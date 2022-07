Jeux Méditerranéens Oran 2022 : La boxe relance l’Algérie au classement des médailles 

Grosse journée algérienne en boxe

En boxe, la récolte a été exceptionnelle pour les Algériens avec dix médailles, dont cinq en or. Mohamed Houmri (81 kg) a du se contenter de l’argent après sa défaite en finale face au Serbe Vladimir Mironchicov, tout comme Younes Nemouchi (75 kg) et Oussama Mordjane (57 kg). Mais, plus tôt dans la journée Yahia Abdelli (63 kg) et Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) avaient remporté l’or, faisant vibrer le Palais des expositions de Hai M’dina J'dida. Abdelli a brillé contre l’Italien Gianluigi Malanga, tandis qu’Ait-Bekka n’a pas eu à combattre, le Monténégrin Stefan Savkovi ayant déclaré forfait sur blessure.

Chez les femmes, le bilan est également remarquable avec notamment trois médailles d’or. Roumaïssa Boualem (-48 kg) a battu la Turque Ayse Cagiri, championne du monde en titre, Hadjila Khelif (-60 kg) a gagné devant la Marocaine Chaimaa Rhaddi et Imane Kehlif (-63 kg) est sortie victorieuse de son combat face à l’Italienne Assunta Canfora.

Afer passe 2,24m à la hauteur

En athlétisme, la journée a également été riche côté algérien, avec trois médailles remportées, dont une en or. C’est le sauteur en hauteur Bilal Afer qui a touché le Graal. A 21 ans, l’athlète a passé 2,24 m, soit 8 centimètres de mieux que son record personnel ! Humble, Afer a déclaré après coup : « C’était un concours difficile face à des concurrents de niveau mondial dont le Syrien Ghazal, finaliste des Jeux olympiques. Je remercie le public oranais qui a fortement contribué à ce sacre. Cette médaille vient récompenser des années de travail acharné avec mon entraineur.»

Son compatriote a pour sa part glaner le bronze, derrière les 2,22 m du Syrien Majd Eddin Ghazal.

La troisième médaille algérienne en athlétisme est revenue à Abdelmalik Lahoulou qui a terminé troisième du 400 m haies en 48,87 s, derrière le Turc Yasmani Copello Escobar (48,27) et le Français Ludvy Vaillant (48,83).

Bouamar dauphin de Sherazadishvili

En judo, l'Algérien Mustapha Yasser Bouamar a gagné une médaille d'argent en -100 kg, ne chutant qu'en finale contre l'une des stars de la catégorie, l'Espagnol Nikoloz Sherazadishvili. De même, en +100kg, Mohamed-Sofiane Belrekaa a été dominé en finale par le Slovènie Vito Dragic.

Avec 37 médailles dont 15 en or, l’Algérie est toujours troisième au classement derrière la Turquie et l’Italie, tandis que la Tunisie est 9ème et le Maroc 12ème.

La Tunisie glane aussi quelques médailles

Côté tunisien, on notera la médaille d’argent de Marwa Bouzaïani au 3 000 mètres steeple avec un chrono de 9 m 29 s, tandis qu'Amine Bouhijba a récolté du bronze en 61 kg en haltérophilie, Wahib Hedouich a pris le bronze en +100 kg en judo et Nihel Cheickh Rouhou l'argent en +78 kg.

Par ailleurs, l’équipe de handball a battu l'Italie (34-29) et est désormais deuxième du Groupe A derrière l'Egypte et ses trois victoires.

Le tableau des médailles des Jeux Méditerranéens (1er juillet)