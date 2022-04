Biniam Girmay, une place dans l’histoire et un avenir radieux

Le 27 mars 2022, le cyclisme mondial a changé pour toujours. Ce jour-là sur les routes belges de Gand-Wevelgem, Biniam Girmay a montré à toute l’Afrique que l'un de ses cyclistes pouvait remporter les courses les plus prestigieuses du monde.

L’Érythréen a décroché la plus belle victoire de sa jeune carrière en dominant Christophe Laporte au sprint après 249 km d’efforts. Quand il a levé les bras sur la ligne d’arrivée, il célébrait son succès dans une classique flandrienne, mais aussi un accomplissement inédit pour un cycliste africain dans une épreuve du World Tour.

« Cette victoire historique est importante pour moi, pour mon équipe et pour le cyclisme africain ! Depuis l'E3 Classic, ma toute première classique flandrienne, je suis tombé amoureux des pavés. Je n'ai pas imaginé terminer la journée avec une victoire parce que c'est tellement difficile de briller dans ces courses sans en avoir l'expérience. Je ne réalise par ce qu'il vient de m'arriver, je suis juste devenu le premier Africain à remporter une classique ! », a-t-il réagi sur le site d’Intermarché-Wanty-Gobert, son équipe.

Son premier printemps sur les routes belges s’est terminé avec ce succès. Le natif d’Asmara est ensuite rentré chez lui pour retrouver sa famille et préparer le Giro, le véritable objectif de sa saison. Pour son retour au pays, il a été accueilli comme un héros lors d'une parade dans les rues de sa ville natale.

Cette victoire au plus haut niveau du cyclisme mondial devrait en appeler d’autres. Biniam Girmay est tout simplement une des futures stars du peloton.

S’il a été le premier Africain à s’imposer à Wevelgem, le membre de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert a aussi été le premier cycliste de moins de 22 ans à y lever les bras depuis plus d’une décennie. Et en terme de record de précocité, l’Érythréen est un habitué...

À la lutte avec Remco Evenepoel

Biniam Girmay a commencé le vélo à l’adolescence, mais il n’a eu besoin que de quelques années pour taper dans l’œil des meilleures équipes de la planète.

Son premier voyage en dehors des frontières de son pays natal a eu lieu en 2018 pour pour participer aux Championnats d’Afrique juniors au Rwanda. À son retour, il avait trois médailles d’or dans ses valises grâce à ses victoires sur la course en ligne, en contre-la-montre individuel et contre-la-montre par équipes.

Les fondations d’un parcours hors du commun étaient posées. Le puncheur-sprinteur a ensuite intégré le Centre mondial du cyclisme en juillet 2018. « C’est un coureur très intelligent, qui analyse parfaitement les situations et comprend vite. Il appliquait une consigne directement lors de la course suivante, ce qui lui a permis d’évoluer aussi rapidement et de devenir un coureur de classe mondiale en peu de temps », a analysé Jean-Jacques Henry, l’entraîneur qui s’est occupé de lui à Aigle en Suisse, dans les colonnes du Matin.

Juste avant de finir à la 14e place des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, Biniam Girmay a remporté sa première victoire en Europe. Il s’est imposé sur la première étape d'Aubel - Thimister - Stavelot, une course junior organisée en Belgique.

Il y a devancé un autre prodige du cyclisme mondial dans le sprint final : Remco Evenepoel.

L’Érythréen a ensuite pris le meilleur sur le Belge dans un autre domaine. Il a été le premier cycliste né au XXIe siècle à gagner une course professionnelle avec son succès sur la troisième étape de La Tropicale Amissa Bongo en janvier 2019.

« Je venais de battre des sprinteurs comme Greipel ou Bonifazio, je savais que c'était une grande performance. Beaucoup ont pu penser que je n'étais que de passage comme beaucoup de coureurs africains, mais moi, je savais que c'était un moment important de ma carrière. J'étais vraiment convaincu que ce n'était que le début », s’est-il rappelé dans des propos rapportés par L’Équipe.

Biniam Girmay a été le premier cycliste africain à gagner une médaille mondiale

Cette victoire, suivie d'une autre sur le Tour du Rwanda, a incité l’équipe Delko à miser sur lui à partir de la saison 2020. Il est monté sur ses premiers podiums professionnels dans des courses organisées en Europe avec des deuxièmes places au Tour du Doubs et au Trofeo Laigueglia sous les couleurs de l'équipe française.

Biniam Girmay a été contraint de changer de formation au cours de l'année 2021. Il a rejoint les rangs d’Intermarché-Wanty-Gobert en 2021 et donné un nouveau tournant à sa progression. Tantôt grâce à ses qualités de sprinteur, tantôt grâce à celles de puncheur, l’Érythréen a gagné la Classique Grand Besançon Doubs et ramené une médaille d’argent des Championnats du monde U23. C’était déjà une première pour un cycliste africain.

« Je suis très fier de ce que je viens d’accomplir, cette médaille d’argent représente beaucoup pour l’Érythrée, mais aussi pour l’Afrique. J'ai la conviction que le futur de mon pays sera radieux, car nous avons un grand potentiel qui ne date pas d’aujourd’hui. Avec de l’expérience et en poursuivant notre travail acharné, il y aura davantage de résultats comme celui-ci », disait-il alors.

Et il ne s’est pas trompé. Quelques mois plus tard, il a réalisé un exploit encore plus marquant.