Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022: las estrellas que son de invierno y también de verano

Oksana Masters, Estados Unidos

Oksana Masters tiene diez medallas paralímpicas en cuatro deportes: biatlón y esquí de fondo en los Juegos Paralímpicos de Invierno, y remo y ciclismo en los Juegos Paralímpicos de Verano.

Pero no hay nada que odie más que la gente asuma que es una especie de superheroína que solo aparece para ganar.

La importancia de que los demás crean en ella y el hecho de no creer a veces en sí misma son temas recurrentes, como le dijo a Olympics.com. Todo empezó con su madre: "Creía tanto en mí que quería demostrarle que tenía razón".

Le amputaron las dos piernas a los 14 años y tiene problemas en las manos que le obligan a pegar los guantes al esquí.

Masters ganó dos oros en ciclismo hace seis meses en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, apenas 100 días después de ser operada para extirparle los ganglios linfáticos y un tumor.

Pensaba que su oportunidad en los Juegos Olímpicos había terminado.

Pero la transición entre cuatro deportes y entre las disciplinas de verano e invierno ha forjado a una atleta dura. "Esa transición no es suave, ni bonita, ni agradable", dijo Masters a Self.

"En teoría, estás tan en forma como puedes estar para el deporte de verano, y luego pasas a tu deporte de la temporada de invierno. Es como si no hubieras hecho ejercicio en toda tu vida".

"El ciclismo es todo empuje, así que todo son hombros, pecho y bíceps. Y en el esquí, pierdes el pecho, los bíceps y los hombros, y son más los dorsales y el core".

Birgit Skarstein, Noruega

Birgit Skarstein fue la primera campeona paralímpica de la historia de Noruega cuando ganó en scull individual femenino PR1 en Tokio 2020.

Fue la abanderada de Noruega en los Juegos Paralímpicos de Invierno PyeongChang 2018, donde terminó séptima en los 5km de esquí de fondo femenino.

Y por si alguien dudara de su versatilidad, también protagonizó el programa de la televisión noruega 'Skal vi danse?' (¿Bailamos?).

Skarstein quedó paralizada de cintura para abajo por una inyección epidural mal administrada tras un accidente en 2010.

Debutó en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Sochi 2014 y se quedó a las puertas del podio de remo en Río 2016.

Ha dicho que el remo es su prioridad. "Entreno y compito en esquí para ser mejor remadora y encuentro que es una gran combinación", dijo a World Rowing.

"Cambiar de deporte y de movimiento me permite entrenar mejor, entrenar más y reducir el riesgo de lesiones. El remo me hace mejor esquiadora, ya que me da fuerza y resistencia, así como una mentalidad competitiva. El esquí me da las horas y horas que necesito como entrenamiento de base".

La deportista ha declarado a Olympics.com que, al dar prioridad a Tokio, ha tomado algunas decisiones que pueden mermar sus posibilidades en Beijing 2022.

Pero no cabe duda de que se inspirará en su propio análisis de su experiencia en 'Skal vi danse?'. "Solo porque no lo hayas visto, no significa que no sea real o que no exista, o que no se pueda hacer".

Jessica Gallagher, Australia

La carrera de Jessica Gallagher ha estado marcada por primeras veces de una sucesión de logros australianos.

Pero cuando se trata de primeras veces, Gallagher habla con nostalgia de su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno en el esquí para alpino de Vancouver 2010.

"Al ser mis primeros Juegos de Invierno, Vancouver fue realmente un nuevo y mágico país de las maravillas invernales", dijo a Paralympics Australia.

"Sentí esta energía realmente increíble porque sabía que iba a hacer mi debut paralímpico para Australia en mi cumpleaños".

El bronce de Gallagher en eslalon en Vancouver la convirtió en la primera mujer australiana en ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Se convirtió en la primera atleta en representar a Australia tanto en los Juegos de Verano como en los de Invierno cuando compitió en salto de longitud y jabalina en Londres 2012.

Por último, se convirtió en la primera australiana en ganar medallas en ambas versiones de los Juegos Olímpicos, gracias a su bronce en la contrarreloj femenina de 1km en para ciclismo.

También ganó el bronce en el eslalon gigante femenino en Sochi 2014.

Pero dice que lo que está en juego es lo más importante en el esquí alpino, donde un guía esquía delante de los atletas con deficiencia visual y les comunica las instrucciones a través de unos auriculares Bluetooth.

"La confianza que se requiere entre el esquiador y el guía no tiene comparación".

"Las decisiones y la comunicación que llega a través de esos auriculares se producen en una décima de segundo".

"En los distintos deportes en los que he competido, sin duda las carreras de esquí son las más duras porque una vez que añades velocidad y miedo a una persecución, cambia el juego porque hay consecuencias reales si se cometen errores”.

Momoka Muraoka, Japón

Momoka Muraoka es una esquiadora de corazón.

Sus primeras experiencias deportivas en silla de ruedas se centraron en el atletismo. Pero cuando un amigo atleta la invitó a las pistas, quedó hechizada por la "extraordinaria sensación de velocidad y regocijo que realmente no puedes experimentar en tu vida normal".

A los 17 años, quedó quinta en el eslalon gigante de Sochi 2014.

En PyeongChang 2018 fue seleccionada como abanderada de Japón. Pocos atletas pueden haber justificado tan plenamente el honor.

El medallero de Muruoka en esquí alpino comprendía dos medallas de bronce, dos de plata y un oro en eslalon gigante sentado.

Luego estaba la pequeña cuestión de unos Juegos Paralímpicos de Verano en su país.

"Al principio, mi actitud era de ligera envidia por el hecho de que los Juegos Paralímpicos se celebraran en Japón. Como había centrado todas mis energías en Pyeongchang 2018, no tenía ningún sentimiento fuerte por Tokio 2020", dijo a Toyota Times.

"Sin embargo, cuando terminó PyeongChang 2018, empecé a sentir que quería volver a probar el atletismo, algo que había hecho de niña".

"Si había la más mínima posibilidad de que pudiera competir [en Tokio], entonces quería intentarlo".

Muruoka, a quien se le diagnosticó mielitis transversal cuando tenía cuatro años, solo necesitó dos meses de entrenamiento para batir el récord japonés de 100m.

En Tokio 2020, terminó sexta en los 100m T54 femeninos.

"Tomé conciencia de mí misma como atleta después de dedicarme al para atletismo durante un año", dijo.

"Había estado preocupada, pero disfruté de los Juegos Paralímpicos de 2020 porque pude cumplir el sueño en el atletismo que tenía cuando era pequeña".

"No me arrepiento de nada. Me sentí renovada”

Danielle Aravich, Estados Unidos

Como si competir en los Juegos Paralímpicos de Verano y de Invierno no fuera suficientemente duro, Danielle Aravich compite en dos disciplinas con exigencias contrastadas.

En Tokio 2020, corrió los 400m T47. En Beijing 2022, buscará el éxito en esquí de fondo y biatlón.

"Son dos sistemas completamente diferentes. Si piensas en el nórdico, es de larga distancia, anaeróbico. Para el esprint, es solo el 'fast-twitch'. Así que juntar los dos simultáneamente no es necesariamente beneficioso para el otro", dijo al Washington Times.

Sin embargo, no tuvo muchas opciones en Tokio. La discapacidad de Aravich, que nació sin el antebrazo izquierdo, solo le permite participar en pruebas de esprint en pista.

En Tokio no se clasificó en su eliminatoria, y es posible que se concentre en los Juegos de Invierno.

"No estoy muy segura de cuál será mi carrera en el atletismo, sobre todo porque he invertido mucho en el esquí nórdico y veo un futuro muy largo para mí en este deporte. Así que soy realista con mis expectativas”.