans. Pour le plus grand plaisir des Sénégalais, impatients de faire découvrir leur culture au monde entier.

Plusieurs milliers de personnes ont assisté au concert d’ouverture sur la plage de Saly, samedi 29 octobre. L’ambiance y était bouillonnante pour ovationner des artistes locaux et célébrer les valeurs olympiques.

« On est à quatre ans des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Si on continue dans cette dynamique, je pense que toute la population sénégalaise va s’imprégner de ce projet-là », estime Balla Dieye, taekwondoïste qui a participé aux JO de Rio 2016, présent lors de l’événement.

« Le Sénégal est un pays de sport, un pays très jeune et accueillant. Et on pense que d’ici aux JOJ Dakar 2026, on va faire quelque chose de magnifique. »

Certains jeunes sénégalais pensent déjà aux podiums de Dakar 2026

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 sont déjà dans l'esprit de nombreux Sénégalais. C'est notamment le cas d'Aïssatou, 11 ans, qui a remporté la course de natation organisée lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Dakar en Jeux. « Quand je pense aux JOJ 2026, je pense à la victoire », confie-t-elle à propos de la compétition olympique réservée aux athlètes âgés de 15 à 18 ans.

Elle aura 15 ans au moment où le Sénégal accueillera les JOJ et sera donc éligible pour tenter de s'imposer à domicile. Mais il n'y a pas que la jeunesse qui est passionnée par le sport au pays de la Teranga. Jean Gueye, 76 ans, a participé au rallye cycliste entre Dakar et Diamniadio, séparées d'une trentaine de kilomètres.

Au quotidien, l'activité physique est l’un des piliers de la culture sénégalaise et de l'aube jusqu'à tard après le coucher de soleil, nombreux sont les Dakarois à s'entraîner sur la corniche.

Dans quatre ans, les Sénégalais vont pouvoir montrer au monde entier à quel point ils sont accueillants et sportifs. Et ils ont hâte d'avoir cette opportunité.