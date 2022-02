Las cuatro remontadas más espectaculares en la historia del patinaje artístico olímpico

La competición de patinaje artístico se divide en dos partes: el programa corto y el programa libre, y la puntuación total de ambos programas es la que determina la clasificación final. La actuación en el programa corto influye en la mentalidad con la que los patinadores afrontan el programa libre.

¿Cómo afrontan los mejores patinadores sus errores en el programa corto? ¿Cómo se sirven de las experiencias negativas para darles la vuelta y usarlas en su favor en el futuro? He aquí cuatro ejemplos de actuaciones excepcionales en el programa libre tras haber cometido serios errores en el programa corto.

Nathan Chen - PyeongChang 2018

Nathan Chen se muestra contrariado tras su actuación en el programa corto de la competición individual de patinaje artístico en PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

"La verdad, salió mal. Cometí todos los errores posibles".

El estadonuidense Nathan Chen acudió a su primera cita olímpica en PyeongChang 2018 como favorito a la medalla de oro tras ganar el concurso individual masculino en la final del Gran Prix. Sin embargo, el entonces joven de 18 años cometió numerosos errores en el programa corto que le dejaron en la posición 17º a falta del programa libre. Su puntuación fue de 82,27, 20 puntos por debajo de su mejor marca de la temporada, y casi 30 puntos por detrás de su principal rival, el japonés Hanyu Yuzuru.

Tras el decepcionante programa corto, para el programa libre decidió hacer seis cuádruples en lugar de cinco y, aunque su soberbia actuación no fue suficiente para subir al podio y quedó en la 5ª posición de la general, Chen hizo historia. Lo recordaba así en una entrevista posterior al Campeonato del Mundo de 2021, celebrado el pasado marzo.

"Creo que el mero hecho de tener la experiencia de cometer errores y seguir intentando encontrar la manera de recuperarme ha sido realmente útil en los entrenamientos y en la competición. No todos los días voy a ir a entrenar y pensar 'Oh, estoy en lo más alto'. Las cosas no pueden ir siempre fantásticamente".

En Beijing 2022 podemos esperar grandes actuaciones de Chen, que ha ganado su tercer campeonato mundial consecutivo, y de su gran rival Hanyu, que aspira a su tercera medalla de oro olímpica consecutiva.

Mao Asada - Sochi 2014

La patinadora japonesa Mao Asada tras competir en el programa corto de la competición individual femenina de Sochi 2014 Foto por 2014 Getty Images

Fue un comienzo cuanto menos sorprendente no solo para la propia Asada Mao, sino también para muchos de sus fans en su país natal, Japón. En el programa corto de la competición individual de Sochi 2014, la medallista de plata en Vancouver 2010 y tres veces campeona del mundo se cayó al intentar su característico triple axel, al que siguieron más errores. La entonces joven de 24 años quedaba ubicada en el puesto 16 de la clasificación a falta del programa libre.

Menos de 24 horas después del programa corto, Asada se plantó en el hielo de nuevo para ejecutar el programa libre. Es fácil imaginar a la patinadora japonesa abrumada por lo sucedido el día anterior. Pero comenzó su actuación con calma y realizó ocho triples, incluido un triple axel. Su puntuación en el programa libre fue de 142,72, muy superior a su hasta entonces marca personal, de 136,33.

En cuanto terminó su emocionante actuación, Asada rompió a llorar. Luego asintió con la cabeza en un gesto como para decirse así misma, "bien hecho", y sonrió mientras el público la aclamaba.

Aunque Asada terminó en sexto lugar el concurso y quedó, por tanto, fuera de las medallas, cuando en la rueda de prensa de su retirada en 2017 le preguntaron por la actuación más memorable de su carrera, escogió ese programa libre de Sochi. "(Después del programa corto) me sentía tan mal y estaba más deprimida que nunca... pero en esa actuación pude demostrar mi resiliencia, y además lo hice en unos Juegos Olímpicos: creo que eso es lo mejor de todo".

Evan Lysacek - Turín 2006

Evan Lysacek compite en el programa corto de Turín 2006 Foto por 2006 Getty Images

El estadounidense Evan Lysacek, oro en la competición individual de patinaje artístico en Vancouver 2010, tiene un amargo recuerdo de su debut olímpico en Turín 2006. En los Juegos, el entonces joven de 21 años se cayó en su primer triple axel y a ese fallo le siguieron más errores en su actuación en el programa corto. El medallista de bronce de los Campeonatos del Mundo quedaba en décimo lugar.

Además de la decepcionante actuación, Lysacek sufrió una gripe estomacal y en un momento dado se pensó que tendría que retirarse de la competición. Sin embargo, recibió líquidos por vía intravenosa y acudió al programa de patinaje libre. Realizó una de las mejores actuaciones de su carrera y terminó en cuarto lugar en la general.

Si bien Turín 2006 es un recuerdo amargo para él, la experiencia también le sirvió para convertirse en campeón mundial y olímpico. Tras retirarse en 2013, reflexionaba en una entrevista con el Team USA sobre su carrera desde Turín 2006 hasta Vancouver 2010, donde ganó una medalla de oro.

"Me concentré en 2010 sabiendo que podían pasar muchas cosas en cuatro años. Tenía en mente mi fracaso de Turín en cada momento. El día de mi programa corto en Vancouver, me costó quitarme de la cabeza el recuerdo de 2006, así que me dije que dependía de mí no volver a sentirme así".

Aljona Savchenko y Bruno Massot - PyeongChang 2018

Aljona Savchenko y Bruno Massot durante el programa libre de la competición de parejas en PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Los de PyeongChang 2018 fueron los quintos Juegos Olímpicos para la ucraniana Aljona Savchenko, que representó a Alemania en la competición de parejas junto al francés Bruno Massot, su compañero desde 2014. La pareja estaba en buena forma, ya que había conseguido una medalla de plata en el campeonato del mundo de 2017 y había ganado la final del Grand Prix dos meses antes de los Juegos Olímpicos, pero Massot dobló su triple salchow en el programa corto, y quedaron en cuarto lugar.

En el programa libre, sin embargo, le dieron vuelta totalmente a la situación. Su actuación, espectacular, les terminó valiendo la medalla de oro con una puntuación récord en el programa libre de parejas. Tras la victoria, Massot comentó: "Ayer dije que no quería que Savchenko volviera con otra medalla de bronce. Se merecía esta medalla de oro".