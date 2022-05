Laia Palau se retira, pero deja un legado a sus espaldas

El baloncesto español se ha quedado hoy, 18 de mayo de 2022, un poco más huérfano, después de que la eterna capitana de la selección femenina [retirada de la selección en noviembre de 2021], Laia Palau, haya anunciado su retirada; solo unos meses después de que hiciera lo propio la gran leyenda de la masculina, Pau Gasol.

Palau, de 42 años, se despide del baloncesto después de una vida ligada a él. Aunque solo como jugadora. En la rueda de prensa en la que ha anunciado su retirada, Palau ha remarcado: "Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque realmente no me retiro. Mi idilio no termina aquí. Voy a seguir trabajando en este mundo".

Y eso que Laia Palau ya le ha dado bastante a este deporte, como han reconocido grandes figuras del deporte español. "Hoy anuncias tu retirada pero tu baloncesto, tu palmarés y tus valores perdurarán por siempre. Gracias, Laia, por ser un ejemplo para todos y enhorabuena por una carrera inigualable", ha expresado Pau Gasol.

Laia Palau: una jugadora de récord

Porque es cierto: Laia Palau ha sido lo tangible y lo intangible.

Deja el baloncesto como la jugadora con más medallas de la selección española de baloncesto (femenina o masculina): 12, repartidas en la plata lograda en los Juegos Olímpicos de Río 2016; ocho Europeos (tres oros, una plata y cuatro bronces); y tres en Campeonatos del Mundo (dos platas y un bronce).

Todo esto en la trayectoria más larga en el baloncesto español. Nadie ha jugado con la selección (hombre o mujer) más partidos que ella: 314. Y siempre como una referente; como el gran motor de la generación dorada del baloncesto femenino español.

Pero sus títulos no se han quedado solo tras la camiseta de España, sino también en sus clubes, donde ha logrado dos Euroligas, entre otros tantos títulos nacionales.

El Olimpo es de Laia Palau

Pero lo intangible también da valor a la trayectoria de Palau. Su legado no solo son sus títulos, sino también su manera de querer el baloncesto y el deporte en general. "Su influencia va más allá de la cancha", ha dicho en su despedida Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto y exjugador.

Laia Palau ha participado en cuatro Juegos Olímpicos (ninguna española ha disputado tantos), pero aunque no lo hubiera hecho, seguiría personificando los valores olímpicos de amistad, respeto, juego limpio, inspiración...

Y el amor por el deporte. La española siempre ha tenido ese imán con el balón, e incluso llegó a anunciar su retirada en 2017. Pero no pudo. Porque se encontraba bien físicamente, su cuerpo le permitía seguir... ¿y por qué no si seguía atraída por la pista?

Así se permitió seguir demostrando su personalidad y estilo de juego en los mayores escenarios del baloncesto, incluidos los últimos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020. Y, sobre todo, dejó que el mundo siguiera aprendiendo de ella.

Hoy se ha despedido con los honores de una leyenda con el trabajo hecho, pero con palabras de humildad y de recuerdo a los que más cerca han estado de ella en sus 25 años de carrera.

"Agradezco mucho a mis padres, que un día más están hoy aquí conmigo, acompañándome en esta aventura. Si no hubiera sido por ellos no podría haber llegado hasta aquí. Ellos también se jubilan hoy y están un poco tristes".

