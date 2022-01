Cómo seguir el patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

Un total de 166 patinadores de velocidad (83 en categoría femenina y 83 en masculina) competirán en los Juegos de Beijing 2022. Y si parpadeas, te los vas a perder, porque estos patinadores están entre los deportistas más rápidos sobre el hielo.

Con 14 pruebas que se disputarán del 5 al 19 de febrero en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad (también conocido como ‘La Cinta de Hielo’), el patinaje de velocidad será uno de los deportes con más eventos en Beijing 2022.

A continuación te explicamos el calendario y cómo puedes seguir la competición.

LEER MÁS: Patinaje de velocidad en Beijing 2022: cinco cosas que saber

Los eventos de patinaje de velocidad en Beijing 2022

En Beijing 2022 habrá 14 pruebas de patinaje de velocidad: siete en categoría masculina y siete en categoría femenina.

El patinaje de velocidad es una de las tres disciplinas de patinaje que se disputarán en estos Juegos Olímpicos de Invierno (junto a la pista corta y el patinaje artístico) y uno de los seis deportes que se han disputado en todas las ediciones desde la primera en Chamonix 1924.

Estrellas del patinaje de velocidad en Beijing 2022

Como siempre, el país a seguir en la competición olímpica de patinaje de velocidad es Países Bajos. Los neerlandeses, inventores de este deporte, siempre son peligrosos sobre el hielo y Beijing 2022 no será una excepción.

Sven Kramer sigue siendo un gran referente en categoría masculina. El veterano velocista, nueve veces medallista olímpico, ya anunció que los Juegos de 2022 (sus quintos) serán los últimos para él.

En categoría femenina, su compatriota Ireen Wüst sigue siendo la reina del óvalo. Es la más laureada de la historia olímpica y en Beijing intentará ampliar todavía más esa colección de 11 medallas.

Otros patinadores de Países Bajos que aspiran al podio en estos Juegos son Kjeld Nuis, oro en las pruebas de 1.000 m y 1.500 m de PyeongChang 2018; Antoinette de Jong, bronce olímpico en 3.000 m y actual campeona del mundo de la distancia; o Irene Schouten, bronce olímpico en salida masiva y actual campeona del mundo de los 5.000 m. Sin olvidar a las selecciones masculina y femenina de persecución.

Entre los favoritos también hay que contar con Nils van der Poel (Suecia), plusmarquista mundial y campeón del mundo de los 10.000 m, y campeón del mundo de los 5.000 m); los estadounidenses Erin Jackson, Brittany Bowe y Joey Mantia; y las japonesas TAKAGI Miho, plusmarquista mundial de los 1.500 metros y triple medallista olímpica, o SATO Ayano (Japón), oro en PyeongChang 2018 en persecución.

Calendario de patinaje de velocidad en Beijing 2022

Sede: Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8).

5 de febrero

16:30 - 17:51 – 3.000 m femeninos

6 de febrero

16:30 - 18:15 – 5.000 m masculinos

7 de febrero

16:30 - 17:50 – 1.500 m femeninos

8 de febrero

18:30 - 19:50 – 1.500 m masculinos

10 de febrero

20:00 - 21:16 – 5.000 m femeninos

11 de febrero

16:00 - 17:55 – 10.000 m masculinos

12 de febrero

16:00 - 16:23 – Persecución por equipos femenina. Cuartos de final

16:53 - 17:34 – 500 m masculinos

13 de febrero

21:00 - 21:26 – Persecución por equipos masculina. Cuartos de final

21:56 - 22:37 – 500 m femeninos

15 de febrero

14:30 - 14:42 – Persecución por equipos femenina. Semifinales

14:52 - 15:04 – Persecución por equipos masculina. Semifinales

15:24 - 15:30 – Persecución por equipos femenina. Final D

15:30 - 15:36 – Persecución por equipos femenina. Final C

15:43 - 15:49 – Persecución por equipos masculina. Final D

15:49 - 15:55 – Persecución por equipos masculina. Final C

16:22 - 16:28 – Persecución por equipos femenina. Final B

16:28 - 16:34 – Persecución por equipos femenina. Final A

16:41 - 16:47 – Persecución por equipos masculina. Final B

16:47 - 16:53 – Persecución por equipos masculina. Final A

17 de febrero

16:30 - 17:42 – 1.000 m femeninos

18 de febrero

16:30 - 17:40 – 1.000 m masculinos

19 de febrero

15:00 - 15:30 – Salida masiva masculina. Semifinales

15:45 - 16:15 – Salida masiva femenina. Semifinales

16:30 - 16:45 – Salida masiva masculina. Final

17:00 - 17:15 – Salida masiva femenina. Final

Calendario completo de patinaje de velocidad en Beijing 2022

Qué esperar del patinaje de velocidad en Beijing 2022

Aunque el patinaje de velocidad sea elegante y pueda parecer que los competidores se mueven sin esfuerzo, es uno de los deportes más exigentes de los Juegos de Invierno.

“Aguantamos un dolor inimaginable”, aseguró la estadounidense Brittany Bowe, la mujer más rápida del mundo sobre el hielo en los 1.000 m (y aspirante a serlo también en los 1.500 m). “Al final de una carrera, te duelen tanto las piernas que no puedes ni doblar las rodillas. La boca te sabe a sangre. No puedes ponerte erguido; necesitas sentarte. Y no puedes ni agacharte a desatarte los patines porque entonces te dan calambres”.

Las carreras se disputan en una pista de hielo de 400 metros y cada una tiene sus dificultades específicas. Según explica Bowe, mientras que los 500 m son “puro esprint”, las de 1.000 m y 1.5000 m son “una buena mezcla de velocidad, potencia y resistencia”.

Las pruebas de patinaje de velocidad que podrán disfrutar en Beijing 2022 son: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m (categorías femenina y masculina); 3.000 m (solo femenina); 10.000 m (solo masculina); y las pruebas de salida masiva y persecución, también en ambas categorías.

Entre las muchas distancias y disciplinas, una cosa es segura: el patinaje de velocidad es uno de los deportes con la combinación más exigente de velocidad, fuerte y resistencia. ¡Disfrútalo!