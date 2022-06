Mónica Puig anuncia su retiro del tenis: "La vida me ha robado algo muy importante"

Hizo historia al ganar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 la medalla de oro en individuales femeninos de tenis y se coronó así como la primera campeona olímpica (hombre o mujer) de Puerto Rico.

Pero seis años después de lo que ha definido como "el mejor momento" de su carrera, Mónica Puig, de 28 años, se ha visto forzada a anunciar su retiro del tenis profesional. Las lesiones han sido la causa por la que la puertorriqueña se despide de su "mayor amor", como ha calificado en la entrevista para ESPN donde ha hecho pública su decisión este lunes, 13 de junio de 2022.

"Es un día especial para mí porque anuncio mi retiro del tenis. Es muy difícil porque durante estos dos años he intentado regresar a mi mejor nivel, hacer todo lo posible. (...) Pero llegué a un momento en el que mi cuerpo dice 'No más'", ha relatado muy emocionada.

Puig ha sufrido lesiones importantes durante los últimos tres años, en los que ha pasado por quirófano en cuatro ocasiones en una lucha constante por no separarse del tenis. De hecho, precisamente la lesión más grave y que más tiempo llevaba arrastrando, en el manguito rotador del hombro, ya le obligó a no poder defender su título olímpico en Tokio 2020.

"Siento que el tenis se ha alejado de mí. Mi cuerpo no puede competir al nivel que requiere. Siento que la vida me ha robado algo muy importante para mí. Se me va lo que más amo en este mundo", ha proseguido Puig.

"Esa medalla olímpica era mi gran sueño"

El hito más importante de Puig en su carrera deportiva fue la medalla de oro lograda en Río 2016, la primera de un deportista puertorriqueño.

Para alzarse con el histórico triunfo, Puig realizó un torneo donde parecía que nadie podía impedirle ganar. Superó en la final a Angelique Kerber, que llegaba al partido como segunda en el ranking mundial. Pero no fue la única 'víctima' de la imparable Puig, quien también ganó en el proceso a Garbiñe Muguruza (que entonces era cuarta en el ranking y vigente campeona del Roland Garros) y a Petra Kvitova (quien finalmente se hizo con el bronce en Río).

Las imágenes de Puig cubierta por lágrimas y por la bandera de Puerto Rico fueron el reflejo perfecto de qué se siente al hacer historia. Y seis años después, Puig ha querido recordar aquel momento.

"Siento que lo di todo. Logré algo muy especial para mi país: hice la medalla de oro y es el mejor momento de mi carrera. Esa medalla olímpica era mi gran sueño", ha expresado en ESPN.

En su cuenta de Instagram, también ha querido tener un nuevo gesto de afecto con Puerto Rico y los Juegos Olímpicos. "Puerto Rico, gracias por siempre apoyarme. Por ser mi fuerza y mi hogar. Gracias por traerme tanta alegría y amor. Escuchar nuestro himno en el podio [olímpico] por primera vez en la historia con una medalla de oro siempre va a ser mi recuerdo más bello de mi vida y carrera".

Un futuro como periodista deportiva

"Sé que me espera un gran futuro, pero en estos momentos no va a ser como tenista profesional", ha expresado emocionada la tenista de 28 años al anunciar su retirada.

Lo ha hecho en ESPN, donde llevaba tiempo comentando partidos de tenis. Ahora su futuro seguirá relacionado con este medio, donde desarrollará su carrera como periodista deportiva, donde cubrirá más deportes que el tenis, aunque ella ya ha avisado: "El tenis va a ser siempre mi mayor amor".

Es un tipo de amor que el tenis y los Juegos Olímpicos también le tienen a ella. El nombre de Mónica Puig quedará siempre grabado en las pistas.

Y el tenis en su memoria, según ha terminado Puig su anuncio en Instagram: "Gracias, tenis. Lo has sido todo. Te debo mi vida".