Oksana Masters: un récord en los Juegos Paralímpicos de Invierno para convertirse en el modelo que nunca tuvo

Oksana Masters lo ha conseguido... y con gran estilo.

Las siete medallas logradas en los siete eventos que ha disputado en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 le han ascendido a una liga propia. En total suma 14 medallas paralímpicas en los Juegos de Invierno, más que ninguna otra atleta estadounidense en la historia. Ya tiene una más que las 13 que cosecharon las esquiadoras alpinas Sarah Billmeier y Sarah Will, compitiendo entre 1992 y 2002.

El récord fue superado el domingo, 13 de marzo, en el último día de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022, cuando Masters lideró el equipo mixto de relevos en esquí de fondo hacia el oro. El resto de participantes del mismo fueron Sydney Peterson, Dan Cnossen y Jake Adicoff.

"Esto es increíble", dijo Cnossen después de la prueba.

"No puedo estar más orgulloso. Cuando eres parte de un equipo y sabes que tus compañeros cuentan contigo en cada segundo es una sensación muy especial".

Masters, de 32 años, también estableció un nuevo récord de medallas ganadas por un atleta estadounidense en unos mismos Juegos, sobrepasando las seis que su compañero Cnossen logró en PyeongChang 2018.

Es su 17ª medalla en total, contando sus participaciones en Juegos de Verano y Juegos de Invierno, incluyendo el bronce en remo de Londres 2012 y los dos oros que logró en ciclismo en Tokio 2020, hace tan solo seis meses.

Masters deslumbra de nuevo en Beijing 2022

Masters sentó desde el inicio las bases de una participación brillante en Beijing 2022 ganando un oro en biatlón en la primera prueba que disputó antes de conseguir la plata en larga distancia (15 km) de Para esquí de fondo al día siguiente.

De ahí en adelante no hubo manera de pararla y se llevó siete medallas de siete eventos: dos oros y una plata en biatlón a los que se sumaron un oro y tres platas en esquí de fondo. En total, siete preseas que Masters se llevará en la maleta de vuelta a casa.

Con París 2024 a solo dos años, Masters podrá seguir sumando.

La atleta nacida en Ucrania dijo a Olympics.com que el lema 'Stronger Together' (Juntos somos más fuertes) es el alma de los Juegos Paralímpicos y que ella siempre agradece a su equipo, a su madre, al resto de los competidores y al sentimiento de amistad que encuentra entre los competidores paralímpicos.

De un orfanato cerca de Chernóbil a la cima del mundo

Masters nació el 19 de junio en 1989 en Khmelnytskyi, Ucrania, a pocas horas de Chernóbil, escena del terrible accidente nuclear de 1986.

Nació con hemimelia tibial, lo que quiere decir que sus piernas eran de diferente tamaño y carecían de tibia. También tenía cinco dedos de las manos unidos y no tenía uno de los pulgares. Además nació con seis dedos en cada pie y un solo riñón.

Se cree que es la exposición a la radiación de su madre biológica lo que generó la discapacidad de Masters.

Fue abandonada en un orfanato donde sufrió severas carencias.

"Donde yo nací hubo fugas radiactivas" dijo a usatoday.com en 2015.

"La policía local iba por las casas advirtiendo a las personas que se encerraran, que sellaran las ventanas y las puertas y no salieran de casa por un día o dos hasta que la radiación descendiera".

"Estaba en un orfanato muy pobre, por lo que ni siquiera había mucha comida. Nunca había suficiente para satisfacer el hambre. No me acuerdo de mucho porque mi cabeza ha bloqueado esos recuerdos".

"Siempre supe que iba a tener una madre, sólo tenía que esperar".

La madre de Oksana, Gay Masters

A los siete años encontró finalmente una familia cuando Oksana fue adoptada por Gay Masters y le llevó con ella a Estados Unidos.

Oksana encontró en Gay Masters una madre amorosa y todo el apoyo para seguir sus sueños.

"Después de vivir en tres orfanatos diferentes fui adoptada por una mujer estadounidense maravillosa que era soltera y me mudé a Nueva York con ella, dice su página web.

"Mis discapacidades de nacimiento produjeron con el tiempo la necesidad de amputar las dos piernas: la izquierda con 9 años y la derecha con 14. También necesité múltiples cirugías reconstructivas en ambas manos".

Masters publicó este mensaje en el día de la madre de 2017:

"Mamá, no puedo agradecerte lo suficiente por tu corazón, tu lucha y tu determinación desde antes incluso de adoptarme y hasta ahora. ¡Tu amor y tu apoyo es irreal y estoy agradecida de tener la mejor madre del mundo!".

"Gracias por empujarme cundo lo necesité, gracias por ayudarme a seguir mis sueños, gracias por creer en mí y por tu constante amor incondicional".

Una pasión por el deporte que empezó en el remo

"A mis 13 años me interesé por el remo tras una improvisada introducción en este deporte", dice en su web.

"En el agua comencé a sentir un nuevo sentido de libertad y de control que me habían sido arrebatados tantas veces en el pasado".

"Descubrí muy rápido que ese control crecía cuanto más me empujaba a mi misma a ser más fuerte y más rápida. Mi cuerpo respondía al dolor con una fuerza siempre en aumento y un creciente sentimiento de propósito. Yo empujaba el agua y el agua me empujaba a mí".

Masters ganó su primera medalla paralímpica en Londres 2012. Fue un bronce junto a su compañero en este deporte, Rob Jones.

Pero ella quería aún más y más remo y, sencillamente, no era bueno para su cuerpo.

"Yo creo que lo que me llevó hacer más de un deporte es que no estaba satisfecha con cómo dejé el remo. No fue mi decisión dejarlo. Fue mi cuerpo el que lo impuso", dijo a people.com.

Dos Juegos en seis meses

De sus dos medallas en ciclismo en Tokio 2020, a las siete en biatlón y esquí de fondo en Beijing 2022, ¿Cómo lo ha hecho?

"Solía pensar que el esquí de fondo y el ciclismo combinan muy bien, pero en realidad es todo lo contrario", explicó Masters.

"Son dos movimientos distintos. El ciclismo se trata de empujar y el esquí de fondo va de arrastrar".

"Tengo que deshacer lo entrenado en un deporte para entrenarme para el otro. Es salvaje ver los cambios físicos en mi cuerpo. Mis músculos de la espalda, los laterales y los tríceps están muy definidos de esquiar".

"Cuando empiezo con el ciclismo los músculos de la espalda desaparecen y mis hombros, mi pecho y mis bíceps comienzan a crecer. Están constantemente adaptándose".

Cicatrices y tatuajes: "Quiero mi propia historia"

Sus cicatrices son algo de lo que Masters ha hablado. Su cuerpo tiene muchas de los abusos que sufrió en los orfanatos.

"Una cicatriz es una historia que te ha sucedido. Uno no tiene una cicatriz sino que la sobrevive. Yo quiero mi propia historia", dijo a theplayerstribune.com en diciembre de 2020.

"Eso es algo que empecé a descubrir haciéndome mayor, este deseo que tengo de apropiarme de mi cuerpo y de mi vida como una historia de la que solo yo soy la narradora".

"Para hablar claro: sufrí abusos. Eso define el hecho pero no me define a mí. En el curso de mi vida adulta, ese deseo se ha manifestado de muchas maneras distintas. Se ha manifestado en un amor por los tatuajes".

"Al contrario que las cicatrices, los tatuajes sí los elijes. Cada tatuaje que tengo está lleno de mis propias elecciones. Cada uno representa una parte muy importante de mí".

"Cuando me hago uno nuevo, me digo: 'Quiero que mi historia se cuente de este color y este tamaño en este lugar, esto luce de tal manera y me recuerda a esto y lo otro'".

"Mis cicatrices reflejan momentos en que no tenía poder. Mis nuevas cicatrices, la manera en que yo he decidido marcar mi cuerpo con tatuajes, tienen un sentido profundo para mí".

"Me hacen sentir un increíble sentido de identidad".

Masters, un modelo a seguir

Ahora Masters es una superestrella en múltiples deportes. Creció con problemas de autoestima y cree que los niños con discapacidad necesitan más modelos a seguir.

"Si es el fin del mundo que estés mal peinado o que te salga un grano en un día de clase, imagina lo que puede llegar a ser tener piernas o manos con prótesis", dijo.

"La sociedad ha puesto en ti una etiqueta, incluso cuando tu misma no te ves como 'discapacitada'".

"Eso es algo que te colocan. No quiero que la siguiente generación de niños y niñas crezcan sin tener una persona a la que mirar y aspirar a ser como ella. Todos los niños tienen una foto de Michael Jordan".

Ahora también tienen a Oksana Masters, la atleta paralímpica de Estados Unidos más condecorada de todos los tiempos.