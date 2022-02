Momentos dorados de Beijing 2022

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 han llegado a su fin, pero el legado de este evento espectacular que se llevó a cabo durante dos semanas gloriosas en la República Popular China durará toda la vida.

Los últimos 16 días han estado repletos de momentos dorados, en los que atletas de todo el mundo han demostrado su habilidad, talento y tenacidad en el mayor escenario deportivo del mundo, al mismo tiempo que han seguido demostrando con actos de amistad y solidaridad que juntos somos más fuertes.

Desde los nuevos nombres que irrumpen en la escena olímpica hasta los competidores más veteranos que demuestran el adagio de que la experiencia cuenta, es hora de revivir algunos de los momentos más memorables de los Juegos, mientras el mundo se despide y da las gracias a Beijing 2022.

Chloe Kim se impone en el halfpipe del snowboard

La estrella estadounidense del snowboard, Chloe Kim, llegó a Beijing 2022 como la atleta más joven en haber ganado el oro olímpico de snowboard, tras conseguir el título de halfpipe en PyeongChang 2018. La pregunta que se hacía todo el mundo era si podría volver a hacerlo. El público no tuvo que esperar mucho tiempo para conocer la respuesta, ya que Kim consiguió 94.00 puntos en su primera carrera para hacerse con el oro.

Nathan Chen va a por el oro en el programa libre del patinaje artístico

Tras la decepción en PyeongChang 2018, donde sus tropiezos en el programa corto acabaron con sus esperanzas de medalla, el estadounidense Nathan Chen esperaba volver a ganar el oro en Beijing 2022.

Después de que un récord mundial (puntuación más alta) en el programa corto le permitiera sumar 113.97 puntos, Chen lo siguió con una demostración de talento en el patinaje libre, donde patinó hacia el oro con la canción 'Rocketman' de Elton John.

Ailing (Eileen) Gu asombra con sus proezas en el halfpipe

Quizá la mayor estrella de todos los Juegos Olímpicos de Invierno, cada movimiento (e incluso tentempié) de la china Ailing (Eileen) Gu ha sido seguido con el tipo de fervor propio de las celebridades más queridas.

Gu ya había ganado el oro y la plata en big air y slopestyle de esquí acrobático, respectivamente, antes de pisar las pistas para la competición de halfpipe.

¿Podría repetirlo? Por supuesto que sí. Con 95.25 puntos en su segundo recorrido, la superestrella de 18 años hizo historia como la primera esquiadora acrobática que gana tres medallas en tres pruebas diferentes en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Suzanne Schulting deja grandes registros en el patinaje de velocidad

La neerlandesa Suzanne Schulting se está convirtiendo rápidamente en una leyenda del patinaje de velocidad, y eso que sólo tiene 24 años. Su momento culminante de los Juegos fue la final de los 1.000 metros, evento en el que ya había establecido un récord mundial en los cuartos. En una emocionante carrera final de la competición, la patinadora holandesa se apresuró a llegar a la línea de meta y ganó el oro por una mínima diferencia de menos de 50 milésimas.

Papadakis/Cizeron sorprenden al mundo con el oro en danza sobre hielo

La expectación en torno a Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron ya había alcanzado su punto álgido en los días previos a la competición de danza sobre hielo del patinaje artístico olímpico. Sin embargo, pocos esperaban ser testigos de la combinación de habilidad y elegancia que mostraron al patinar hacia el oro. Su actuación, ganadora de la medalla, estableció un nuevo récord mundial (puntuación más alta) de 226.98 mientras se deslizaban con gracia sobre los Aros Olímpicos.

Alex Hall se lleva el oro en el slopestyle

Al esquiador acrobático Alex Hall no le gusta hacer las cosas según las reglas. Sin embargo, la innovación y la creatividad que demostró en su primer recorrido, que desafió la física, en la final masculina de slopestyle, superó incluso las expectativas más altas de los aficionados.

"Definitivamente, ha sido la mejor carrera de slopestyle de mi vida, sobre todo porque ha representado todo lo que me gusta del esquí y la forma en que lo afronto, y no me he desviado de eso para intentar conseguir una mayor puntuación", declaró Hall a Olympics.com después de la competición.

Quentin Fillon Maillet gana oro en los 20 km de biatlón y más

El francés Quentin Fillon Maillet tuvo una actuación estelar en Beijing 2022. Dos medallas de oro y tres de plata lo catapultaron a la historia del biatlón, ya que el deportista de 29 años se convirtió en el primer atleta en la historia de este deporte en ganar cinco medallas olímpicas.

Arianna Fontana, la atleta olímpica invernal más condecorada de Italia

La estrella italiana de la pista corta Arianna Fontana comenzó su campaña en Beijing 2022 necesitando dos medallas para igualar el récord de la olímpica italiana de invierno más condecorada de todos los tiempos. No solo lo hizo, sino que también superó el récord con una plata en los 1.500 metros que la sitúa en una liga propia con once medallas olímpicas de invierno.

Hirano Ayumu llega hasta donde ningún snowboarder ha llegado

Hirano Ayumu, snowboarder japonés, abrió una nueva era en la competición olímpica de snowboard al conseguir tres triples corks en la final masculina de halfpipe. Después de dos platas consecutivas en PyeongChang y Sochi, por fin subió a lo más alto del podio. Y lo hizo con estilo.

Max Parrot gana un oro glorioso en el slopestyle

La trayectoria de la estrella canadiense del snowboard Max Parrot es una de las más grandes de la historia olímpica. Tras ser diagnosticado de un cáncer llamado linfoma de Hodgkin a finales de 2018, el canadiense se enfrentó a un largo camino para recuperar la salud, y ni hablar del escenario deportivo de élite. Sin embargo, en la final masculina de slopestyle de Beijing 2022, Parrot obtuvo una puntuación inigualable de 90.96 para completar un regreso increíble y conseguir el oro olímpico.

Su Yiming deleita al público en el big air

Los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron algo especial que celebrar en la final de big air de snowboard cuando Su Yiming ganó la primera medalla de oro de snowboard de la historia para la República Popular China. Un par de descomunales 1800 (front y backside) en sus dos primeras mangas fueron suficientes para que el joven de 17 años se impusiera a los veteranos Mons Roisland y Max Parrot y subiera a lo más alto del podio olímpico.

