El centrocampista del Brighton perteneciente a una dinastía del fútbol argentino | World at their Feet

El centrocampista del Brighton perteneciente a una dinastía del fútbol argentino | World at their Feet

View this post on Instagram

El esfuerzo de Mbappé no fue suficiente para alzarse con el Mundial. Los penales, en los que el guardameta argentino Dibu Martínez fue clave, determinaron el destino de la Copa del Mundo 2022 e imposibilitaron que Francia lograra su segundo Mundial consecutivo tras el conseguido en 2018 y volvieron a condenar a la selección gala, que ya perdió en los penales la final de 2006. La albiceleste, por su parte, reescribió su historia y se alzó con título mundial desde los logrados en 1978 y 1986 .

Más de

You May Like