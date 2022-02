Beijing 2022 : les 4 fantastiques et leurs cinq médailles olympiques

Au milieu de toutes les premières médailles et exploits notables de Beijing 2022, les quatre fantastiques et leurs cinq médailles en une édition trônent au sommet des moments à retenir de ces Jeux.

Les quatre athlètes ont repoussé les limites de leur sport et ont au passage rejoint le club très privé des athlètes qui ont remporté plusieurs médailles durant la même édition des Jeux Olympiques d’hiver.

Fillon Maillet, Boe et Olsbu Roeiseland ont glané 15 médailles olympiques de biathlon à eux trois et Bolshunov a été le plus prolifique des fondeurs durant Beijing 2022.

Boe au firmament

La sensation du biathlon norvégien, Johannes Thingnes Boe, a remporté quatre médailles d’or et une médaille de bronze cette année à Beijing 2022. Ces quatre médailles d’or sont seulement une de moins que le record du patineur de vitesse américain Eric Heiden, à Lake Placid 1980.

À 28 ans, Boe est monté sur le podium de cinq des six courses dans lesquelles il était engagé à Pékin et s’est imposé en 15 km mass start, 10 km sprint, relais 4 x 7,5 km hommes et relais mixte 4 x 6 km. Pour compléter son palmarès en République populaire de Chine, il a remporté le bronze lors du 20 km individuel. Boe est seulement le deuxième biathlète norvégien, après la légende Ole Einar Bjoerndalen, à avoir été sacré champion olympique quatre fois durant la même édition olympique.

Boe a désormais huit médailles olympiques après en avoir remporté trois, une en or et deux en argent, aux Jeux de PyeongChang 2018.

« Cinq médailles en six courses et 15 médailles d’or au total pour la Norvège en une même édition olympique, je pense que personne n’a jamais fait cela avant. C’est un grand jour pour la nation », expliquait Boe après sa victoire lors de la dernière épreuve de biathlon hommes à Beijing 2022.

« C’est compliqué de prédire comment vont se passer les JO. Mes dernières saisons ont été incroyables mais ce qui compte ce sont les Jeux. Et je suis très heureux d’avoir réussi à donner le meilleur de moi-même, pas seulement avant et après. Je suis soulagé. »

Fillon Maillet et les cinq premières

Le tout premier des quatre fantastiques de Beijing 2022 à avoir remporté ses cinq médailles olympiques est Quentin Fillon Maillet.

À 29 ans, le Jurassien est monté sur le podium de toutes ses courses sauf une, manquant de peu l’exploit absolu du 6/6 en prenant la quatrième place de la mass start, le dernier jour de compétition de biathlon en République populaire de Chine.

Il a confirmé qu’il était l’un des meilleurs biathlètes du monde en remportant le 20 km individuel et la poursuite. Il est seulement le deuxième biathlète français, après Martin Fourcade à Sotchi 2014, à s’être imposé en 20 km individuel aux JO d’hiver. En plus de ses deux médailles d’or, il a décroché l’argent en 10 km sprint, relais hommes 4 x 7,5 km et relais mixte 4 x 6 km.

Ce qui rend cet exploit encore plus incroyable est le fait qu’il y a quatre ans, aux JO de Pyeongchang, Quentin Fillon Maillet était loin, voire très loin, des podiums olympiques. Sa meilleure performance était alors une 29e place en mass start.

« C’est incroyable, je n’aurais pas imaginé cela. Mais aujourd’hui, je ne me suis pas battu pour moi, ni pour le record de 6 médailles, mais pour l’équipe », déclarait Fillon Maillet.

« C’est important car nous sommes tous amis. Je voulais vraiment partager de bons moments avec l’équipe et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui, une médaille d’argent, cela se fête. »

Marte Olsbu Roeiseland Photo de 2022 Getty Images

Le sacre de Marte Olsbu Roeiseland

Durant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, la reine incontestée du biathlon a bel et bien été Marte Olsbu Roeiseland.

Ses cinq médailles olympiques, dont trois en or et deux en bronze, font d’elle une septuple médaillée olympique en deux éditions. Elle a conclu son épopée pékinoise en remportant la médaille de bronze de la mass start, devenant la deuxième athlète, après Ole Einar Bjoerndalen, à monter sur le podium olympique de toutes les épreuves individuelles de biathlon. À 31 ans, elle a remporté l’or en 7,5 km sprint, en poursuite et en relais mixte, ainsi que le bronze en 15 km individuel.

Elle avait déjà remporté l’argent en sprint et en relais mixte à PyeongChang 2018.

Son total de sept médailles olympiques est tout proche de celui de sa compatriote Tiril Eckhoff (huit médailles olympiques en trois éditions, dont trois nouvelles à Pékin), qui est à ce jour, l’athlète norvégienne la plus décorée des JO chez les femmes.

« C’était vraiment incroyable. J’ai gagné cinq médailles, trois en or et deux en bronze, c’est bien au delà de mes espérances. C’est juste fou », a déclaré Olsbu Roeiseland après la mass start. « Pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment cela est arrivé. Mon objectif était de remporter une médaille d’or. Maintenant j’en ai trois et deux de bronze. C’est incroyable. Je suis très fière. »

Alexander Bolshunov Photo de 2022 Getty Images

Le brillant Bolshunov

Le fondeur du ROC Alexander Bolshunov est le seul membre des quatre fantastiques à ne pas être un biathlète, mais il a dominé le ski de fond à Beijing 2022.

La confrontation entre lui et le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo était l’une des batailles les plus attendues des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 en ski de fond.

À 24 ans, Bolshunov a remporté une médaille dans les cinq courses auxquelles il a pris part : trois en or, une en argent et une en bronze, soit une de plus de Klaebo.

Bolshunov s’est imposé en 30 km skiathlon, 50 km mass start et en relais 4 x 10 km. Il a aussi remporté l’argent en 15 km classique et le bronze en sprint par équipes.

Le fondeur porte donc son total de médailles olympiques à neuf, après ses trois médailles d’argent et sa médaille de bronze de PyeongChang 2018.

« Remporter une médaille dans toutes les courses auxquelles j’ai participé est vraiment une performance incroyable, d’autant que trois de ces médailles sont en or. C’est une énorme accomplissement. Je suis très heureux et je tiens a vraiment à dire un grand merci à toute mon équipe », a déclaré Bolshunov.

« Après le nouvel an, quand nous étions sur le Tour de Ski, je sentais que je me rapprochais d’un état de forme qui me permettrait de me battre au moins pour des top trois, mais de remporter trois médailles d’or, sur trois distances différentes, c’est juste exceptionnel. On peut dire que c’est un rêve, mais non ce n’est plus un rêve, c’est un exploit accompli. »

Les athlètes qui ont remporté cinq médailles olympiques durant la même édition

Clas Thunberg (Chamonix 1924), Roald Larsen (Chamonix 1924), Eric Heiden (Lake Placid 1980), Lyubov Yegorova, Yelena Välbe (Albertville 1992), Manuela Di Centa (Lillehammer 1994), Larisa Lazutina (Nagano 1998), Cindy Klassen (Turin 2006), Ireen Wust (Sochi 2014), Marit Bjorgen (Vancouver 2010 et Pyeongchang 2018), Quentin Fillon Maillet, Marte Olsbu Roeiseland, Johannes Thingnes Boe, Alexander Bolshunov (Beijing 2022).