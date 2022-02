Moments en or de Beijing 2022

Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ont touché à leur fin, mais l’héritage de cet événement exceptionnel qui s’est tenu durant deux semaines glorieuses en République populaire de Chine durera pour toujours.

Les 16 derniers jours ont été ponctués de moments en or, alors que les athlètes du monde entier ont démontré leurs qualités, leur talent et leur ténacité sur la plus grande scène du sport au monde. Le tout en continuant à montrer que, par des actes d’amitié et de solidarité, nous sommes plus forts ensemble.

Des nouveaux venus apparaissant sur la scène olympique aux concurrents plus chevronnés prouvant que l’expérience compte, il est temps de revivre certains des moments les plus mémorables des Jeux, alors que le monde fait ses adieux et dit merci à Beijing 2022.

Chloe Kim triomphe en snowboard halfpipe

La star américaine du snowboard Chloe Kim est arrivée à Beijing 2022 en tant que plus jeune athlète à avoir jamais remporté une médaille d’or olympique en snowboard, plus précisément avec son titre sur halfpipe à PyeongChang 2018. La question qui était sur les lèvres de tout le monde était donc de savoir si elle pouvait répéter tel exploit. Et la réponse ne fut pas longue à attendre, puisque Kim a obtenu un score colossal de 94,00 points sur son tout premier run en finale pour s’assurer l’or.

Nathan Chen s'offre l'or en patinage artistique

Après avoir eu le coeur brisé à PyeongChang 2018, où ses hésitations lors du programme court avaient mis fin à ses espoirs de médaille, l’Américain Nathan Chen espérait cette fois briguer l’or à Beijing 2022.

Ce qu’il a fait. Après avoir établi un nouveau record du monde (note élevée) dans le programme court avec 113,97 points, Chen a exprimé tout son talent dans le programme libre, qui lui a permis de remporter l’or sur la chanson « Rocketman » d’Elton John.

Ailing (Eileen) Gu impressionne par ses exploits en halfpipe

C’est sans doute la plus grande star de ces Jeux Olympiques d’hiver. Chaque mouvement (et même chaque repas) d’Ailing (Eileen) Gu, représentante de la République populaire de Chine, a été scruté par une ferveur réservée aux célébrités les plus admirées.

Avant de se frotter au halfpipe, Gu avait déjà remporté l’or et l’argent en ski acrobatique, respectivement en big air et en slopestyle.

Pouvait-elle le faire à nouveau ? Bien entendu. Avec un score de 95,25 points sur son second run, la superstar de 18 ans a écrit l’histoire en devenant la première skieuse acrobatique à remporter trois médailles en autant d’épreuves différentes aux Jeux Olympiques d’hiver.

Suzanne Schulting réalise des chronos super-soniques en patinage de vitesse

La Néerlandaise Suzanne Schulting est sur le point de devenir une légende du patinage de vitesse, ce à seulement 24 ans. Son couronnement durant ces Jeux a eu lieu avec la finale du 1000 m, une épreuve dont elle avait déjà établi un nouveau record du monde en quarts de finale. Au terme d’une course palpitante, la patineuse néerlandaise s’est jetée sur la ligne d’arrivée pour finalement s’adjuger l’or pour la longueur d’une lame.

Papadakis/Cizeron surprennent le monde avec leur or en danse sur glace

L’attente qui entourait Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avait déjà atteint son paroxysme avant même la compétition olympique de danse sur glace en patinage artistique. Pourtant, rares étaient les personnes à s’attendre à un tel récital de leur part, alliant habileté et élégance, qui leur a permis de patiner jusqu’à la médaille d’or. Ils ont également établi un nouveau record du monde (note maximale) de 226,98 points.

Alex Hall remporte l'or du freeski slopestyle

Le skieur acrobatique américain Alex Hall aime faire les choses à sa façon. Ce qui ne l’a empêché de bluffer son monde lors du premier run de la finale du slopestyle masculin. Entre innovation et créativité, il a défié les lois de la physique et dépassé les attentes les plus folles des fans.

« C’était sans l’ombre d’un doute le meilleur run de slopestyle de ma vie, principalement parce j’y ai mis tout ce que j’aime dans le ski, sur la façon dont je l’aborde, et que je ne m’en suis pas éloigné pour essayer d’obtenir le score le plus élevés », a déclaré Hall à Olympics.com au terme de l’épreuve.

Quentin Fillon Maillet remporte l'individuel 20 km de biathlon et bien plus encore

Le Français Quentin Fillon Maillet a connu des résultats exceptionnels à Beijing 2022. Ses deux médailles d’or et trois d’argent l’ont ainsi catapulté dans l’histoire du biathlon. À 29 ans, il est devenu le premier athlète de son sport à décrocher cinq médailles olympiques dans une seule édition.

Arianna Fontana dévient l'olympienne d'hiver la plus médaillée d'Italie

Arianna Fontana, star du patinage de vitesse sur piste courte italien, a ouvert sa campagne de Beijing 2022 avec l’objectif de remporter deux médailles pour égaler le record de l’athlète olympique italien le plus décoré de tous les temps. Une mission qu’elle a même dépassé grâce à sa médaille d’argent sur 1500 m qui la place dans une catégorie à part entière avec ses 11 médailles olympiques d’hiver.

Hirano Ayumu va là où aucun snowboardeur n'est jamais allé avant

Le snowboardeur japonais Hirano Ayumu a ouvert une nouvelle ère dans la compétition olympique de snowboard, réussissant trois triple corks en finale du halfpipe masculin. Après deux médailles d’argent consécutives à PyeongChang et Sotchi, il est finalement monté sur la plus haute marche du podium. Et il l’a fait avec style.

Max Parrot remporte une glorieuse médaille d'or en snowboard slopestyle

L’histoire de la star du snowboard canadien Max Parrot est l’une des plus saisissantes de l’histoire olympique. Après avoir été diagnostiqué d’un cancer nommé lymphome de Hodgkin fin 2018, le Canadien a entamé un long chemin pour retrouver la santé, sans même parler de revenir au sport d’élite. Et pourtant, lors de la finale du slopestyle hommes de Beijing 2022, Parrot a obtenu un score canon de 90,96 pour réaliser un incroyable retour et s’offrir l’or olympique.

Su Yiming enchante le pays hôte en snowboard big air masculin

Le pays hôte des Jeux Olympiques d’hiver ont eu un événement spécial à célébrer lors de la finale du snowboard big air, quand Su Yiming a remporté la toute première médaille d’or en snowboard de la République populaire de Chine. Deux énormes 1800 (front et backside) sur ses deux premiers runs ont suffi à l’athlète de 17 ans pour battre la concurrence, emmenée par les expérimentés Mons Roisland et Max Parrot, et monter sur la plus haute marche du podium olympique.