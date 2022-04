Les athlètes des JOJ ont illuminé les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Connaissez-vous le point commun entre la skieuse acrobatique chinoise Ailing (Eileen) Gu et la snowboardeuse américaine Chloe Kim, ou entre la skieuse slovaque Petra Vlhova et son homologue autrichien Marco Schwarz ?

Ils ont tous illuminés les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais ils ont surtout fait leurs classes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse !

Star à part entière des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, la Chinoise Eileen Gu, a fait ses débuts aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Lausanne 2020. À Beijing 2022, elle a décroché l'or en big air et en halfpipe, ainsi que l'argent en slopestyle.

Pour la première du ski big air, le Norvégien Birk Ruud a remporté. À Lillehammer, il avait déjà remporté la médaille d’or, mais c’était en slopestyle.

À PyeongChang 2018, nouvelle révélation avec la snowboardeuse Chloe Kim, qui avait brillé avant cela lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer 2016.

Petra Vlhova a attendu un peu plus longtemps pour convertir sa médaille d’or des JOJ en titre olympique aux JO. À Innsbruck 2012, la Slovaque avait remporté l’or en slalom, exploit réédité 10 ans plus tard à Beijing 2022.

À Sotchi 2014, c’était au tour de Marco Schwarz de décrocher l’argent par équipe après sa double médaille d’or aux JOJ d’Innsbruck 2012.

Une preuve supplémentaire que les JOJ constituent un ascenseur sportif et émotionnel pour ces pépites devenues en quelques années des joyaux.

Parmi les 341 anciens des JOJ en compétition à Beijing, 103 avaient participé aux JOJ d’Innsbruck 2012, 155 à ceux de Lillehammer 2016 et 83 aux JOJ de Lausanne 2020. Ils ont rapporté 53 médailles (24 en or, 10 d’argent et 10 de bronze), soit plus de 16 % des médailles en jeu.

Après trois éditions des JOJ d’hiver, les participants aux JOJ sont de plus en plus nombreux à faire la bascule sur les JO. Alors qu’ils n’étaient que 67 athlètes des JOJ d’Innsbruck 2012 à être qualifiés à Sotchi en 2014, ils étaient ensuite 237, soit quatre fois plus nombreux à PyeongChang en 2018 puis 341, soit cinq fois plus nombreux à Beijing en 2022.

Même tendance au niveau des médailles. À Sotchi 2014, même si la première génération peu nombreuse avait remporté 2 % des médailles, ils en ont décroché quatre fois plus à PyeongChang (8,8 %) et huit fois plus à Beijing (16,2 %) !

IOC infographic landscape ENDGAMES PT2 FRE VF_5

Shannon Abeda, premier skieur érythréen à participer aux Jeux Olympiques, est sur le circuit olympique depuis déjà dix ans. Il a pris ses marques aux JOJ d’Innsbruck 2012 avant de confirmer ses talents à PyeongChang 2018 pour être à nouveau sur les pistes à Beijing 2022. Pour lui, les JOJ ont eu un impact décisif : « Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont changé ma vie. Ils ont été un tremplin pour aller aux Jeux Olympiques ».

Le jeune skieur alpin tchèque Jan Zabystran a quant à lui fait ses débuts aux JOJ de Lillehammer 2016 pour faire le grand bond olympique à Pyeongchang 2018 et à Beijing 2022. « Les JOJ à Lillehammer n’étaient pas qu’une belle expérience et une préparation pour les Jeux Olympiques, c’était surtout un moment très spécial pour moi. Bonne chance à tous les jeunes qui se préparent pour Gangwon 2024 ».

Alors que la relève se prépare déjà pour les JOJ de Gangwon 2024, qui se dérouleront en République de Corée du 19 janvier au 1er février 2024, Michael Poettoz, skieur alpin colombien, ancien de Lillehammer 2016, de Pyeongchang 2018 et également présent à Beijing, a tenu à encourager les futurs élus des JOJ : « En 2024, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, ce sera à vous de performer et de donner votre maximum. »

Depuis les premiers JOJ d’hiver à Innsbruck 2012, les JOJ représentent un tremplin incontournable pour des générations d’athlètes.