Cómo seguir el hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

El hockey sobre hielo será una de las 15 disciplinas que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Rápido, dinámico, emocionante, y con una larga tradición, este deporte lo tiene todo para el aficionado neutral.

La emoción ha crecido con cada torneo y, aunque los jugadores de la NHL no podrán participar en la competición masculina, otras grandes estrellas (promesas, antiguos jugadores de la NHL, o referentes de las ligas europeas) sí estarán en Beijing.

La competición empezará el jueves, 3 de febrero, con la ronda preliminar del torneo femenino, mientras que el masculino dará comienzo el miércoles, 9 de febrero.

Los 22 equipos que competirán en la capital china (12 masculinos y 10 femeninos) jugarán una primera fase de grupos disputada en formato de liguilla a partido único antes de empezar los playoffs. Las medallas se repartirán el 16 y 17 de febrero en categoría femenina y los días 19 y 20 en la masculina.

A continuación te explicamos el calendario y cómo puedes seguir la competición.

LEER MÁS: Hockey sobre hielo en Beijing 2022: cinco cosas que saber

Los eventos de hockey sobre hielo en Beijing 2022

Las competiciones masculina y femenina de hockey sobre hielo de Beijing 2022 tendrán dos formatos diferentes.

Competición masculina: habrá 12 equipos repartidos en tres grupos de cuatro cada uno. Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo clasificado pasan directamente a cuartos de final, mientras que los ocho equipos restantes juegan una primera ronda de playoffs para alcanzar esa siguiente fase. De ahí en adelante, playoffs a partido único.

habrá 12 equipos repartidos en tres grupos de cuatro cada uno. Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo clasificado pasan directamente a cuartos de final, mientras que los ocho equipos restantes juegan una primera ronda de playoffs para alcanzar esa siguiente fase. De ahí en adelante, playoffs a partido único. Competición femenina: habrá 10 equipos repartidos en dos grupos de cinco cada uno. A diferencia del torneo masculino, no hubo sorteo con cabezas de serie. En su lugar, los cinco equipos con mejor ranking mundial disputan el Grupo A y los cinco restantes, el Grupo B. Los cinco equipos del Grupo A ya están clasificados para cuartos de final y solo juegan por la posición. Los tres mejores equipos del Grupo B pasan a esa siguiente fase. Y de ahí en adelante, playoffs a partido único.

Estrellas del hockey sobre hielo en Beijing 2022

Desgraciadamente, el aumento de contagios por COVID-19 en la NHL ha hecho que la liga norteamericana no permita a sus jugadores disputar los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, en Beijing 2022 habrá talento de sobra.

Estados Unidos llevará un equipo compuesto en su mayoría por jugadores universitarios o que juegan en Europa. Puede que las selecciones europeas tampoco puedan contar con sus estrellas de la NHL, pero presentarán equipos fuertes gracias a los jugadores de las ligas domésticas.

Y no faltará experiencia de la NHL. El defensor suizo Mirco Müller, por ejemplo, disputó 185 partidos de la liga norteamericana repartidos entre los New Jersey Devils y los San Jose Sharks. Y la selección de ROC cuenta con su vivero de la Kontinental Hockey League para confeccionar su plantilla.

En categoría femenina sí estarán presentes los grandes nombres de Canadá y Estados Unidos. Estrellas como Sarah Fillier, Marie-Philip Poulin, Hilary Knight, Brianna Decker, o Kendall Coyne Schofield.

Estos dos equipos se han visto las caras en cinco de las seis finales olímpicas que se han disputado desde que esta categoría se introdujo en los Juegos de Nagano 1998, así que no sería una sorpresa que también repitieran en Beijing 2022.

Pero por supuesto que hay tapadas. No hay que olvidarse de Finlandia y su capitana, Jenni Hiirikoski, unas rivales a las que deberán vigilar muy de cerca.

Calendario de hockey sobre hielo en Beijing 2022

Torneo femenino

Sedes: Estadio Nacional Cubierto, Centro Deportivo de Wukesong

Fechas: del 3 al 17 de febrero

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8).

Jueves, 3 de febrero

12:10 - Suiza vs. Canadá (Grupo A), República Popular China vs. República. Checa (Grupo B)

16:40 - Japón vs. Suecia (Grupo B)

21:10 - Finlandia vs. Estados Unidos (Grupo A)

Viernes, 4 de febrero

12:10 - ROC vs. Suiza (Grupo A), Dinamarca vs. República Popular China (Grupo B)

Sábado, 5 de febrero

12:10 - Canadá vs. Finlandia (Grupo A)

16:40 - República Checa vs. Suecia (Grupo B), Dinamarca vs. Japón (Grupo B)

21:10 - Estados Unidos vs. ROC (Grupo A)

Domingo, 6 de febrero

16:40 - República Popular China vs. Japón (Grupo B)

21:10 - Suiza vs. Estados Unidos (Grupo A)

Lunes, 7 de febrero

12:10 - Canadá vs. ROC (Grupo A)

16:40 - República Checa vs. Dinamarca (Grupo B)

21:10 - Finlandia vs. Suiza (Grupo A), Suecia vs. República Popular China (Grupo B)

Martes, 8 de febrero

12:10 - Estados Unidos vs. Canadá (Grupo A)

16:40 - Japón vs. República Checa (Grupo B)

21:10 - ROC vs. Finlandia (Grupo A), Suecia vs. Dinamarca (Grupo B)

Viernes, 11 de febrero

12:10 - Cuartos de final

21:10 - Cuartos de final

Sábado, 12 de febrero

12:10 - Cuartos de final

16:40 - Cuartos de final

Lunes, 14 de febrero

12:10 - Semifinales

21:10 - Semifinales

Miércoles, 16 de febrero

19:30 - Partido por el bronce

Jueves, 17 de febrero

12:10 - Final por el oro

Calendario completo de hockey sobre hielo en Beijing 2022

Torneo masculino

Sedes: Estadio Nacional Cubierto, Centro Deportivo de Wukesong

Fechas: del 9 al 20 de febrero

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8)

Miércoles, 9 de febrero

16:40 - ROC vs. Suiza (Grupo B)

21:10 - República Checa vs. Dinamarca (Grupo B)

Jueves, 10 de febrero

12:10 - Suecia vs. Letonia (Grupo C)

16:40 - Finlandia vs. Eslovaquia (Grupo C)

21:10 - Estados Unidos vs. República Popular China (Grupo A), Canadá vs. Alemania (Grupo A)

Viernes, 11 de febrero

12:10 - Dinamarca vs. ROC (Grupo B)

16:40 - República Checa vs. Suiza (Grupo B), Suecia vs. Eslovaquia (Grupo C)

21:10 - Letonia vs. Finlandia (Grupo C)

Sábado, 12 de febrero

12:10 - Canadá vs. Estados Unidos (Grupo A)

16:40 - Alemania vs. República Popular China (Grupo A)

21:10 - ROC vs. República Checa (Grupo B), Suiza vs. Dinamarca (Grupo B)

Domingo, 13 de febrero

12:10 - Eslovaquia vs. Letonia (Grupo C)

16:40 - Finlandia vs. Suecia (Grupo C)

21:10 - República Popular China vs. Canadá (Grupo A), Estados Unidos vs. Alemania (Grupo A)

Martes, 15 de febrero

12:10 - Partidos de clasificación (2)

16:40 - Partido de clasificación

21:10 - Partido de clasificación

Miércoles, 16 de febrero

12:10 - Cuartos de final

14:00 - Cuartos de final

16:40 - Cuartos de final

21:30 - Cuartos de final

Viernes, 18 de febrero

12:10 - Semifinales

21:10 - Semifinales

Sábado, 19 de febrero

21:10 - Partido por el bronce

Domingo, 20 de febrero

12:10 - Final por el oro

Cómo seguir el hockey sobre hielo en Beijing 2022

La premisa del hockey sobre hielo es sencilla: marcar más goles que el equipo contrario. Pero hay mucho más allá, claro, y a veces para el espectador nuevo puede resultar confuso.

El juego se divide en tres periodos de 20 minutos cada uno. Los equipos están formados por seis jugadores (cinco de campo y un portero). El reloj se para en cada interrupción del juego (goles, penaltis, fueras de juego). Hay sustituciones continuas, por lo que cada selección suele llevar 23 jugadores (20 de campo y tres porteros).

Las faltas se señalan por acciones como zancadillas, derribos con el stick u obstrucciones (entre otras). Como resultado, el infractor deberá marcharse al banquillo de sancionados durante dos minutos, dejando al equipo rival en superioridad numérica (powerplay) hasta que pase ese tiempo o haya un gol.

Si el marcador llega igualado al final de los 60 minutos, se juega una prórroga con solo cuatro jugadores por equipo (tres más el portero). En la fase de grupos y hasta cuartos de final, este tiempo extra es de cinco minutos; en las semifinales y en los partidos por el bronce, es de 10; y en las finales, de 20. El primero en marcar gol en la prórroga, gana.

Si nadie anota en el tiempo extra, se disputa un shootout o tanda de desempate, salvo en las finales por el oro, donde se sigue jugando hasta que haya un ganador.