El sueño dorado de Angelo Caro comienza ahora

Angelo Caro, de Perú, puso en su lugar al skateboarding de Latinoamérica en el debut del deporte en los Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, disputados en 2021. Hace poco más de medio año, el skater consiguió una histórica quinta posición en street, donde además fue el único hispanohablante en llegar a la final. Y desde entonces tiene unos planes claros para conseguir mejorar su resultado y llegar a alcanzar en París 2024 el lugar más alto en el skateboarding masculino.

En Tokio rozó el podio, al sumar 32.87 puntos, solo por detrás del japonés Horigome Yuto [37.18], del brasileño Kelvin Hoefler [36.15], del estadounidense Jagger Eaton [35.35], y el francés Vicent Milou [34.14]. Pero en París 2024, Angelo Caro quiere el oro.

Después de superar malos momentos físicos en 2021 (ganó la plata en el Panamericano de Cali 2021 con tres lesiones), ha dedicido dar un cambio a su vida para potenciar su carrera y, en dos años, conseguir subirse a lo más alto del podio en París 2024.

"En abril me voy a vivir a Europa para mejorar mi nivel. Primero me voy a España y espero que me vaya bien, me dedicaré a competir y entrenar de cara a los próximos Juegos Olímpicos", anunció Caro en un comunicado. En España ya ha confirmado que competirá en el Madrid Urban Sports en junio, donde en 2021 logró la medalla de oro.

Su idea en Europa será pulir su técnica, para luego dar el salto a otra etapa en Estados Unidos, según sus planes.

"Valdrá la pena el sacrificio para traerle una medalla [olímpica] a mi país", continuó.

De esta forma, Caro desea que el skateboarding adquiera aún más visibilidad en Perú. Tras los Juegos Olímpicos, ya se convirtió en un referente del skateboarding internacional, y espera no ser el único skater peruano en París 2024.

“Tener a tantos chicos que me siguen me compromete a seguir por el buen camino, demostrando perseverancia. Mi vida cambió mucho después de los Juegos Olímpicos: tengo a mi lado personas que me ayudan a mejorar y la gente me apoya. Sueño que salgan más representantes del skateboarding para el Perú”, concluyó.