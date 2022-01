Cómo seguir el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

“Ajedrez sobre hielo”. Si un deporte que puede definirse así llama tu atención, no te pierdas la competición de curling en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Un deporte con una larga tradición, pues tiene sus raíces en la Escocia del siglo XVI –y la primera crónica en un periódico de la que se tiene noticia data de 1740–, y que combina estrategia, táctica y precisión para acabar conquistando al público en cada edición de los Juegos.

Es además una disciplina con un alto grado de deportividad y respeto, pues los propios jugadores ejercen como jueces.

La competición de curling en Beijing 2022 empezará el miércoles, 2 de febrero, con el dobles mixto. La categoría masculina dará comienzo el 9 de febrero, y la femenina, un día más tarde.

A continuación te explicamos el calendario y cómo puedes seguir la competición.

Los eventos de curling en Beijing 2022

En Beijing 2022 habrá tres eventos de curling: el dobles mixto y las categorías masculina y femenina por equipos.

Un total de 34 equipos –10 en dobles mixtos y 12 en cada categoría por equipos– participarán desde el 2 de febrero, dos días antes de la Ceremonia de Apertura, hasta el día 20, último día de los Juegos.

En las tres categorías, los equipos se enfrentarán en una fase de grupos con liguilla a partido único. Los cuatro mejores pasarán a las semifinales.

Sin embargo, hay algunas diferencias. En el dobles mixto, cada equipo tiene seis piedras (se lanzan cinco) por entrada en un total de ocho entradas, mientras que en los eventos por equipos hay diez entradas, y ocho piedras en cada una de ellas.

El equipo que consiga mayor puntuación al final del partido, gana.

Estrellas del curling en Beijing 2022

Canadá, potencia tradicional del curling, parte entre las grandes favoritas para las dos competiciones por equipos, donde estará liderada por los campeones olímpicos Brad Gushue (Turín 2006) y Jennifer Jones (Sochi 2014).

Pero no hay que perder de vista a Suecia, que contará con la vigente campeona olímpica Anna Hasselborg y el campeón del mundo Niklas Edin.

El británico Bruce Mouat participará tanto en la categoría masculina como en el dobles mixto, y de hecho en el Mundial de 2021 llegó a la final en ambas (plata y oro respectivamente).

Y no hay que olvidar a veteranos como Eve Muirhead (Gran Bretaña), Tabitha Peterson y John Shuster (Estados Unidos).

Calendario de curling en Beijing 2022

Sede: Centro Acuático Nacional

Fechas: del 2 al 20 de febrero

(Todos los horarios están en hora local, UTC+8).

Miércoles, 2 de febrero

20:05 - Mixed doubles: SUE vs. GBR, AUS vs. EE.UU., NOR vs. RCH, CHN vs. SUI

Jueves, 3 de febrero

09:05 - Dobles mixtos: AUS vs. CHN, SUE vs. RCH, EE.UU. vs. ITA, GBR vs. CAN

14:05 - Dobles mixtos: ITA vs. SUI, EE.UU. vs. NOR

20:05 - Dobles mixtos: NOR vs. CAN, SUI vs. GBR, CHN vs. SUE, RCH vs. AUS

Viernes, 4 de febrero

08:35 - Dobles mixtos: SUE vs. AUS, CAN vs. SUI, ITA vs. NOR

13:35 - Dobles mixtos: RCH vs. ITA, CHN vs. CAN, GBR vs. AUS, SUE vs. EE.UU.

Sábado, 5 de febrero

09:05 - Dobles mixtos: AUS vs. NOR, SUI vs. SUE

14:05 - Dobles mixtos: CHN vs. EE.UU., RCH vs. GBR, SUE vs. CAN, AUS vs. ITA

20:05 - Dobles mixtos: GBR vs. ITA, NOR vs. CHN, RCH vs. SUI, EE.UU. vs. CAN

Domingo, 6 de febrero

09:05 - Dobles mixtos: EE.UU. vs. RCH, GBR vs. CHN

14:05 - Dobles mixtos: NOR vs. SUE, AUS vs. SUI, ITA vs. CHN, CAN vs. RCH

20:05 - Dobles mixtos: CAN vs. AUS, ITA vs. SUE, SUI vs. USA, NOR vs. GBR

Lunes, 7 de febrero

09:05 - Dobles mixtos: SUI vs. NOR, CAN vs. ITA, EE.UU. vs. GBR, RCH vs. CHN

20:05 - Dobles mixtos: Semifinales

Martes, 8 de febrero

14:05 - Dobles mixtos: Partido por el bronce

20:05 - Dobles mixtos: Final por el oro

Miércoles, 9 de febrero

20:05 - Masculino: DIN vs. CAN, EE.UU. vs. ROC, NOR vs. SUI, CHN vs. SUE

Jueves, 10 de febrero

09:05 - Femenino: GBR vs. SUI, DIN vs. CHN, SUE vs. JPN, ROC vs. EE.UU.

14:05 - Masculino: EE.UU. vs. SUE, NOR vs. CAN, CHN vs. ROC, GBR vs. ITA

20:05 - Femenino: CAN vs. KOR, SUE vs. GBR, EE.UU. vs. DIN, CHN vs. SUI

Viernes, 11 de febrero

09:05 - Masculino: SUI vs. ROC, GBR vs. EE.UU., SUE vs. ITA, DIN vs. CHN

14:05 - Femenino: EE.UU. vs. CHN, CAN vs. JPN, SUI vs. ROC, COR vs. GBR

20:05 - Masculino: ROC vs. DIN, GBR vs. NOR, CAN vs. SUI

Sábado, 12 de febrero

09:05 - Femenino: SUE vs. CAN, COR vs. ROC, JPN vs. DIN

14:05 - Masculino: ITA vs. CHN, CAN vs. SUE, DIN vs. SUI, EE.UU. vs. NOR

20:05 - Femenino: ROC vs. JPN, DIN vs. SUI, GBR vs. EE.UU., SUE vs. CHN

Domingo, 13 de febrero

09:05 - Masculino: NOR vs. SUE, CHN vs. GBR, EE.UU. vs. CAN, ITA vs. ROC

14:05 - Femenino: DIN vs. GBR, EE.UU. vs. SUE, COR vs. CHN, SUI vs. CAN

20:05 - Masculino: GBR vs. DIN, SUI vs. ITA, CHN vs. EE.UU.

Lunes, 14 de febrero

09:05 - Femenino: CHN vs. JPN, CAN vs. ROC, EE.UU. vs. COR

14:05 - Masculino: CAN vs. ITA, DIN vs. NOR, ROC vs. SUE, SUI vs. GBR

20:05 - Femenino: SUI vs. SUE, GBR vs. CAN, JPN vs. COR , DIN vs. ROC

Martes, 15 de febrero

09:05 - Masculino: ROC vs. NOR, CAN vs. CHN, SUI vs. EE.UU., SUE vs. DIN

14:05 - Femenino: CHN vs. ROC, SUE vs. DIN, EE.UU. vs. SUI, GBR vs. JPN

20:05 - Masculino: SUE vs. GBR, ITA vs. EE.UU., NOR vs. CHN, ROC vs. CAN

Miércoles, 16 de febrero

09:05 - Femenino: CAN vs. EE.UU., SUI vs. COR , CHN vs. GBR

14:05 - Masculino: CHN vs. SUI, GBR vs. ROC, ITA vs. DIN

20:05 - Femenino: COR vs. DIN, JPN vs. EE.UU., ROC vs. SUE, CAN vs. CHN

Jueves, 17 de febrero

09:05 - Masculino: DIN vs. EE.UU., SUE vs. SUI, CAN vs. GBR, NOR vs. ITA

14:05 - Femenino: JPN vs. SUI, ROC vs. GBR, DIN vs. CAN, COR vs. SUE

20:05 - Masculino: Semifinales

Viernes, 18 de febrero

14:05 - Masculino: Partido por el bronce

20:05 - Femenino: Semifinales

Sábado, 19 de febrero

14:05 - Masculino: Final por el oro

20:05 - Femenino: Partido por el bronce

Domingo, 20 de febrero

09:05 - Femenino: Final por el oro

Qué esperar del curling en Beijing 2022

El curling consiste en colocar las piedras más cerca del botón de la casa (el centro de la diana pintada en el hielo) que los rivales.

Durante un partido de curling, verás que los jugadores gritan a sus compañeros mientras barren el hielo. Bruce Mouat, skip de Gran Bretaña, explica por qué a Olympics.com. “Lo hacemos porque es la mejor forma de comunicarnos”.

“La pista de curling mide unos 44 metros de largo. Así que necesitamos gritar para comunicarnos, y probablemente es la forma más fácil de asegurarte de que aquello que quieres decir le queda claro a tus compañeros”.

¿Pero por qué barrer? ¿Por qué todo el mundo tiene cepillos? Pues depende. El skip y sus compañeros los usan por diferentes razones.

Mouat lo explica de nuevo: “En mi caso, lo uso para indicar hacia dónde quiero que vaya la piedra. Ellos lo usan para barrer, lo que puede hacer que la piedra aumente o mantenga su velocidad o la dirección”.

Sin embargo, esto no es así en el dobles mixto, donde ambos miembros del equipo deben barrer –y el jugador que dispute los tres lanzamientos intermedios de los cinco tiene trabajo extra. Además, no hay un skip que ayude a dirigir las piedras.

El australiano Dean Hewitt lo explica: “La diferencia es que tienes que lanzar la piedra y barrer el hielo tú mismo, tener que juzgarlo tú mismo y después volver al inicio para lanzar otra vez con las pulsaciones por las nubes”.

Tahli Gill, compañera de Hewitt, añade que el dobles mixto suele ser una competición más abierta: “El juego en sí suele ser más rápido, y conozco mucha gente que suele decir que en el dobles mixto nunca te puedes sentir seguro. Todo puede cambiar muy rápido. Tienes que estar pensando todo el rato qué vas a hacer tú, qué van a hacer ellos, qué vas a hacer tú...”.

“Puede que vayas ganando por tres o cuatro en la última entrada. En categoría masculina o femenina normalmente eso suele significar que está sentenciado. Pero en el dobles mixto es más difícil defenderlo”, añade Hewitt.

Y eso hace aún más emocionante este increíble deporte.