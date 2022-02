Colby Stevenson sobre la plata que obtuvo en big air: "Parece algo sacado de una película"

El 8 de mayo de cada año es el día de "celebrar la vida" para Colby Stevenson.

El esquiador estadounidense tuvo la suerte de salir con vida tras el accidente de coche que sufrió el 8 de mayo de 2016 y ahora se irá de los Juegos Olímpico de Invierno Beijing 2022 con una medalla de plata colgada en el cuello.

Stevenson tuvo una actuación impresionante en la competición inaugural de big air masculino en esquí acrobático, terminando justo detrás del noruego Birk Ruud, de 21 años, que ganó el oro. El veterano sueco Henrik Harlaut, de 30 años, terminó con el bronce.

Olympics.com habló con el flamante subcampeón olímpico, procedente de Park City, Utah, para contextualizar su fenomenal logro.

Colby Stevenson celebra la conquista de la medalla de plata en la prueba de Snowboard Big Air Foto por 2022 Getty Images

Un primer podio en big air para la historia

"Se me rompió el corazón en 2018 cuando me lastimé el hombro y no pude venir a los Juegos Olímpicos. Pude ver a todos mis compañeros compitiendo. Fue un momento interesante en mi vida. Pero venir aquí y formar parte del equipo olímpico ha sido un honor en sí mismo", rememoraba Stevenson.

"El big air no es una prueba que normalmente se me dé bien. Nunca había subido al podio en big air, así que mis expectativas no eran muy altas, pero sabía que estaba haciendo algunos trucos nuevos y que tenía una buena oportunidad de hacerlo bien, así que me centré en eso".

Este miércoles nos deleitaba con una maniobra espectacular. "Aprendí un nuevo truco: el 'nose butter 16 con Japan grab'. Creo que soy el primero en hacerlo con un 'Japan grab', así que estoy súper emocionado. Sinceramente, esto parece algo sacado de una escena de película. ¡Estoy en una nube ahora mismo! No sé cómo explicarlo. Es mi primer podio en big air, y es aquí en los Juegos Olímpicos. Es algo increíble".

'Si puedo sobrevivir a eso, puedo sobrevivir a cualquier tipo de accidente'

Los médicos daban a Colby Stevenson pocas probabilidades de volver a practicar esquí acrobático a nivel competitivo después del accidente que a punto estuvo de costarle la vida en 2016 y que se produjo en una zona rural de Idaho.

Stevenson se fracturó el cráneo, las costillas, la cuenca del ojo, la mandíbula y el cuello en el accidente. Tuvo que someterse a dos cirugías importantes, incluyendo una para ponerle una placa de titanio en el cráneo.

"Realmente no me centro en eso. Es algo del pasado, pero volver de eso y ser capaz de esquiar a un alto nivel de nuevo... Me siento muy afortunado de poder hacerlo".

El hecho de haberse podido recuperar al 100% tras haber visto la muerte tan de cerca le ha dado una perspectiva diferente. No es que se sienta indestructible, pero... "Si puedo sobrevivir a eso, puedo sobrevivir a cualquier tipo de caída que vaya a tener aquí; así es como lo pienso. Voy a darlo todo y a seguir empujando. Esto es lo que me gusta hacer y nada me va a impedir hacerlo".

'Saludable para salir de tu zona de confort'

"Lo que más me ha enseñado mi deporte sobre la vida es que es saludable salir de tu zona de confort. He aprendido mucho, especialmente este año. He aprendido nuevos trucos en cada evento. En los dos últimos años la evolución ha sido más paulatina, pero he tenido algunos buenos saltos y lo he dado todo".

Stevenson lo tiene claro. "Es muy importante salir de tu zona de confort en la vida. Eso solo hará que las cosas sigan siendo emocionantes y te hagan feliz. Salir ahí afuera, hacer lo que te gusta, empezar a aprender algo nuevo y probar todas las cosas que puedas".

Quizá el 9 de febrero sea también otro día en el calendario para que Stevenson "celebre la vida".

LEE MÁS: Colby Stevenson: Cómo tocar el cielo a través del esquí tras un grave accidente de coche.