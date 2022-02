Alerte médaille, biathlon sprint hommes : Quentin Fillon Maillet en argent derrière Johannes Thingnes Boe

Le podium de la course

Johannes Thingnes Boe est le nouveau champion olympique du sprint 10 km hommes !

Très rapide sur les skis au Centre national de biathlon de Zhangjiakou, le Norvégien, double champion du monde de la discipline en 2015 et 2019, a décroché l'or, malgré une faute au tir debout. C'est déjà sa troisième médaille à Beijing 2022, après le bronze de l'individuel et l'or du relais mixte, mais aussi sa 6e médaille olympique au total.

Quentin Fillon Maillet a pris une belle deuxième place, avec lui aussi une faute au tir, mais sur le couché (+25.5 s). Le Jurassien décroche également sa 3e médaille des Jeux : l'or en individuel et l'argent du relais mixte.

Tarjei Boe (+38,9) s'empare du bronze et offre donc un podium familial à la famille Boe !

Les résultats complets de l'épreuve 10 km sprint hommes à Beijing 2022

Le film de la course

Dans ce contre-la-montre de trois boucles de 3,3 km, avec un passage tir couché puis tir debout, c’est l’Estonien Kalev Ermits qui a lancé l'épreuve, juste devant Simon Desthieux, vice-champion du monde de la spécialité en 2021.

Parti en trombe dans les premiers dossards, Johannes Thingnes Boe a été impeccable au tir couché pour prendre largement la tête de la course. Derrière, Quentin Fillon Maillet a commis une faute au tir couché, et a dû tourner sur l'anneau de pénalité.

Mais alors que Johannes Thingnes Boe manquait une balle au tir debout, le Français alignait un tir de toute beauté pour refaire une partie de son retard. Insuffisant toutefois pour l'or. Le plus jeune des frères Boe est arrivé avec 40 secondes d'avance sur Maxim Tsvetkov, le seul des favoris à terminer avec un 10/10 au tir, et finalement 4e.

Quentin Fillon Maillet : « En passe d'écrire une belle histoire »

Quentin Fillon Maillet a coupé la ligne d'arrivée quelques minutes après, avec 25,5 secondes de retard sur son rival norvégien. Le Jurassien a terminé a avec le 2e temps de ski.

« Je suis super content de cette course », a-t-il commenté sur France TV. « Après l’individuel, l’objectif était rempli pour ces JO, mais j’étais en trop bonne position pour lâcher. J’ai abordé les choses de la même façon, avec beaucoup d’envie, et c’est comme ça que j’aborderai les prochaines courses. Je suis en passe d’écrire une belle histoire et j’ai envie de continuer. »

« La forme en ski était un peu moins bonne et sans l’erreur au tir, j'aurais pu espérer la victoire, même si Johannes était très fort aujourd’hui. Mais c’est super pour la poursuite de demain. »

Le grand frère de Johannes, Tarjei Boe, a gardé un toute petite marge d'avance sur sur Tsvetkov. Il s'offre donc le podium olympique, son premier en individuel, avec une troisième place et 38,9 secondes de retard sur son petit frère.

Émilien Jacquelin, deux fautes au tir, rentre dans le top 10, et se classe 9e. « Je donne mon 100 % du moment. Au niveau du pas de tir, je m’en voulais après l’individuel de ne pas faire les choses à ma manière. Je pense avoir pris une fausse piste à faire des tirs un peu plus posés. Aujourd’hui, j’ai voulu revenir plus à l’attaque. J’ai fait les choses à ma manière. Quand on fait les choses en étant soi-même, il y a moins de frustration. Je suis placé pour demain, j’adore les poursuites, et je vais pouvoir m’amuser. »

Simon Desthieux a terminé à la 23e place. « Je suis déçu, car j'aime beaucoup le sprint. Avec deux fautes au tir debout, ça fait trop loin pour espérer quelque chose. Il y a beaucoup d'écart. Entre l'attitude et la neige qui est assez lente, ça fait un combo assez dur. Je vais me reposer et récupérer de cette course. »

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici