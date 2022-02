Lucas Eguibar: cinco cosas que saber sobre el campeón del mundo de snowboard cross

Lucas Eguibar es el vigente campeón del mundo de snowboard cross y, por lo tanto, uno de los principales aspirantes españoles a medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Eso es algo que a ningún aficionado a esta disciplina de velocidad se le escapa. Sin embargo, ¿conoces la historia de superación de su familia?, ¿sabes que Eguibar es de una región costera de España?, ¿y los tatuajes que tiene?

Descubre aquí algunos detalles que merece la pena saber antes de que el rider español empiece a competir, el próximo 10 de febrero, en sus terceros Juegos Olímpicos.

¿De dónde es y qué edad tiene Lucas Eguibar?

Lucas Eguibar nació el 9 de febrero de 1992 en San Sebastián, una ciudad costera del País Vasco, en el norte de España.

Empezó a esquiar con dos años por tradición familiar, aunque pronto se decantó por el snowboard.

Cuando su carrera en el snowboard tomó forma, Eguibar valoró dejar San Sebastián y mudarse a un lugar que le permitiera estar más cerca de las montañas. Pero para él, no era una buena idea. Prefirió seguir viajando no solo para competir, sino también para entrenar, y así no despegarse de su ciudad. “Después de tantos años, me he acostumbrado. Casi me viene bien; por cómo soy eso de tener que ir moviéndome me va bien. Necesito un poco de playa, no solo montaña”, contó el año pasado en una entrevista con El País.

La superación de una familia

Cuando Lucas solo tenía 19 años recibió una llamada que le cambiaría la vida. Su hermano mayor, Nico, había tenido un accidente de moto y estaba en coma.

Consiguió salir de la situación crítica, y, aunque sufrió lesiones cerebrales que aún a día de hoy le dificultan en el habla y en la movilidad, la familia Eguibar (Nico, Lucas, su hermana Sara y su madre, Graciela) hizo equipo para salir adelante y, en el proceso, llevarse lecciones de vida.

"Nico me ha cambiado la forma de ver la vida. Yo creo que le he enseñado un poco a luchar las cosas, porque al final el deporte es así: trabajar por lo que tú quieres. Pero él me ha enseñado más. El snowboard para mí lo es todo, pero es como juego: realmente la vida que tengo cuando voy a casa con la familia es lo que tenemos de verdad. Y ahí es donde él me ha enseñado", reconoció Lucas Eguibar en una entrevista con Olympics.com previa a Beijing 2022.

Campeón del mundo... ¿y qué más?

Tras superar todos los obstáculos que se le han presentado, Lucas Eguibar tocó la gloria cuando se convirtió en 2021 en campeón del mundo de snowboard cross, en una carrera en la que utilizó la mejor estrategia: comenzó quedándose rezagado en los primeros metros para después remontar y dejarse un as bajo la manga para unos últimos metros en los que dio la estocada, llevándose así el oro.

Sin embargo, y aunque este quizá sea el éxito más brillante en la carrera del donostiarra, Eguibar posee un palmarés incuestionable.

Además de la presea dorada, en el Campeonato del Mundo ha ganado otras dos medallas: dos platas en Sierra Nevada 2017, una en individual y otra por equipos masculinos, junto a Regino Hernández. También logró dos medallas en los Mundiales Júnior: oro en Erzurum 2013 y plata en Chiesa in Valmalenco 2014.

En la Copa del Mundo se proclamó campeón en 2015, y suma un total de 14 podios, de los que cuatro de ellos son victorias.

La última presea lograda en la Copa del Mundo fue a comienzos de esta temporada, el pasado mes de diciembre, con un bronce en la parada de Cervinia (Italia).

Lucas Eguibar y los Juegos Olímpicos

Eguibar debutó en los Juegos Olímpicos en Sochi 2014, donde logró su mejor resultado en el máximo escenario deportivo de los deportes de invierno con una séptima posición. Aunque dominó en sus series de octavos y cuartos, el rider vasco no pudo avanzar de semifinales al sufrir en ellas una caída. A pesar de esto, consiguió el diploma olímpico.

El final en PyeongChang 2018 fue más dramático. "Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Nos podemos caer, nos pueden tirar, la carrera dura un minuto y si te caes aún menos. Te pasa eso y se te acaba el sueño olímpico", explicaba Eguibar para El Confidencial antes de los Juegos disputados hace cuatro años. Y, como si fuera una premonición, eso es lo que le sucedió entonces.

Eguibar llegaba a la República de Corea como una de las grandes aspiraciones a medalla para la delegación española, pero no en su mejor momento personal, ya que en 2017 falleció su entonces entrenador, Israel Planas. Aunque ha reconocido que le costó levantarse de aquello, su situación interior no se reflejaba sobre la tabla y llegaba a PyeongChang 2018 como subcampeón del mundo.

Eguibar fue el abanderado de España en la Ceremonia de Apertura, y unos días después vivió uno de sus momentos más duros en los Juegos, al sufrir una caída en octavos y no poder pasar de un 33º puesto.

Pasión por la tinta: más de 30 tatuajes en su piel

Lucas Eguibar se tatuó por primera vez con 17 años. Y desde entonces no ha parado. Tiene más de 30 tatuajes en su piel. En su gran mayoría reflejan hitos en su carrera deportiva (por supuesto, no faltan los anillos olímpicos, en su brazo izquierdo), pero también momentos o personas especiales en su vida personal.

Con la tinta ha bordado en su cuerpo los nombres de sus hermanos en cada hombro, la cara de su abuela, unas palas en homenaje a su abuelo...

También tiene tatuadas frases motivacionales: "Sky is the limit (El límite es el cielo)" o "Recuerda que tu llama interior, por muy pequeña que sea, nunca se apagará", entre otras.