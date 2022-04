Carolina Marín regresa por la puerta grande

Carolina Marín ha vuelto a la senda ganadora.

Después de 11 meses fuera de competición a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior y de los dos meniscos de la rodilla izquierda, la campeona olímpica en bádminton en Río 2016 ha logrado volver a la acción este jueves, 26 de abril, en el Campeonato de Europa, en Madrid.

La cinco veces campeona del Europeo se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su segunda lesión de gravedad en la rodilla en los últimos dos años. "Mi rodilla está más que preparada", dijo Marín en su cuenta de Instagram antes del partido inaugural contra Katerina Tomalova (República Checa).

Pero todavía quedaba comprobarlo en competición. "La mayoría de estos partidos, y sobre todo después de una vuelta así, se juegan dentro, contra una misma", expresó tras el debut de Marín en el Europeo de Madrid su entrenador, Fernando Rivas.

Y en esa lucha interna, Carolina Marín también logró la victoria.

La tres veces campeona del mundo necesitó solo 30 minutos para su triunfo por 21-10 y 21-6, y ahora se enfrentará a Maria Ulitina (Ucrania) en la tercera ronda, a partir de las 16:30h (hora española) en este 27 de abril.

"Estoy muy contenta con la victoria de hoy, pero más que por la victoria, por la situación de volver a la pista y recuperar esas sensaciones de competir, esos nervios que ya echaba de menos", expresó Marín en zona mixta tras el partido.

"Ya no hay lesión, solo queda disfrutar"

Marín ya está, de este modo, en el camino de ganar su sexto título europeo, y esta vez en la capital de España. Su primer partido fue un indicador de lo que está por venir; y los aficionados locales así lo celebraron.

La española claramente disfrutó su primer partido frente a una emocionada afición, y controló el encuentro desde el principio hasta el final. "El resultado es la competencia de cómo una juega en la pista. Al principio me ha costado adaptarme al pabellón y al volante, que era muy rápido, pero luego he intentado imponer mi estilo de juego y creo que ya se ha visto en la pista", analizó Marín.

"Las sensaciones de la rodilla son geniales. Ya me he olvidado de la rodilla. Si estoy aquí es porque estoy totalmente preparada. Ya no hay lesión, y solamente queda disfrutar de cada uno de los partidos".

Su entrenador, Fernando Rivas, leyó el partido del mismo modo: "Al principio le ha costado un poquito, pero era de esperar. Lo ha gestionado todo muy bien. A nivel emocional le he visto muy bien y a nivel de movilidad, increíble".

Carolina Marín y la fuerza de su afición

Once meses sin competir no es algo sencillo de gestionar, y la afición, la familia y amigos de Carolina Marín supieron recompensarle por todo su esfuerzo dándole un caluroso apoyo durante su primer partido tras la lesión.

"Sobre todo, tengo palabras de agradecimiento para todo el público, que ha estado dándome muchísimo cariño, gritándome, dándome muchísima fuerza en pista. No me esperaba tantos ánimos, tantos gritos, tanto apoyo. No tengo palabras para expresarlo. Tengo mucha emoción por todo lo que he sentido en la pista", reconoció Marín tras el encuentro.

Entre estos amigos, se encontraba el atleta español Bruno Hortelano, que acudía por primera vez en persona a un partido de su amiga. "Nunca había visto en directo un partido suyo. Es la primera vez que vengo a un campeonato así y es un ambiente muy guay. Verlo por la tele no es lo mismo que verlo en directo", contó.

Hortelano también tuvo palabras de admiración para su amiga: "Es una persona increíble. Yo la conozco como amiga. Es súper generosa, emite una luz impresionante. Si eso lo aplica en su entrenamiento y su preparación, está claro que le habrá ayudado muchísimo".

Por su parte, Fernando Rivas también se mostró impresionado por el ambiente vivido en Madrid, y puso en valor este apoyo de las gradas para la campeona olímpica en 2016: "¡Qué mejor escenario para reaparecer!".

Axelsen impone su clase

En individual masculino, el campeón olímpico en Tokio 2020, Viktor Axelsen, también dio prueba de que tiene su mirada puesta en su siguiente gran título.

La superestrella danesa busca su tercer título europeo, y lo ha demostrado tras superar al francés Alex Lanier por 21-12, 21-11 en solo 32 minutos. Su siguiente paso hacia la medalla de oro será en la tercera ronda ante el alemán Max Weisskirchen.

Por su parte, el vigente campeón de Europa, Anders Antonsen (Dinamarca), tuvo que trabajar más de lo esperado para superar al alemán Kai Schaefer por 21-17, 18-21, 21-13.