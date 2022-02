Medallas en Beijing 2022: Alexander Hall, oro en el slopestyle masculino de esquí acrobático

Un solo intento bastó a Alexander Hall para ganar el oro en la final masculina de slopestyle de esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El estadounidense logró un 90.01 en la primera ronda que ninguno de sus rivales pudo replicar.

Hall había pasado a la final con un discreto quinto puesto en la fase previa, pero en la final marcó distancias logrando dos de los tres mejores intentos. El estadounidense ganó el oro por delante de su compatriota Nicholas Goepper (86.48) y el sueco Jesper Tjäder (85.35).

"Es sin ninguna duda la mejor ronda de slopestyle que he hecho nunca. Sobre todo porque concentra todo lo que amo del esquí y cómo lo afronto, y no me he apartado de nada de eso para conseguir más puntos", dijo Hall.

"Me he mantenido fiel a mí mismo, y creo que eso es lo más importante en este deporte".

Es la primera medalla olímpica para Alexander Hall, plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lillehammer 2016, pero que en su debut de PyeongChang 2018 solo había podido ser 16º.

En esta disciplina, el estadounidense había ganado un oro en los X Games de 2019 y un bronce en el pasado Mundial, por detrás de Andri Ragettli (Suiza) y de Colby Stevenson, que esta vez se quedaron fuera del podio.

Tampoco tocó metal Birk Ruud (Noruega), que unos días antes había logrado el oro en el big air.

Hall llegaba a Beijing 2022 en un buen momento de forma, segundo en la Copa del Mundo de esta disciplina pero con una victoria en la última prueba que había disputado antes de viajar a la capital china.

Tercera medalla seguida para Goepper

Para el también estadounidense Nicholas Goepper es la tercera medalla olímpica seguida después del bronce logrado en Sochi 2014 y la plata en PyeongChang 2018. Una presea más que sumar a un palmarés con dos bronces mundiales y seis medallas (cuatro de oro) en los X Games. Todas en slopestyle.

"Nunca había soñado con algo así. Si me hubieras dicho esto cuando tenía 16 años, te habría dicho que estabas loco", confesó Goepper, que lleva ya una década cosechando éxitos en el esquí acrobático. ¿Su clave para esa longevidad?

"Ojalá tuviera una respuesta mágica, pero por encima de todo tienes que amar esto", advirtió. "Y en los momentos en que no lo ames, tienes que tener claro que en algún momento volverás a hacerlo, porque así es como sigues trabajando".

El día soñado de Tjäder

La sorpresa fue Jesper Tjäder, que aún no había subido al podio de ninguna gran competición. El sueco acabó contento no solo con la medalla, sino con la que considera su mejor actuación.

"Significa mucho para mí. Mi objetivo en los Juegos Olímpicos era lograr la mejor ronda de mi carrera y hoy lo he conseguido", aseguró. De hecho, clavó un truco que había aprendido esta misma semana.

"Nunca había hecho switch triple en el segundo salto de un slopestyle, así que esa ha sido la primera vez que lo he hecho. Y luego el double-16 Japan al final, que lo había aprendido esta semana. Hoy han caído muchas piezas en su lugar".

