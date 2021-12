¿Cómo es para un deportista olímpico entrenar en el pueblo de Papá Noel por Navidad?

El villancico ‘Don’t stop believing’ suena por los altavoces del estadio del FC Santa Claus, el equipo que juega en Rovaniemi, Finlandia, oficialmente el pueblo de Papá Noel. Por supuesto, los jugadores llevan una equipación roja y blanca. Y la visitante, verde y blanca, también resulta bastante festiva.

Cuenta la leyenda que este club fue fundado cuando los duendes de Papá Noel jugaban con un balón de fútbol por la nieve, en uno de sus descansos después de envolver los regalos de Navidad. Quizá no sorprenda que estas pequeñas criaturas de pies livianos dediquen su tiempo libre al ejercicio, pues la misión de Papá Noel es ayudar al bienestar de los niños.

El afable anciano rojo y blanco también anima a los adultos a portarse bien para dar ejemplo y difundir por todo el mundo el mensaje de paz y amor que acompaña el espíritu navideño.

En 2017 el FC Santa Claus viajó a Beijing para jugar un amistoso en Nochebuena contra un combinado de estrellas chinas. Los rojiblancos, dirigidos por el alemán Ralf Wunderlich y Papá Noel, que hace de entrenador honorífico, ganaron el duelo de cinco contra cinco por un gol. Al año siguiente, volvieron para jugar otro amistoso en el que participaron antiguas estrellas como el italiano Alessandro Del Piero y el inglés Michael Owen. Y Papá Noel se hizo una foto con los dos.

Papá Noel asiste al primer partido de su equipo cada temporada. Sin duda, la charla prepartido se centra en creer, más que nada porque actualmente el equipo juega en la sexta división finlandesa, con más de 200 equipos. Así que Papá Noel tiene que usar todas sus armas para animarlos a creer que algún día podrán subir de categoría.

El país invernal de las maravillas

Cuando Papá Noel necesita salir a correr para quemar los excesos de Navidad, no hay lugar mejor para ir que Santasport. El instituto local del deporte es uno de los 11 que hay en Finlandia, y el Centro de Entrenamiento Olímpico de Rovaniemi es uno de los seis que tiene el país. Ambos juegan un papel importante para el desarrollo del deporte en la ciudad.

El centro ofrece instalaciones destinadas al deporte, el bienestar y la educación y, alguna vez Papá Noel ha coincidido en las máquinas de correr con la esquiadora de fondo finlandesa Johanna Matintalo.

Matintalo (1996) se mudó a Rovaniemi en 2015 procedente de Pöytyä, una ciudad situada más al sur, por las fantásticas condiciones de nieve que ofrece durante todo el año. Y el cambio dio sus frutos. Con solo 21 años, ya compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, y está a punto de lograr clasificarse de nuevo para Beijing 2022, que comenzará el 4 de febrero.

Johanna Matintalo Finland cross country Foto por 2018 Getty Images

Matintalo está acostumbrada a ver caras nuevas en el gimnasio en esta época del año, con todas esas personas que quieren ponerse en forma ahora que encaramos el Año Nuevo, pero Papá Noel era nuevo hasta para ella, según confesó a Olympics.com a principios de diciembre.

“Ayer por la mañana estaba en el gimnasio haciendo un poco de estiramientos y Papá Noel estaba [visitando a los empleados] y entrenando con las máquinas y las pesas. Fue bastante divertido verlo entrenar”.

Es un momento importante del año para Matintalo, que debe participar en pruebas de la Copa del Mundo por muchos países para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno. Para ella, la Navidad es una época de sentimientos encontrados.

“Es un periodo importante de mi entrenamiento, así que me da un poco de envidia esa gente que puede disfrutar de la Navidad y divertirse. Por supuesto que el entrenamiento también es divertido y me encanta mi trabajo, pero a veces siento que me gustaría saltarme el entrenamiento y simplemente divertirme con la nieve”.

Correr por la nieve

Matintalo es consciente de lo precioso que es el escenario en el que entrena, esquiando durante kilómetros entre una gran cantidad de árboles engalanados de nieve.

En esta época del año, debido a la latitud en que se encuentra esta zona, Matintalo entrena sin luz solar las 24 horas del día, así que tiene que empezar sus entrenamientos con una linterna frontal en la cabeza. Pero con la oscuridad llega también el espectáculo de las auroras boreales. Una iluminación mágica para entrenar.

“Cuando hay auroras boreales mola mucho porque está oscuro, muy, muy oscuro”, cuenta Matintalo. “¡No puedes siquiera entender lo oscuro que puede llegar a estar si no estás aquí en esta época del año!

Otro fan de las auroras boreales es nuestro amigo Papá Noel. En su tiempo libre dice que le gusta andar por el bosque, acampar a la luz de la hoguera y mirar las estrellas. También se tomó unas vacaciones para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.

“Vine porque quería conocer a personas de todo el mundo y desearles lo mejor cuando mostraran a todos sus habilidades”, dijo. “Solo uno puede ganar, pero seguro que todos serán felices aquí”.

Su mayor sueño es ver a todo el mundo “jugar con los demás y no tener miedo de nada, tal y como hacen los Paralímpicos”. Un deseo de Navidad que todos podemos compartir.