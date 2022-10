Championnats du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines : Présentation, programme, athlètes à suivre et comment regarder

La France accueille les Championnats du monde de cyclisme sur piste pour la deuxième année consécutive. Après Roubaix en 2021, c’est à Saint-Quentin-en-Yvelines que les meilleurs pistards ont rendez-vous du 12 au 16 octobre 2022.

Ce lieu n’est pas anodin. Ce vélodrome sera le site olympique des épreuves de cyclisme sur piste lors des Jeux de Paris 2024 dans un peu moins de deux ans.

À domicile, la délégation française va tenter de confirmer après avoir brillé aux Championnats d’Europe Munich 2022. Elle pourra compter sur des athlètes comme Mathilde Gros, Benjamin Thomas, Sébastien Vigier ou Clara Copponi, médaillés européens au mois d'août.

Découvrez la sélection française, les athlètes à suivre à Saint-Quentin-en-Yvelines, le programme et comment regarder les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022 où 22 titres planétaires seront mis en jeu.

Les athlètes à suivre aux Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022

Tous les athlètes français médaillés aux Championnats d'Europe de Munich au mois d'août seront présents à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Quentin Lafargue, Benjamin Thomas, Valentin Tabellion et Thomas Denis (poursuite par équipes hommes), Benjamin Thomas (course aux points hommes), Sébastien Vigier (vitesse individuelle hommes et keirin hommes), Melvin Landerneau (contre-la-montre hommes) et Donavan Grondin (omnium hommes) sont champions d’Europe en titre et visent le doublé !

Clara Copponi, Marion Borras ou Mathilde Gros n'avaient pas réussi à décrocher le maillot de championne d'Europe et s'étaient contentées d'une médaille d'argent à Munich. Mais elles peuvent espérer remporter le maillot arc-en-ciel en ce mois d'octobre.

Si les meilleurs Français sont attendus aux Championnats du monde de cyclisme sur piste, c’est aussi le cas des plus grandes stars de la discipline.

L'Australie va se présenter avec Kelland O'Brien, Lucas Plapp, Sam Welsford et Conor Leahy qui ont décroché la médaille de bronze en poursuite par équipes hommes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Les Pays-Bas sont comme toujours très attendus avec notamment Harrie Lavreysen, le champion olympique en titre de la vitesse individuelle hommes et de la vitesse par équipes hommes.

Emma Hinze pourrait être l'une des stars des épreuves femmes des Championnats du monde de cyclisme sur piste femmes. L'Allemande détient actuellement les titres mondiaux et européens en sprint femmes. Une de ses principales concurrentes pourrait être la Canadienne Kelsey Mitchell, championne olympique en titre.

Les Allemands sont aussi attendus sur poursuite individuelle où Nicolas Heinrich et Mieke Kroger sont les champions d'Europe en titre.

Programme des finales Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022

Mercredi 12 octobre

Scratch 10 km femmes

Vitesse par équipes femmes

Vitesse par équipes hommes

Jeudi 13 octobre

Poursuite par équipes hommes

Course à l'élimination femmes

Keirin hommes

Scratch 15 km hommes

Poursuite par équipes femmes

Vendredi 14 octobre

Course aux points 40 km hommes

Kilomètre contre-la-montre hommes

Poursuite individuelle hommes

Vitesse individuelle femmes

Omnium femmes

Samedi 15 octobre

500 m contre-la-montre femmes

Madison 30 km femmes

Poursuite individuelle femmes

Omnium hommes

Dimanche 16 octobre

Course aux points 25 km femmes

Vitesse individuelle hommes

Madison 50 km hommes

Keirin femmes

Course à l'élimination hommes

Les champions du monde 2021 de cyclisme sur piste

Femmes

Vitesse individuelle : Emma Hinze (GER)

500 m contre-la-montre : Lea Sophie Friedrich (GER)

Poursuite individuelle : Lisa Brennauer (GER)

Keirin : Lea Sophie Friedrich (GER)

Scratch 10 km : Martina Fidanza (ITA)

Course aux points : Lotte Kopecky (BEL)

Omnium : Katie Archibald (GBR)

Course à l'élimination : Letizia Paternoster (ITA)

Vitesse par équipes : Allemagne

Poursuite par équipes : Allemagne

Course à l’américaine : Pays-Bas

Hommes

Vitesse individuelle : Harrie Lavreysen (NED)

Kilomètre contre-la-montre : Jeffrey Hoogland (NED)

Poursuite individuelle : Ashton Lambie (USA)

Keirin : Harrie Lavreysen (NED)

Scratch 15 km : Donavan Grondin (FRA)

Course aux points : Benjamin Thomas (FRA)

Omnium : Ethan Hauter (GBR)

Course à l'élimination : Elia Viviani (ITA)

Vitesse par équipes : Pays-Bas

Poursuite par équipes : Italie

Course à l’américaine : Danemark

La sélection française pour les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022

Femmes

Mathilde Gros

Julie Michaux

Marie Divine Taky Kouamé

Clara Copponi

Marion Borras

Valentine Fortin

Victoire Berteau

Jade Labastugue

Hommes

Thomas Boudat

Valentin Tabellion

Thomas Denis

Donavan Grondin

Quentin Lafargue

Benjamin Thomas

Corentin Ermenault

Melvin Landerneau

Sébastien Vigier

Rayan Helal

Timmy Gillion

Tom Derache

Comment regarder en direct les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022

Les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2022 sont retransmis par France Télévisions et Eurosport.