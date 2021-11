Petra Vlhová se centra en defender su Copa del Mundo antes de buscar medalla en Beijing 2022

La gran actuación de Petra Vlhová en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Innsbruck 2012 era indicativa de los grandes éxitos que estaban por llegar para esta talentosa y decidida esquiadora alpina eslovaca.

Vlhová, que por entonces tenía 16 años, sorprendió con una impresionante victoria en el eslalon femenino por 1.49 segundos y rozó las medallas en el eslalon gigante y la supercombinada. Siguiendo esa inercia ganadora, añadió después un bronce en el Mundial júnior de Italia y el debut en la Copa del Mundo.

“Fue una gran experiencia, aunque ya ha pasado mucho tiempo”, dice Vlhová sobre su paso por los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Innsbruck dio un impulso a mi carrera porque gané en el eslalon y tuvo mucha repercusión en Eslovaquia. A partir de ahí, empecé a conseguir más podios”.

Casi una década después, Vlhová está en lo más alto de su deporte.

La temporada pasada se convirtió en la primera eslovaca en ganar el título absoluto de la Copa del Mundo. Vlhová, nacida en Liptovský Mikuláš, en el norte de Eslovaquia, sumó seis victorias y 10 podios, superando a la excampeona del mundo Lara Gut-Behrami por 160 puntos y a la tricampeona Mikaela Shiffrin por 341. Demostró fortaleza y determinación, completando las 31 carreras de un calendario agotador.

Vlhová ganó este fin de semana las dos pruebas de eslalon en Levi y ya suma cinco victorias sobre la nieve finlandesa. Con estos resultados, se sitúa empatada por el liderato de la general de la Copa del Mundo con su gran rival, Shiffrin.

La esquiadora eslovaca no es ostentosa, habladora, ni quiere llamar la atención, solo centrarse en sus objetivos, que esta temporada pasan por defender su trono en la Copa del Mundo y conseguir en Beijing 2022 la primera medalla olímpica para su país en esquí alpino.

Petra Vlhová en la primera parada de la Copa del Mundo de esquí alpino 2021-22. Foto por 2021 Getty Images

Olympics.com (OL): ¿Cómo de orgullosa estás de tus resultados de la temporada pasada? ¿Crees que tus éxitos están teniendo repercusión entre los jóvenes eslovacos?

Petra Vlhová (PV): El año pasado fui la mejor deportista de Eslovaquia. Creo que muchos niños ahora quieren ser como yo y han empezado a esquiar, y eso me gusta.

Ojalá sea un ídolo para ellos y empiecen a practicar deporte, sobre todo esquí alpino. Por ejemplo, en Eslovaquia tenemos también a Peter Sagan [tres veces campeón del mundo de ciclismo] y muchos niños empezaron a hacer ciclismo por él.

Quizá ahora empecemos a ser un país de esquí alpino, pero eso lo tiene que decir otra persona, no yo.

OL: Teniendo en cuenta que ahora trabajas con un nuevo entrenador, Mauro Pini, ¿qué piensas que puede cambiar con respecto a la temporada pasada ahora que defiendes el título de la Copa del Mundo?

PV: Cambié de entrenador, así que la temporada será diferente, pero en el fondo seguirá siendo igual porque los objetivos serán prácticamente los mismos. El año pasado, el objetivo era la clasificación general [de la Copa del Mundo]; este año el objetivo principal son los Juegos Olímpicos, pero también las carreras de la Copa del Mundo.

Buscaremos más la calidad que la cantidad. Competiremos en todo, pero antes de las carreras decidiremos cómo lo hacemos, por ejemplo si nos centramos más en velocidad o en el eslalon gigante o el eslalon.

OL: ¿Cómo de importante es para ti, y cómo de divertido, tener más pruebas de descenso esta temporada?

PV: En primer lugar, nuestros objetivos y nuestra mente están puestos en el eslalon y el eslalon gigante, por supuesto el paralelo y algo de velocidad. Me gusta la velocidad y hacer descensos y supergigante, pero ahora nuestra prioridad está más en el eslalon gigante y el eslalon.

OL: ¿Se siente más presión como vigente campeona de la Copa del Mundo?

PV: No siento una gran presión. Intentaremos estar tranquilos y centrarnos en mi esquí, nada más. Claro que todo el mundo habla de que gané el título el año pasado y puede que llegue a esta temporada como la mejor del mundo, pero intento mantener la calma.

OL: ¿Qué esperas de tus principales rivales por el título?

PV: Este año será duro porque hay muchas rivales muy fuertes. No quiero decir nombres, pero creo que muchas van a luchar por la clasificación general y los títulos de las disciplinas. Yo también intentaré estar ahí arriba.

OL: ¿Con qué expectativas afrontas los que serán tus terceros Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022?

PV: Ahora mismo no pienso en los Juegos Olímpicos. Esta temporada hemos decidido buscar más calidad que cantidad, pero quizá en diciembre empecemos a preparar poco a poco los Juegos.

OL: ¿Cómo se preparan estos Juegos Olímpicos, cuando nadie ha probado todavía las pendientes de la República Popular China?

PV: Será igual para todo el mundo, así que no creo que nadie parta con ventaja. Por mi parte, ahora estoy centrada en las carreras de la Copa del Mundo y, cuando llegue el momento, estaré lista para pelear.

OL: En los últimos años, muchas esquiadoras de eslalon han empezado a entrenar en interior. ¿Tú también lo estás haciendo? ¿Te gustaría ver en un futuro carreras bajo techo?

PV: Espero que nunca haya carreras bajo techo porque no me gustan demasiado, pero cada año sí que hago sesiones de entrenamiento en interior. Es bueno para el eslalon, pero no para el eslalon gigante. Puedes probar algunos esquís porque pueden ser condiciones similares, pero es complicado esquiar bajo techo porque, cuando llevas dos horas, te sientes como si llevaras cinco. De todas formas, es bueno para el entrenamiento y a veces lo hago.

