Los cuatro fantásticos de Beijing 2022 y sus cinco medallas olímpicas

Entre el abanico de grandes hazañas y primeras veces de Beijing 2022, el logro de estos cuatro fantásticos y las cinco medallas que cada uno de ellos ganaron quedan entre los momentos más destacados de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

El cuarteto desplazó los límites de sus respectivos deportes y se unieron al club exclusivo de olímpicos de invierno que lograron un buen puñado de medallas en una sola edición de los Juegos.

Fillon Maillet, Boe y Olsbu Roeiseland acumularon entre ellos 15 medallas en biatlón, mientras que Bolshunov fue el mejor esquiador de fondo en este espectáculo de los deportes de invierno.

El brillo dorado de Boe

La sensación noruega Johannes Thingnes Boe logró una colección sin precedentes: cuatro medallas de oro, a solo una del récord del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden en Lake Placid 1980, y un bronce.

Boe subió al podio en cinco de las seis pruebas en las que participó. El biatleta noruego ganó el oro en los 15 km con salida masiva, los 10 km esprint, el relevo masculino 4 x 7.5 km y el relevo mixto 4 x 6 km. Además, ganó el bronce en la prueba de 20 km. Es el segundo biatleta noruego que cosecha cuatro oros en una edición de los Juegos, tras la leyenda Ole Einar Bjoerndalen.

Junto a las tres que ganó en PyeongChang 2018, Boe ya suma ocho medallas olímpicas en su palmarés.

“Son cinco medallas en seis carreras, cuatro oros. Además, la 15ª medalla de oro para Noruega en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Nadie había hecho esto antes, así que es un gran día para mi país también”, dijo Boe después de lograr el oro en la última prueba de biatlón en Beijing 2022.

“Significa mucho. Nunca puedes predecir cómo van a ser los Juegos. Mis últimos años como biatleta han sido fantásticos, pero lo que más importa son los Juegos Olímpicos y estoy muy feliz de haber dado lo mejor aquí, no solo antes ni después”.

Fillon Maillet, el primero en llegar a cinco

Quentin Fillon Maillet fue el primero de estos cuatro fantásticos en alcanzar las cinco medallas en Beijing 2022, algo que ningún otro biatleta en la historia había logrado en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Fillon Maillet subió al podio en los cinco eventos en los que compitió en Beijing 2022 salvo en uno y por los pelos: en el último día de competición, terminó 4º en los 15 km con saliva masiva.

De esta manera, subrayó su puesto como uno de los mejores atletas del mundo, incluyendo sendas victorias en las pruebas de 20 km y 12.5 km en persecución. En el biatlón francés, solo Martin Fourcade en Sochi 2014 había ganado el oro en los 20 km. Además de esas dos medallas de oro, Fillon Maillet ganó la plata en los 10 km esprint, el relevo masculino 4 x 7.5 km y el relevo mixto 4 x 6 km.

Lo que hace estos logros aún más increíbles es que hace tan solo cuatro años Fillon Maillet no había logrado subir al podio en PyeongChang 2018. Su mejor resultado había sido un puesto 29º en los 15 km con salida masiva.

“Es increíble. Nunca esperé algo así. Pero hoy no luché por el récord o por mí mismo, sino por el equipo”, declaró.

“Es algo importante para mí porque aquí todos somos amigos. Quería compartir un buen momento con el equipo, y así ha sido hoy. Una medalla de plata y un muy buen momento”.

Marte Olsbu Roeiseland Foto por 2022 Getty Images

La coronación de Olsbu Roeiseland

Beijing 2022 vio la coronación de Marte Olsbu Roeiseland como reina indiscutible del biatlón femenino.

Sus cinco medallas (tres oros y dos bronces) elevan su palmarés a siete preseas en dos Juegos Olímpicos de Invierno. En Beijing 2022 cerró su participación con un bronce en los 12.5 km con salida masiva, uniéndose a su legendario compatriota Ole Einar Bjoerndalen como los únicos biatletas en subir al podio en las cuatro pruebas individuales.

Las otras medallas individuales fueron sendos oros en los 7.5 km esprint y los 10 km persecución, y el bronce en la carrera de 15 km.

A esos cuatro metales hay que unir el oro en el relevo mixto 4 x 6 km.

Con siete medallas olímpicas, se mantiene solo una por detrás de su compatriota Tiril Eckhoff en la ‘pelea’ por ser la biatleta más laureada de la historia en categoría femenina. Eckhoff suma ocho, de las que tres han llegado en Beijing 2022.

“Ha sido increíble. Cinco medallas (tres oros y dos bronces) son más de lo que podía soñar. Es increíble”, confesó Olsbu Roeiseland después de la prueba de salida masiva. “Para ser sinceras, no sé cómo ha podido pasar. Mi objetivo era ganar un oro. Y ahora tengo tres, y dos bronces. Es increíble. Estoy muy orgullosa”.

Alexander Bolshunov Foto por 2022 Getty Images

Brillante Bolshunov

Alexander Bolshunov (ROC) es el único de estos cuatro fantásticos que no acumuló su botín en biatlón. En su caso, dominó el esquí de fondo en Beijing 2022.

El duelo entre Bolshunov y el noruego Johannes Hoesflot Klaebo era uno de los grandes atractivos del esquí de fondo en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Bolshunov subió al podio en las cinco pruebas en las que participó (tres oros, una plata y un bronce), mientras que Klaebo ganó cuatro medallas.

El esquiador de fROC logró el oro en los 30 km esquiatlón, los 50 km con saliva masiva y el relevo 4 x 10 km. Además, ganó la plata en los 15 km estilo clásico y el bronce en el esprint por equipos.

Bolshunov suma esta cosecha a los cuatro metales (tres platas y un bronce) que logró en PyeongChang 2018, por lo que ya suma nueve en dos Juegos Olímpicos.

“Ha sido increíble porque he ganado medalla en todas las carreras que he disputado. Y de esas cinco, tres son de oro. Es un logró enorme. Estoy muy contento. Quiero dar las gracias a todo el equipo”, dijo Bolshunov.

“Desde el Tour de Ski en Año Nuevo, sabía que me estaba acercando al estado de forma en el que podía luchar por estar entre los tres mejores, pero ganar el oro en tres pruebas es increíble. De verdad. Puedes decir que era un sueño, pero ya no lo es porque lo he conseguido.

Deportistas que lograron cinco medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno:

Clas Thunberg (Chamonix 1924), Roald Larsen (Chamonix 1924), Eric Heiden (Lake Placid 1980), Lyubov Yegorova, Yelena Välbe (Albertville 1992), Manuela Di Centa (Lillehammer 1994), Larisa Lazutina (Nagano 1998), Cindy Klassen (Turin 2006), Ireen Wust (Sochi 2014), Marit Bjorgen (Vancouver 2010 and Pyeongchang 2018), Quentin Fillon Maillet, Marte Olsbu Roeiseland, Johannes Thingnes Boe, Alexander Bolshunov (Beijing 2022).