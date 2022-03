Nuevo récord del mundo de Yulimar Rojas para ganar su tercer título consecutivo en triple salto en el Mundial de pista cubierta

De los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al Mundial de Pista Cubierta de Atletismo Belgrado 2022 ha pasado poco más de medio año, y en él, Yulimar Rojas no ha perdido (ni un poco) su mejor versión. La campeona olímpica de triple salto en Tokio 2020 ha logrado su tercer título mundial indoor consecutivo y lo ha hecho, además, con un nuevo récord del mundo: 15.74 metros.

Además de la increíble actuación de Rojas, se vivieron otros grandes resultados entre los atletas latinos, como el título, también en triple salto, del cubano Lázaro Martínez; y también otros récords del mundo, como el de Mondo Duplantis en salto de pértiga. Descubre qué sucedió en el Mundial de Belgrado a continuación.

¿Cómo fue el nuevo récord del mundo de Yulimar Rojas?

Como ocurrió en Tokio 2020, cuando batió el récord del mundo para coronarse campeona olímpica, Yulimar Rojas tuvo que esperar a su sexto y último salto en Belgrado para marcar un nuevo récord del mundo, con una increíble marca de 15.74 metros.

Superó así su propia marca mundial, que era de 15.67 metros al aire libre (en Tokio 2020) y bajo techo (15.43m), que también estaba en su haber.

De esta manera, además, la atleta venezolana se ha convertido en la primera en la historia en ganar tres títulos consecutivos en triple salto en los Mundiales de pista cubierta (2016, 2018 y 2022).

Completaron el podio en Belgrado la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14.74m), plata; y la jamaicana Kimberly Williams (14.59m), que se hizo con el bronce.

Lázaro Martínez (Cuba), campeón en triple salto masculino

El triple salto estuvo dominado por un atleta latino en la categoría masculina. Con una marca de 17.64 metros, el cubano Lázaro Martínez logró su primer título del mundo absoluto bajo techo. Quizá una de las cosas más sorpresivas de tal éxito fue que Martínez no había competido nunca bajo techo hasta el mes pasado y, en el proceso, se ha convertido en el primer cubano en lograr un título mundial de triple salto indoor.

Llegaba a Belgrado con la segunda mejor marca de la temporada indoor (17.21m) y pudo batirla con diferencia para alzarse campeón. Le siguieron el portugués, de orígenes cubanos, Pedro Pichardo (17.46m) y el estadounidense Donald Scott (17.21m).

Thiago Braz (Brasil), solo superado por un Mondo Duplantis de récord

Además del de Yulimar Rojas, Belgrado fue testigo de otro récord mundial para la historia: el del sueco Mondo Duplantis en salto de pértiga (o de garrocha).

Para conseguir su título del mundo bajo techo, Duplantis logró un estratosférico salto de 6.20 metros; batiendo su propia marca mundial registrada dos semanas atrás de 6.19 metros.

"Batir el récord del mundo dos veces en dos semanas... no me puedo quejar. No hay límites. El cielo es el límite. Pasar de los 6.20 metros por primera vez es difícil de explicar. Es algo con lo que solo puedes soñar", dijo Duplantis tras su hazaña para World Athletics.

De este modo, el brasileño Thiago Braz, campeón olímpico en Río 2016 y medallista de bronce en Tokio 2020, solo pudo hacerse con la plata, pero con récord sudamericano bajo techo (5.95 metros). El estadounidense Chris Nilsen se hizo con el bronce (5.90m).

Darlan Romani (Brasil) se redime de Tokio 2020

Mientras algunos atletas han mantenido sus éxitos olímpicos logrados en Tokio 2020, el Mundial de Belgrado 2022 sirvió como una redención para el brasileño Darlan Romani.

En lanzador de peso se quedó a las puertas del podio en Tokio 2020, donde firmó una cuarta posición. Y esta vez no solo se iba a subir al podio, sino que lo iba a hacer a lo más alto. El brasileño se coronó campeón del mundo de pista cubierta gracias a una marca de 22.53 metros.

Este es su mayor título internacional hasta el momento, después de haberse proclamado también campeón panamericano en 2019.

Todos los resultados del Mundial de atletismo en pista cubierta 2022

A continuación, descubre quién compuso los podios en el Mundial de Atletismo en pista cubierta Belgrado 2022, además de los resultados de todos los atletas latinos que llegaron a las finales de sus disciplinas.

Triple salto masculino

Oro: Lázaro Martínez (Cuba)

Plata: Pedro Pichardo (Portugal)

Bronce: Donald Scott (EE.UU.)

11º: Alexandro Melo (Brasil)

Triple salto femenino:

Oro: Yulimar Rojas (Venezuela)

Plata: Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrania)

Bronce: Kimberly Williams (Jamaica)

5ª: Lidagmis Povea (Cuba)

11ª: Leyanis Pérez Hernández (Cuba)

Lanzamiento de peso femenino

Oro: Auriol Dongmo (Portugal)

Plata: Chase Ealey (EE.UU.)

Bronce: Jessica Schilder (Países Bajos)

14ª: Livia Avancini (Brasil)

15ª: Ivana Xennia Gallardo (Chile)

Lanzamiento de peso masculino:

Oro: Darlan Romani (Brasil)

Plata: Ryan Crouser (EE.UU.)

Bronce: Thomas Walsh (Nueva Zelanda)

Salto de longitud masculino

Oro: Miltiadis Tentoglou (Grecia)

Plata: Thobias Montler (Suecia)

Bronce: Marquis Dendy (EE.UU.)

6º: Emiliano Lasa (Uruguay)

9º: Samory Fraga (Brasil)

10º: José Mandros Martínez (Perú)

Sin marca: Maykel Massó (Cuba)

Salto de longitud femenino

Oro: Ivana Vuleta (Serbia)

Plata: Ese Brume (Nigeria)

Bronce: Lorraine Ugen (Gran Bretaña)

Sin marca: Eliane Martins (Brasil)

3.000m femeninos

Oro: Lemlem Hailu (Etiopía)

Plata: Elinor Purrier St. Pierre (EE.UU.)

Bronce: Ejgayehu Taye (Etiopía)

9ª: Laura Galván (México)

20º: Jhoselyn Camargo Aliaga (Bolivia)

3.000m masculinos:

Oro: Selemon Barega (Etiopía)

Plata: Lamecha Girma (Etiopía)

Bronce: Marc Scott (EE.UU.)

60m femeninos

Oro: Mujinga Kambundji (Suiza)

Plata: Mikiah Brisco (EE.UU.)

Bronce: Marybeth Sant-Price (EE.UU.)

8ª: Victoria Cristina Rosa (Brasil)

Salto de altura femenino

Oro: Yaroslava Mahuchikh (Ucrania)

Plata: Eleanor Patterson (Australia)

Bronce: Nadezhda Dubovitskaya (Kazajistán)

Salto de altura masculino

Oro: Woo Shanghyeok (República de Corea)

Plata: Loic Gasch (Suiza)

Bronce: Gianmarco Tamberi (Italia)

5º: Thiago Moura (Brasil)

7º: Fernando Ferreira (Brasil)

7º: Edgar Rivera (México)

Salto de pértiga femenino

Oro: Sandi Morris (EE.UU.)

Plata: Katie Nageotte (EE.UU.)

Bronce: Tina Sutej (Eslovenia)

Salto de pértiga masculino

Oro: Mondo Duplantis (Suecia)

Plata: Thiago Braz (Brasil)

Bronce: Christopher Nilsen (EE.UU.)

800m masculinos:

Oro: Mariano García (España)

Plata: Noah Kibet (Kenia)

Bronce: Bryce Hoppel (EE.UU.)

800m femeninos:

Oro: Ajee Wilson (EE.UU.)

Plata: Freweyni Hailu (Etiopía)

Bronce: Halimah Nakaayi (Uganda)

400m femeninos:

Oro: Shaunae Miller-Uibo (Bahamas)

Plata: Femke Bol (Países Bajos)

Bronce: Stephenie Ann Mcpherson (Jamaica)

400m masculinos:

Oro: Jereem Richards (Trinidad y Tobago)

Plata: Trevor Bassitt (EE.UU.)

Bronce: Carl Bengtström (Suecia)

1.500m femeninos:

Oro: Gudaf Tsegay (Etiopía)

Plata: Axumawit Embaye (Etiopía)

Bronce: Hirut Meshesha (Etiopía)

12ª: Alma Delia Cortés (México)

1.500m masculinos:

Oro: Samuel Tefera (Etiopía)

Plata: Jakob Ingebrigtsen (Noruega)

Bronce: Abel Kipsang (Kenia)

60 metros vallas femeninos:

Oro: Cyrena Samba-Mayela (Francia)

Plata: Devynne Charlton (Bahamas)

Bronce: Gabriele Cunningham (EE.UU.)

5ª: Yoveinny Mota (Venezuela)

60 metros vallas masculinos:

Oro: Grant Holloway (EE.UU.)

Plata: Pascal Martinot-Lagarde (Francia)

Bronce: Jarret Eaton (EE.UU.)

60 metros masculinos:

Oro: Lamont Marcell Jacobs (Italia)

Plata: Christian Coleman (EE.UU.)

Bronce: Marvin Bracy (EE.UU.)

Relevo 4x400m masculinos:

Oro: Bélgica

Plata: España

Bronce: Países Bajos

Relevo 4x400m femeninos:

Oro: Jamaica

Plata: Países Bajos

Bronce: Polonia

Pentatlón:

Oro: Noor Vidts (Bélgica)

Plata: Adrianna Sulek (Polonia)

Bronce: Kendell Williams (EE.UU.)

Heptatlón: