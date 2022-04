Nikola Karabatic en el Día de la Tierra: "Los deportistas pueden liderar la transición hacia un modelo más sostenible"

Algunos deportistas no temen, sino todo lo contrario, hablar en público sobre la preservación de nuestro planeta. Nikola Karabatic, tres veces campeón olímpico y considerado uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia, es uno de ellos.

Embajador en Francia para la ONG Fair Play for Planet, Karabatic ha conversado con Olympics.com en este Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril desde 1970, sobre su compromiso y las acciones que toma a la hora de lucha contra el cambio climático

"No son obligaciones. Es una forma de vivir", dice el tres veces nombrado como Mejor Jugador del Año por la IHF.

Una forma de vida que ha tenido consecuencias positivas en su entorno, tanto en su club como en su federación, y que también ha transmitido a sus hijos, Alek y Nora.

Además, el jugador de 38 años ha puesto la lucha por el planeta como su gran prioridad para después de su carrera deportiva.

Nikola Karabatic y su forma de vida

"Realmente no me gusta hablar sobre 'adaptación', porque esto no es algo restrictivo ya. Se ha convertido en mi forma de vida".

"Todo comenzó con la nutrición, algo que tenía mucha influencia sobre mí como atleta. Pienso qué pongo en mi plato: de dónde viene, y tratando de asegurarme de que lo que como tiene menos impacto sobre el medioambiente. Porque tiene uno, y grande.Como vivo en Francia, una pieza de carne que viene de Sudamérica, entre la cría y el transporte no tiene el mismo impacto ecológico que una pieza de carne que venga de Francia, y más si está criada en una agricultura sostenible. Esta fue mi primera concienciación significativa y mi primer cambio en los hábitos".

"Después llegó el transporte. Vivo en París por más de ocho años y, junto a mi familia, optamos por el transporte público: bicicleta, moto eléctrica o tren. Nos vamos a mudar y voy a comprarme un coche, pero estoy buscando el que tenga menos impacto. Más probablemente un eléctrico o un híbrido, y de segunda mano".

"También participo en causas ecológicas y presiono para que en mi club, mi federación y mi selección se cambien los hábitos con las botellas de agua y el uso de plástico. Con el PSG hemos puesto dispensadores de agua para evitar el uso de botellas de plástico, y hemos ahorrado toneladas de plástico. La liga francesa también ha creado una acción, que es la Zona verde (Zone verte en francés) para implementar la distribución de frascos de agua y evitar así el malgasto de plástico. Después, la federación nacional también ha visto el impacto".

El papel del atleta en la lucha por el medio ambiente

"Como atletas, creo que podemos liderar la transición hacia un modelo más sostenible, más adaptado al entorno que nos rodea. Nuestras acciones individuales pueden inspirar a las personas que nos ven, pero también a nuestros clubes, líderes y federaciones para seguir la misma dirección".

Respetar a los demás para respetar el entorno: los valores que Karabatic transmite a sus hijos

"Intento transmitirles el respeto, la educación y la empatía. Respeto por los demás y por el entorno. Puede venir de muchas formas, pero creo que es fundamental sentir empatía y crecer con una conciencia despierta. Así crecí yo. Cuando tenemos estos valores, aparecen muchas cosas. El respeto por el medioambiente comienza con el respeto a los demás".

¿Qué significa el Día de la Tierra 2022 para Karabatic?

"Es como un eco para mí. Lo que haré en los próximos años estará relacionado con el planeta. Quiero invertir en el planeta a través de acciones diferentes. Estoy construyendo un fondo de dotación con mi hermano y podría entrar en otros fondos para apoyar a compañías que trabajan por la ecología, por el planeta. Intento ver todo lo que hago a través del impacto que tiene sobre nuestro planeta".

El mensaje de Nikola Karabatic

"Quiero mostrar a mis hijos y a la gente que me sigue que tenemos que luchar con esperanza. Incluso hoy en día, con la crisis de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. Sé que hay muchas cosas negativas que pueden desanimarnos. Pero creo que necesitamos luchar por lo que creemos. Tenemos que ser comprometidos. Eso es lo que quiero mostrar a mis hijos: siéntete orgulloso y lucha por lo que crees y sueñas".