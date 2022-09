Championnats du monde de cyclisme sur route 2022 : Présentation, programme, athlètes à suivre et comment regarder

Les meilleurs cyclistes du monde sont prêts à lutter pour les maillots arc-en-ciel à Wollongong, en Australie, du 18 au 25 septembre.

Plus de 1 000 athlètes sont attendus dans cette ville de Nouvelle-Galles du Sud, à environ 80 km de Sydney, où treize médailles d’or seront remises dans trois catégories : élite, U23 et junior.

Les Championnats du monde sont composés de trois courses : course en ligne, contre-la-montre et relais par équipes mixtes (depuis 2019).

Les Mondiaux de cyclisme sur route sont organisés depuis 1921, et l’épreuve femmes a été introduite en 1958.

Le Français Julian Alaphilippe tentera de briguer un troisième titre consécutif et d’égaliser le record du Slovaque Peter Sagan. Il sera notamment opposé au tout récent vainqueur du Tour d’Espagne, le Belge Remco Evenepoel, et son compatriote Wout van Aert, médaillé d’argent à Tokyo en course en ligne, ainsi qu’au triple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar.

Chez les femmes, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, titrée lors du Tour de France et du Tour d’Espagne 2022, sera l’une des favorites, aux côtés de sa compatriote Marianne Vos. La Française Juliette Labous tentera quant à elle de tirer son épingle du jeu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Championnats du monde de cyclisme sur route.

Championnats du monde de cyclisme sur route 2022 : les cyclistes hommes à suivre

Cette année, beaucoup d’interrogations entourent la forme de Julian Alaphilippe. Double champion du monde en titre, le Français vit une saison 2022 compliquée, avec une lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège lui ayant provoqué un pneumothorax, avec une omoplate et deux côtes cassées, puis une nouvelle chute lors du Tour d’Espagne, en août, qui l’a contraint à l’abandon.

Il sera en tous les cas présent en Australie pour tenter d’égaler le record de trois victoires consécutives du Slovaque Peter Sagan (2015, 2016 et 2017).

Romain Bardet, qui a terminé sur le podium du Tour de France à deux reprises, fait également partie du groupe France en Australie.

Tadej Pogacar sera à surveiller de près. Deuxième du Tour de France cette saison, le Slovène a fait l’impasse sur le Tour d’Espagne pour se concentrer sur les Mondiaux. Il s’est récemment imposé lors du Grand Prix Cycliste de Montréal, au Canada.

Après trois médailles d’argent, deux en contre-la-montre et une en course en ligne, le Belge Wout van Aert espère monter sur la plus haute marche du podium cette fois-ci. L’équipe belge aura plusieurs éléments pour jouer la victoire, avec le jeune Remco Evenepoel, qui vient de remporter son premier Grand Tour avec la Vuelta, ce dimanche 11 septembre.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel sera aussi prétendant au titre. Il a remporté le Grand Prix de Wallonie le 14 septembre. Ses compatriotes Bauke Mollema and Dylan van Baarle seront aussi des candidats au podium.

À domicile, les Australiens Jai Hindley, vainqueur du Tour d’Italie 2022 et Michael Matthews, aux treize victoires sur les Grands Tours, auront à cœur de briller.

En contre-la-montre, l’Italien Filippo Ganna, double champion du monde en titre, sera l’un des favoris.

LIRE AUSSI - Découvrez le détail de la sélection française aux Mondiaux 2022

Championnats du monde de cyclisme sur route 2022 : les cyclistes femmes à suivre

La championne olympique du contre-la-montre de Tokyo 2020 Annemiek van Vleuten cherchera à marquer encore plus la saison 2022. Elle a remporté les trois Grands Tours de la saison (Italie, France et Espagne), et à 40 ans, elle voudra ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, après trois médailles d’or mondiales, trois en argent et deux en bronze. La Néerlandaise prendra sa retraite sportive en à la fin de l'année 2023.

Sa plus grande concurrente sera sans doute sa compatriote Marianne Vos en course en ligne, ainsi que Ellen van Dijk en contre-la-montre.

L’Italienne Elisa Longo Borghini, championne du monde en titre et double médaillée olympique, pourra également jouer la course à la médaille en Australie.

Côté français, Juliette Labous cherchera à poursuivre sa bonne saison 2022, avec une victoire lors du Tour de Burgos et une quatrième place lors du Tour de France. Evita Muzic, dauphine de Juliette Labous en Espagne cette année et championne de France 2021, pourra également jouer une place sur le podium.

L'Italienne Elisa Balsamo aux Championnats du monde de cyclisme sur route 2021 Photo de Matteo Cogliati / Hans Lucas

Parcours des Championnats du monde de cyclisme sur route 2022

Le superbe littoral de Wollongong servira de toile de fond aux épreuves des Mondiaux 2022.

La course élite hommes sera composée de 266,9 km avec une boucle de 34,2 km autour du Mont Keira (8,7 km, 5% de moyenne avec un maximum à 15 %), et de douze boucles d’un circuit en ville, avec une relance d’un km à 7,7 % de moyenne au Mont Pleasant, pour un dénivelé positif total qui s’élève à 4 000 m.

Les femmes parcourront 164,3 km et partiront de Helensburgh puis emprunteront le même circuit pour six boucles, avec un dénivelé positif de 2 433 m.

Pour la première fois de l’histoire des Mondiaux, les hommes et les femmes partageront le même parcours en contre-la-montre, de 34,2 km avec un départ et une arrivée à Wollongong

Découvrez le parcours officiel des Mondiaux 2022

La sélection française pour les Championnats du monde de cyclisme sur route

Relais mixte

Bruno Armirail

Aude Biannic

Rémi Cavagna

Juliette Labous

Eddy Le Huitouze

Marie Le Net

Contre-la-montre femmes

Juliette Labous

Marie Le Net

Églantine Rayer

Contre-la-montre hommes

Bruno Amirail

Rémi Cavagna

Thibaud Gruel

Eddy Le Huitouze

Course en ligne - élite femmes

Aude Biannic

Audrey Cordon-Ragot

Coralie Demay

Juliette Labous

Marie Le Net

Evita Muzic

Gladys Verhulst

Course en ligne - élite hommes

Bruno Armirail

Julian Alaphilippe

Romain Bardet

Rémi Cavagna

Christophe Laporte

Valentin Madouas

Quentin Pacher

Florian Sénéchal

Pavel Sivakov

Programme des Mondiaux de cyclisme 2022

Près de 300 000 spectateurs sont attendus en Australie pour cette semaine de Mondiaux.

Voici le programme des festivités.

(Tous les horaires sont indiqués en heure locale. Retranchez 8h pour l’heure CET)

Dimanche 18 septembre

9h35 : contre-la-montre individuel femmes

13h40 : contre-la-montre individuel hommes

Lundi 19 septembre

13h20 : contre-la-montre individuel hommes U23

Mardi 20 septembre

9h30 : contre-la-montre individuel femmes junior

13h20 : contre-la-montre individuel hommes junior

Mercredi 21 septembre

14h20 : contre-la-montre par équipes - relais mixte

Vendredi 23 septembre

8h30 : course en ligne hommes junior

13h : course en ligne hommes U23

Samedi 24 septembre

8h30 : course en ligne femmes junior

12h25 : course en ligne femmes

Dimanche 25 septembre

10h15 : course en ligne hommes

Championnats du monde de cyclisme sur route 2022 : Comment regarder en direct

En France, les Mondiaux de cyclisme sur route seront retransmis en direct sur les antennes de France TV et d'Eurosport. Pour consulter la liste complète des diffuseurs, rendez-vous sur le site officiel de l'UCI.