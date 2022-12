Mundial de Halterofilia Bogotá 2022: todas las medallas y resultados de atletas latinos en Colombia

View this post on Instagram

Estas fueron las únicas platas en total olímpico, pero no las únicas logradas por atletas olímpicos en el Mundial de Halterofilia 2022.

Brayan Santiago Rodallegas (Colombia) no pudo alzarse con el oro en casa, pero se quedó a las puertas de hacerlo. Solo levantó más kilos que él en la categoría de 89 kg masculinos el venezolano Keydomar Vallenilla. Brayan Rodallegas consiguió levantar un total de 381 kg. Así, el joven Rodallegas está demostrando una gran evolución después de haber sido quinto en Tokio 2020.

De momento, cuatro medallas de oro (tres en total olímpico) las han firmado deportistas de Latianomérica. Pero no son las únicas logradas.

