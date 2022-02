Los inicios Olivia Smart y Adrián Díaz, pareja española de danza sobre hielo en patinaje artístico en Beijing 2022

Empezó con un mensaje de Facebook. Adrían Díaz había anunciado su separación de Sara Hurtado, la compañera con la que había sido olímpico en Sochi 2014. Un amigo de Olivia Smart vio la noticia y avisó de inmediato a la patinadora británica.

“Yo estaba buscando un compañero nuevo y mi amigo me insistía para que mandara un mensaje a Adrián. Yo le decía, 'Lo acaba de anunciar. Vamos a darle un poco de tiempo". Y él, ‘No, no, no, Ahora'. Y el resto es historia".

Así lo recuerda Smart en la serie original de Olympics.com On Edge, que sigue el camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 de seis parejas de élite de patinaje artístico que entrenan en la Ice Academy de Montreal.

Era finales de 2015 y Smart también acababa de separarse de su anterior compañero, Joseph Buckland, con quien había competido en el Mundial de aquel año. Por entonces vivía en Detroit, Estados Unidos, y acordaron darse una semana de prueba.

“Estuvimos una semana patinando juntos y los entrenadores dijeron que habían visto todo bastante bien, que les había gustado lo que habían visto, y después de hablarlo unos días decidimos darnos una oportunidad”, explicó Smart en una entrevista para Olympics.com.

“Fue bastante fácil desde el principio. En la prueba, los entrenadores mencionaron que teníamos una técnica de base muy parecida, porque ella es británica y mi primer entrenador [John Dunn] era británico, así que había muchas cosas que encajaban desde el principio”, detalló Adrián Smart.

No fue el único factor que jugó a su favor. Hubo más, empezando por el momento: la temporada ya estaba muy avanzada, así que no tenían prisa por competir de inmediato. Tendrían tiempo para trabajar la adaptación.

Y siguiendo por lo más personal: durante los primeros meses, Smart no tenía dónde vivir en Montreal y se mudó con Adrián y su pareja, la también patinadora olímpica Madison Hubbell, subcampeona del mundo de danza sobre hielo en 2018 y 2021.

“Nos vino bastante bien para conocernos mejor, sentirnos más cómodos con alguien a quien acabábamos de conocer pero con quien íbamos a trabajar todos los días”, destacó Smart.

Olivia Smart y Adrián Díaz en el ISU Grand Prix de patinaje artístico de Las Vegas en 2021. Foto por 2021 Getty Images

Historia de una rivalidad muy pareja

España es un caso particular en danza sobre hielo. La tradición es aún reciente, apenas una década, pero tiene dos equipos en la élite mundial y con un nivel muy parejo. Se da además la circunstancia de que un miembro de cada pareja, Sara Hurtado y Adrián Díaz, formaron el primer equipo de la historia. La rivalidad está estrechamente tejida.

Los dos nuevos equipos se formaron casi al mismo tiempo, a caballo entre 2015 y 2016, y desde el comienzo han mostrado un nivel muy parecido. Esto ha dado pie a situaciones llamativas, como que durante sus cuatro primeros años se alternaron como campeones de España. Y otras que han dejado huella.

En el Mundial de patinaje artístico de 2017, Olivia Smart y Adrián Smart lograron una cuota olímpica para España en danza sobre hielo, pero perdieron ante Hurtado y Jalyavin en la carrera por ser los elegidos para competir en PyeongChang 2018.

Hurtado y Jalyavin fueron la primera pareja española en lograr una medalla en un Grand Prix y en el Mundial de 2021 fueron ellos quienes lograron la plaza olímpica para España. Pero después de cuatro años de trabajo, Smart y Díaz han logrado darle la vuelta.

Tras rozar el podio en el pasado Skate America, ganaron el bronce en el Skate Canada, su primera medalla en un Grand Prix. Y aunque la distancia con sus rivales por la plaza olímpica había sido mínima en el Finlandia Trophy (0.25 puntos), los superaron con autoridad en el Campeonato de España y el Campeonato de Europa.

Seis años después de aquellos mensajes de Facebook, representarán a España en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Danza libre de Olivia Smart y Adrián Díaz en Beijing 2022

Las pruebas de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se disputan en el Estadio Cubierto de la Capital. La danza libre, donde se resuelven las medallas de danza sobre hielo, tendrá lugar el 14 de febrero desde las 9:15am (hora de Pekín), que serán las 2:15am hora peninsular española.