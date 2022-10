Championnats du monde de cyclisme sur piste : Berteau, Borras, Copponi et Fortin en bronze sur la poursuite par équipes femmes

La France tient sa première médaille des Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022.

Le compteur tricolore a été débloqué par Victoire Berteau, Marion Borras, Clara Copponi et Valentine Fortin. Elles ont décroché la médaille de bronze en poursuite par équipes femmes. Les Tricolores ont battu l'Australie en petite finale avec un temps de 4 min 10 s 774. Elles ont été en tête pendant l'intégralité de ce duel et ont fini par s'imposer avec 3,092 s d'avance.

Comme lors des qualifications, les Françaises ont pris la troisième place derrière l'Italie et la Grande-Bretagne. Elles avaient commencé la compétition avec un chrono de 4 min 13 s 425, le troisième temps derrière les deux futurs finalistes.

Victoire Berteau, Marion Borras, Clara Copponi et Valentine Fortin ont amélioré ce temps à chaque tour. Elles ont réalisé la deuxième marque des demi-finales en 4 min 11 s 329, mais ça n'a pas été suffisant pour aller jouer l'or. Les Bleues ont été battues dans leur course pour un peu plus d'une seconde par les Britanniques.

Qualifiées pour la petite finale, les Françaises ont pris le meilleur sur les Australiennes Chloe Moran, Georgia Baker, Alexandra Manly et Maeve Plouffe. Elles avaient deux dixièmes de seconde d'avance après le premier tour. Cet écart a augmenté jusqu'à dépasser la seconde après 2 750 m. La différence était faite. Les Françaises ont bouclé le dernier kilomètre en 1 min 01 s 239 pour terminer sur un podium dominé par l'Italie.

C'est leur deuxième médaille de bronze de l'année dans un grand rendez-vous international : elles avaient terminé à la même place aux Championnats d'Europe.

Un quatuor jeune et déjà sur le podium planétaire

Victoire Berteau, Marion Borras, Clara Copponi et Valentine Fortin se sont parées de bronze et ont offert à la France sa première médaille des Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022. Ce quatuor qui a 23 ans de moyenne d'âge a pris rendez-vous pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans un peu moins de deux ans, les épreuves olympiques de cyclisme sur piste auront lieu dans ce même vélodrome, à Saint-Quentin-en-Yvelines. À domicile, Victoire Berteau, Marion Borras et Valentine Fortin auront l'opportunité de faire mieux que leur septième place à Tokyo 2020.

Un peu avant les poursuiteuses ce jeudi 13 octobre, les Bleus avaient dû se contenter des places d'honneur aux Championnats du monde de cyclisme sur piste. Sébastien Vigier (4e) et Melvin Landerneau (5e) ont terminé au pied du podium en keirin hommes alors que Donavan Grondin (5e) n'a pas réussi à conserver son titre sur scratch 15 km hommes.

Le classement de la poursuite par équipes femmes aux Championnats du monde de cyclisme sur piste

Italie Grande-Bretagne France

