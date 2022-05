Más allá de Rayssa Leal: cinco jóvenes skaters brasileños a seguir

Brasil está bien servido en el escenario mundial del skateboarding, con fenómenos como Rayssa Leal, medallista olímpica, campeona mundial y oro en los X-Games 2022; u otros nombres de peso, como los de Pamela Rosa, Leticia Bufoni, Pedro Barros o Kelvin Hoefler.

Pero, además, esta nación no se tiene por qué preocupar por ninguna renovación generacional. Están surgiendo varios nombres de skaters que pueden luchar por títulos internacionales o por plazas olímpicas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Descubre quiénes son estas revelaciones del skate brasileño, que ya forman parte de la selección nacional absoluta y júnior.

Gui Khury

El skater de 13 años ya no es una promesa, sino una realidad. A su corta edad ya tiene varios récords: es el skater más joven en hacer un 1080 vertical, el participante más joven en los X Games (cuando tenía 10 años y 225 días) y el medallista de vert (una disciplina no olímpica de skateboarding) más joven en los X-Games a los 13 años y cuatro meses.

En los X-Games de 2022, Gui logró el bronce en vert y plata en el concurso de mejores maniobras. El desafío ahora es llevar su talento en el vert al park, que es uno de los dos eventos olímpicos junto al street. En Chiba, Gui terminó en 10ª posición en park. De cualquier forma, el tiempo está de su lado.

Raicca Ventura

Campeona de la primera etapa del Nacional STU 2022 en street, en enero, Raicca no pudo reunir recursos para competir en los torneos que clasificaron a Tokio 2020. Por lo tanto, su sed de ir a los Juegos es enorme.

“Mi sueño es ganar los Juegos Olímpicos. Quiero ir a ganar, no quiero ir a ganar la medalla de participación, como dice mi entrenador. Quiero ir allá para dar lo mejor de mí y ganar esa… estos Juegos están ahí”, dijo Raicca a TV Globo.

Paulista de São Caetano do Sul, la skater de 15 años ahora tiene patrocinio y entrena con Cris Mateus, por lo que tendrá la oportunidad de entrenar con Sky Brown y Yosozumi Sakura este julio en California.

Filipe Mota

El street masculino normalmente está dominado por atletas mayores, pero el joven de 15 años de Patos de Minas quiere cambiar esa realidad. Fue el más joven en participar en la SLS (Street League), a los 14 años en 2021, donde terminó en la séptima posición en Salt Lake City (Estados Unidos).

Filipe se mudó a los Estados Unidos tan pronto como se dio cuenta del potencial que tenía. Además de seguir creciendo en las competencias de la SLS, el joven skater también sueña con clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos.

"Los vi por televisión (los Juegos de Tokio 2020) y apoyé mucho a los brasileños, así que me alegré mucho cuando Kelvin y Rayssa lograron sus medallas de plata para Brasil. En 2024 quiero estar allá con toda certeza. Voy a dar lo mejor de mí para clasificar y traer una medalla para mi país", dijo el joven para UOL.

Virginia Fortes Águas

Al contrario que la mayoría de skaters brasileños, Virginia Fortes decidió centrarse más en Europa que en los Estados Unidos, una apuesta que ha sido todo un acierto. La skater de 16 años dominó la Liga Pro Skate en Portugal en 2021 y ya ha ganado en la competencia de street y park en 2022.

Además, Virginia Fortes ganó la medalla de oro en street en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022 en Rosario, Argentina.

"Esa medalla es muy importante para mí. Es mi primer Sudamericano júnior, así que estoy muy feliz. Es increíble estar viviendo todo esto aquí", dijo entonces Virginia.

Maitê Demantova

Con apenas 12 años, la skater entró en la selección júnior de Brasil en 2021, año en el que fue campeona brasileña amateur. Maitê tiene un estilo particular en las pistas, ya que viste falda en la mayoría de las competencias, algo que se ha convertido en su seña de identidad.

"Lo decidí así porque me da suerte. Siempre que llevo falda me veo bien y me siento bien con ella", contó Maitê en la Olimpíada Todo Dia.

Además de usar faldas al inicio de su carrera, Maitê tiene algo más en común con Rayssa Leal: el deseo de convertirse en olímpica. “Me encanta patinar y mi sueño es estar en unos Juegos Olímpicos. Voy a entrenar mucho para conseguirlo”, añadió la joven.

La próxima parada del STU National tiene lugar esta semana, del 27 al 29 de mayo, en Porto Alegre.