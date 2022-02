Cinco cosas que saber de Manex Silva, esquiador de fondo brasileño

Con solo 19 años, el brasileño Manex Salsamendi Silva ya puede presumir de un buen currículum en los deportes de invierno. Es el plusmarquista de su país en el esquí de fondo y, después de brillar en los últimos Juegos de la Juventud, donde logró el mejor resultado para un sudamericano, intentará repetir la hazaña en Beijing 2022.

“Esto me motiva y demuestra que no importa el país, no importa que yo sea de Brasil. Si entreno y soy constante, puedo vencer a países que tienen mucha más tradición en la nieve”, dice Manex.

El esquiador hispanobrasileño tendrá una agenda apretada en Beijing, pues disputará cuatro pruebas: esquiatlón 15 km + 15 km, el esprint en estilo libre, los 15 km en estilo clásico y los 50 km con salida en masa.

A continuación Olympics.com te presenta cinco datos sobre el esquiador de fondo brasileño, que competirá por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Nació en Brasil pero vive en España

Manex Salsamendi Silva nació el 24 de julio de 2002 en la ciudad de Río Branco, capital del Estado de Acre, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España. Hijo de padre español y madre brasileña, la familia se marchó a Rentería (País Vasco) cuando tenía dos años. Con ocho llegó a Isaba (Navarra), donde comenzó su carrera deportiva como parte del Club Pirineos del Roncal.

Compagina entrenamientos, competiciones y estudios

Manex es uno de esos atletas que intentan conciliar su carrera deportiva con la universitaria. En su caso, estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Lleida.

“A veces necesito hablar con los profesores para justificar las faltas [a clases]. Como no estoy en la selección española, es más complicado, porque tengo que mediar entre la Federación brasileña y mi universidad”, explica.

Es el actual campeón de Brasil de rollerski

Además de diversos eventos de nieve organizados por la FIS, en 2021 Manex Silva también participó en el circuito brasileño de rollerski. De hecho, se coronó como campeón masculino al sumar la mejor puntuación entre sus ocho mejores resultados.

El rollerski o esquí sobre ruedas es la disciplina que los esquiadores de fondo practican cuando no tienen acceso a la nieve. Y muchos de ellos, especialmente latinoamericanos, participan en el circuito brasileño en busca de puntos FIS, valederos para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno.

Batió récords en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con 17 años, Manex Silva logró meterse entre los 40 mejores de la prueba de esprint de esquí de fondo. Fue el mejor resultado en este deporte para un sudamericano en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020.

Dos años después, espera aprovechar esa experiencia para conseguir también grandes marcas en la que será su primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“La sensación debe de ser parecida, porque todo es muy grande, hay deportistas de todo el mundo, tenemos la Villa Olímpica, con gente de todos los deportes. Fue muy impactante. También he competido en Mundiales, pero no tiene comparación”, destacó en declaraciones a Olympics.com.

Una esquiadora brasileña fue su inspiración para la carrera olímpica

Viviendo a 25 minutos en coche de los Pirineos y cerca de un club de esquí desde una edad temprana, Manex Silva se encontró pronto con el esquí de fondo. Sin embargo, la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno solo llegó después de conocer a la esquiadora brasileña Mirlene Picin.

“Aquí en España hay un equipo de esquí, pero aquí hay menos apoyo a los deportistas jóvenes, están más enfocados a los adultos con un rendimiento muy alto. Yo iba a tener más apoyo en Brasil, así que me puse en contacto con la CBDN (Confederación Brasileña de Deportes de Nieve) y ahora puedo competir en sitios en los que nunca imaginé competir”, destacó Manex.

Calendario de Manex Silva en Beijing 2022

El brasileño Manex Silva competirá en cuatro pruebas de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.