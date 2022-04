Nikola Karabatic, guiado por sus "emociones" para darlo todo a sus 38 años

Tres veces campeón olímpico, cuatro veces campeón mundial, tres veces campeón de Europa, tres Champions Leagues ganadas...

En la historia del deporte, no hay dudas de que Nikola Karabatic es una leyenda. Y sigue escribiendo la historia, a pesar de que tiene que enfrentarse a nuevos desafíos.

Hace unos meses, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el central francés ayudó a sus compañeros a ganar la medalla de oro, mientras que el último Campeonato del Mundo lo tuvo que ver desde su sofá.

En enero de 2021, cuando Les Bleus fueron cuartos en el Mundial de Egipto, Karabatic se estaba recuperando de una rotura del ligamento anterior cruzado. Una lesión que hubiera sido determinante para muchos jugadores de más de 35 años. Pero Karabatic luchó por volver. En mayo regresó a la competición y se incorporó de nuevo a una selección francesa dirigida por su excompañero Guillaume Guille y en la que fue uno de los referentes en los Juegos, junto con Michaël Guigou (40 años) y Luc Abalo (36 durante Tokio 2020), quienes después se retiraron del equipo nacional. Karabatic, que justo ha celebrado su 38 cumpleaños, sigue en forma.

¿Por qué? Por las emociones. Emociones vividas, pero ante todo compartidas.

"A día de hoy, la diversión es diferente", dice en una entrevista con Olympics.com. "He tenido la oportunidad de alcanzar todos mis sueños y ganar todos los títulos muchas veces. Siempre es una felicidad extraordinaria, pero me he dado cuenta de que compartirlas con gente que nunca ha tenido la oportunidad de vivirlo me aporta muchísimas emociones y felicidad. Esto es lo que me motiva para darlo todo con 38 años".

El objetivo de la cuarta Champions League

Y esto es lo que hizo el jueves, 7 de abril, con su club, el Paris Saint-Germain, cuando ganó al Elverum noruego (37-30) en la eliminatoria de Champions League. En este encuentro, Karabatic marcó cuatro goles (4/5) y logró dos asistencias.

Con esta victoria, su equipo logró clasificarse para los cuartos de final ante el Kiel, y, superando a este club, el PSG se clasificaría para la Final 4. Y, de este modo, Karabatic tendría una nueva oportunidad de ganar un nuevo título de Champions League, que hasta el momento ha ganado con el Montpellier, Kiel y Barcelona.

"Ganar la Champions League es un objetivo prioritario para mi club", asegura, antes de mencionar lo que esto supondría. "Desafortunadamente, hemos afrontado muchas lesiones. Mikkel Hansen sufrió una trombosis con una embolia pulmonar y no finalizará la temporada, Nedim [Remili] justo se acaba de torcer el tobillo... Sí, somos el PSG y mucha gente piensa que somos los grandes favoritos, pero ya no. Los favoritos son el Kiel, el Barcelona, el Kielce o el Veszprém. Creo que podemos ganarles, y voy a luchar para clasificar a una nueva Final 4".

Una larga y emotiva temporada

Para Niko, la temporada comenzó el pasado julio con los Juegos, y realmente nunca ha parado. Volvió con el PSG, después disputó el Euro 2022 con Francia en enero, donde los galos fueron cuartos con un equipo lastrado por las lesiones (Nedim Remili, Luka Karabatic, Timothey N'Guessan, Elohim Prandi). Después regresó a las filas de su club, que está invicto en la liga nacional (con 9 puntos por encima del Nantes).

Es difícil concebir este ritmo para alguien que está cerca de los 40 años, pero el tres veces ganador del Mejor Jugador del Mundo de la IHF (2007, 2014 y 2016) parece resistirlo todo.

"A veces siento algún dolor, y realmente no sé por qué. Pero, en general, me siento muy bien, tanto física como mentalmente".

Su rol, tanto en el PSG como en la selección francesa, es diferente, pero su impacto en los equipos es aún muy importante.

"Algunos años atrás tenía que marcar, pasar, defender, atacar y contraatacar durante una hora en cada partido. Ahora todavía hago esto, pero 2x15 minutos de los 2x20 minutos de partido. Presto más atención a la comunicación y al altruismo, aunque ambas cosas siempre han sido una parte de mí".

El regreso de los campeones olímpicos

El 14 de abril, estará en la pista del AccorHotels Arena de París para enfrentarse en dos partidos amistosos a España, subcampeona de Europa y medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo.

"Es un equipo muy fuerte para disputar los dos amistosos. Está en el podio de casi todas las competiciones", dice Karabatic, quien jugará su primer partido con Francia en suelo propio desde el título olímpico.

Pero para el mayor de los hermanos Karabatic, estos dos partidos (el segundo tendrá lugar el 16 de abril en Chambery) tienen un interés más allá del deportivo.

"Jugaremos en Francia, ante nuestra afición, familiares y amigos... Será fantástico", avisa.

¿Será una forma de probar un poquito de lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024 en algo más de dos años? Por ahora, Karabatic tiene contrato hasta el final de la temporada 2023. El después todavía es desconocido.

"En un mundo ideal, estoy todavía en forma. Todo está yendo bien y mi cuerpo todavía resiste. Y si el cuerpo resiste, la motivación también. Y después, por qué no soñar con París 2024. Pero estoy intentando no proyectar mucho sobre mí mismo y simplemente disfrutar del camino porque el final es ineludible. Así que quiero disfrutar de la aventura, porque vuela muy rápido".

La siguiente gran cita de Francia llegará en enero de 2023, con el Campeonato del Mundo, que contará con doble sede: Polonia y Suecia. Mientras tanto, Karabatic espera seguir compartiendo la emoción de las victorias con el PSG.

De momento, la gasolina que necesita para liderar a Francia hacia una nueva hazaña histórica en los Juegos Olímpicos está en su tanque.