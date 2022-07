Jeux Méditerranéens 2022 : La France et le Maroc en demi-finales du tournoi de football

La France a éliminé l’Algérie (3-2) et passe en demi-finales, avec le Maroc qui a réussi un match nul contre l’Espagne (1-1). Les Bleuets rencontreront la Turquie et les Marocains affronteront l’Italie pour tenter d'accéder à la finale des Jeux Méditerranéens. Résultats et présentation des demies, le 2 juillet.