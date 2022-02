El tricampeón mundial Nathan Chen lidera tras el programa corto masculino; Hanyu Yuzuru es octavo

Nathan Chen se mantuvo firme en el hielo olímpico que parecía tan resbaladizo hace cuatro años.

El actual y tres veces campeón del mundo de patinaje artístico ofreció una actuación fulgurante en el programa corto masculino dentro del Estadio Cubierto de la Capital en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y batió el récord mundial camino del primer puesto: 113.97.

Al ritmo de 'La Bohème' el estadounidense, que falló en este segmento en PyeongChang 2018, se sacudió cualquier fantasma olímpico que pudiera haberle perseguido. Ahora afrontará el programa libre del jueves, 10 de febrero, con una ventaja de cinco puntos sobre sus rivales.

"Estoy eufórico", dijo Chen a la cadena estadounidense NBC. "En los últimos Juegos Olímpicos, mis dos programas cortos no salieron como yo quería. (Esto) sienta muy bien; significa mucho".

El campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, Kagiyama Yuma, también brilló para irse hasta los 108.12 puntos mientras que el subcampeón olímpico de 2018, Uno Shoma, quedó tercero con 105.90.

El programa corto masculino fue de gran calidad, con 12 patinadores que superaron la marca de 90 puntos.

Cha Junhwan, de República de Corea, es cuarto con 99.51; Morisi Kvitelashvili (Georgia) es quinto con 97.87; Jason Brown (Estados Unidos) es sexto con 97.24; y Evgeni Semenenko (ROC) es séptimo con 95.76, justo por delante de Hanyu.

Hanyu Yuzuru, sorprendente octavo

El bicampeón olímpico Hanyu Yuzuru abrió su patinaje con un intento de cuádruple salchow fallido. Un fallo que le costó nueve puntos, decisivo para acabar el programa corto en una sorprendente octava posición (95.15).

La superestrella dijo que se quedó atrapado en un agujero en el hielo mientras se preparaba para su primer salto.

"Cuando despegué, estaba en un agujero (en el hielo) por el salto de otro patinador. Fue mala suerte", dijo Hanyu, de 27 años, a los periodistas en inglés. "Me siento muy cómodo por todo (lo demás)".

"Honestamente, siento como si no hubiera cometido un error. No sé, ¿es mal karma? ¿He hecho algo para que el hielo no me quiera? Así es como me siento ahora".

A pesar de la decepción, Hanyu aseguró que aún planea hacer el cuádruple Axel en el patinaje libre, un salto nunca antes realizado en competición.

"Me encanta patinar aquí. Me siento muy bien en el hielo", dijo. "Voy a mantener mi plan para todo. Necesito aterrizar todo. Tendré que usar el quad Axel para el programa libre. Voy a mantener mi mejor versión".

Hanyu no cuenta con su entrenador de toda la vida, Brian Orser, que está presente pero no trabaja directamente con el bicampeón olímpico. Antes de que Hanyu saliera al hielo, las cámaras de televisión mostraron que se chocaron los puños entre bastidores.

Chen lidera un programa corto masculino de mucha calidad

Los saltos cuádruples fueron abundantes en el programa corto masculino, encabezados por el cuádruple flip y el cuádruple Lutz-triple toe en combinación de Chen, que recibió una puntuación de +4,40 y +3,95 (sobre cinco) en Ejecución.

Chen tiene ahora la ventaja en el programa libre, un segmento que ganó en PyeongChang 2018 para remontar hasta la quinta plaza definitiva. Después de ganar el título mundial de 2018, Chen encandenó victorias en 10 eventos internacionales consecutivos antes de quedar tercero en Skate America a principios de esta temporada.

Allí la victoria fue para su compatriota Vincent Zhou, que en esta ocasión tuvo que ser descartado debido a un test positivo de Covid-19.

El patinador estadounidense dio crédito a sus cuatro años de experiencia desde su pinchazo en 2018, y en especial al entrenador Rafael Arutunian y al psicólogo deportivo con el que ha trabajado durante un año: "No habría podido llegar hasta donde estoy sin mi coach mental o el equipo que me rodea. Todo el mundo me aporta cosas útiles. Tengo que estar presente, intento recordármelo".

¿Y sobre su estallido de emoción en el final de su libre, donde gritó en el centro del hielo? "No tengo ni idea de lo que me pasó. Generalmente no hago cosas así, pero me sentí bien. Me sentí muy feliz".

Por su parte Donovan Carrillo, el primer patinador mexicano en disputar unos Juegos Olímpicos de Invierno en 30 años, firmó la mejor actuación de su carrera para terminar 19º con 79.69 puntos y meterse en la final.

