Día Internacional de la Mujer 2022 - Conoce a Sini Pyy: la paralímpica de Beijing 2022 que lucha por la sostenibilidad en dos frentes

Para la esquiadora nórdica paralímpica de Beijing 2022 Sini Pyy la defensa del cambio nunca se detiene.

Los derechos de los discapacitados, la igualdad de género y el cambio climático son causas en las que esta finlandesa de 29 años aprovecha su plataforma como Para atleta para arrojar luz sobre la búsqueda de un mundo mejor y más igualitario.

En consonancia con el tema del Día Internacional de la Mujer (DIM) de este año –"la igualdad de género hoy para un mañana sostenible"–, descubre a la extraordinaria mujer que lidera la lucha por el clima para garantizar un futuro para todos más sostenible.

Sini Pyy recibe el premio Whang Youn Dai Achievement en la ceremonia de clausura paralímpica de PyeongChang 2018 Foto por 2018 Getty Images

Mientras crecía en Rovaniemi, una ciudad del norte de Finlandia, el mundo fuera de la ventana de Pyy a partir de octubre siempre parecía un país de las maravillas del invierno.

La joven finlandesa se subió a los esquís casi al mismo tiempo que aprendía a caminar, e incluso después de un accidente de coche que le cambió la vida y la dejó con una lesión en la médula espinal, el amor de la tres veces paralímpica por el aire libre nunca disminuyó, incluso si eso significaba cambiar la forma en que lo disfrutaba:

"Cuando creces cazando con tu padre y yendo de excursión a esquiar, básicamente viviendo al aire libre todo el tiempo, es algo que forma parte de ti y es algo que necesitas", dijo Pyy en una entrevista a Paralympic.org.

"He esquiado toda mi vida. Me encanta estar al aire libre y esa es una de las cosas que también eché de menos cuando terminé en una silla de ruedas. Es más difícil salir al exterior con una silla de ruedas, especialmente en la naturaleza, y cuando conseguí mi primer esquí sentado, me di cuenta de que eso era posible de nuevo."

Una vez que Pyy empezó a practicar el esquí nórdico paralímpico en 2012, se dio cuenta de que podía volver a conectar con el entorno que la rodeaba y su alegría por volver a los bosques nevados que tanto le gustaban no tardó en reflejarse en sus resultados deportivos.

Ese mismo año debutó en la escena internacional representando a Finlandia, y dos años más tarde participó en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014.

Pero con el paso de las temporadas, la finlandesa empezó a notar cambios en su entorno. Los inviernos, antes ricos en nevadas, eran escasos. Y cuando su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Laponia le abrió los ojos a la realidad de quienes viven en la región ártica, y a la importancia del medio ambiente en las poblaciones indígenas, Pyy comprendió que ella, y la gente de su comunidad, estaban viviendo la realidad del cambio climático:

"Hemos tenido inviernos con poca nieve y este año no hemos esquiado bien hasta diciembre", continuó diciendo Pyy a Paralympic.org.

"Tuvimos las primeras pistas de nieve abiertas, pero la nieve natural llegó muy tarde y eso es una locura porque recuerdo los inviernos que teníamos cuando era niña, y eran muy largos. Ya estamos viendo este cambio y, por supuesto, es más drástico cuanto más al sur vayas".

Como Para atleta que viaja por todo el mundo para competir, Pyy se cuestionó su estilo de vida y cómo estaba contribuyendo personalmente al daño del clima.

"Para un atleta de invierno, el cambio climático ya es algo concreto: si no hay nieve, las carreras tendrán que cancelarse o aplazarse", compartió la finlandesa con la revista Lapland Student Magazine. "Sin embargo, hay formas de hacer deporte respetando el medio ambiente".

"La ropa puede usarse durante más tiempo y reciclarse", explicó Pyy. "También hemos estudiado el uso de materiales reciclados en la fabricación de un nuevo trineo. Intento viajar en tren siempre que es posible y aprovechar las ventajas de la tecnología: por ejemplo, hoy en día muchas reuniones se gestionan cómodamente a través de Skype".

Pyy ha redoblado sus compromisos para ayudar a combatir el cambio climático uniéndose a 'Protect Our Winters' (POW). Esta organización benéfica de acción climática al aire libre capacita a las personas para que se conviertan en defensores eficaces del clima que puedan ayudar a conseguir soluciones sistémicas al cambio climático.

Se unió a la organización benéfica como embajadora y espera combinar su plataforma paralímpica con su trabajo junto a POW para animar a otros a educarse en uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta nuestro mundo.

Y ya está siendo escuchada.

Hace poco, Pyy fue una de los cinco paralímpicos de Beijing 2022 que recibieron una subvención por cortesía del programa "Athlete for Good", una iniciativa conjunta de P&G, el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional.

La Para esquiadora recibió una parte de los 400.000 dólares que otorga este programa para ayudar a hacer crecer el proyecto de educación de POW.

Sini Pyy en acción en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014 Foto por 2014 Getty Images

La lucha de Pyy por un mundo sostenible está relacionada con gran parte de las reivindicaciones que ha hecho durante su carrera.

Además de hacer campaña para el cambio climático, la finlandesa también está muy implicada en la promoción de los derechos de los discapacitados, y en particular de las mujeres.

En PyeongChang 2018, Pyy fue una de las dos atletas que recibieron el premio 'Whang Youn Dai Achievement Award'. Este galardón reconoce a un atleta de cualquier sexo que representa mejor el espíritu de los Juegos Olímpicos y los valores paralímpicos.

La Para esquiadora nórdica recibió el premio por su papel en la creación del primer consejo de atletas del Comité Paralímpico Nacional de Finlandia. Gracias a Pyy, los deportistas paralímpicos finlandeses pueden prestar su voz al movimiento paralímpico y dar forma a su futuro.

Además de formar parte de esa comisión de atletas, Pyy también es miembro del Comité de Mujeres en el Deporte del CPI.

Este comité se creó para asesorar al CPI en cuestiones de igualdad de género en el deporte paralímpico tras las reiteradas preocupaciones por la baja participación de las mujeres en el Movimiento Paralímpico.

Seis miembros elegidos, entre los que se encuentra Pyy, se reúnen una vez al año para debatir una serie de cuestiones específicas de género, entre las que se incluyen las barreras de entrada para las atletas paralímpicas y las políticas e iniciativas para aumentar la participación general.

Entre los entrenamientos y las competiciones, la finlandesa se mantiene muy ocupada, pero no lo haría de otra manera:

"La obtención de oportunidades para las mujeres discapacitadas es importante para mí", continuó diciendo a Lapland Student Magazine. "Para mí, el deporte es la forma en la que puedo marcar la diferencia y hacer escuchar mi voz".