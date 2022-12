Mundial de la FIFA 2022: ¿Qué récords ha roto Lionel Messi y qué récords tiene cerca de batir? 

Messi no es solo un goleador, también es un creador.

Si bien parecía estar preocupado por una lesión en la pierna en los primeros minutos de partido durante la victoria en semifinales sobre Croacia , Messi no recibió ninguna tarjeta, por lo que liderará a Argentina en la final y superará al jugador alemán.

Pero esta no fue la única historia que escribió cuando participó en la creación de este gol.

Su carrera, una de las más brillantes en los últimos tiempos, no solo se define por el Mundial, pero esto no ha detenido a uno de los mejores jugadores del mundo de reescribir la historia en Catar 2022.

Para jugadores como Lionel Messi , no hay mejor escenario en el fútbol internacional que la Copa del Mundo.

