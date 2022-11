Finales de la Copa Davis: días y horarios

Estos son los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa Davis:

Australia vs Países Bajos - 22/11 - A partir de las 16:00

Croacia vs España - 23/11 - A partir de las 16:00

Italia vs Estados Unidos - 24/11 - A partir de las 10:00

Alemania vs Canadá - 24/11 - A partir de las 16:00

La primera semifinal (25 de noviembre) enfrentará al vencedor del Australia vs Países Bajos contra el ganador del Croacia vs España desde las 16:00h. La segunda semifinal (26 de noviembre) será entre el vencedor del Italia vs Estados Unidos ante el de Alemania vs Canadá desde las 13:00 horas.

El 27 de noviembre, la final se disputará a partir de las 13:00h.

Todos los horarios son en hora local de España