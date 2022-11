Asian Airgun Championship 2022, live streaming: Manu Bhaker, Divyansh Singh Panwar spearhead India - full schedule

Tokyo Olympians Manu Bhaker, Divyansh Singh Panwar, Elavenil Valarivan and ISSF world championships silver medallist Mehuli Ghosh will lead the 36-member Indian shooting contingent at the Asian Airgun Championship 2022 in Daegu, South Korea, starting Wednesday.

The airgun shooting championship will have competitions for juniors, youth, and seniors in air rifle and air pistol events at the Daegu International Shooting Range. Watch live streaming of the events.

Manu Bhaker, 20, will vie for a medal in the junior women’s 10m air pistol while Divyansh Singh Panwar, also 20, will compete in the junior men's 10m air rifle event.

The Indian men’s 10m air rifle trio of Rudrankksh Balasaheb Patil, Kiran Ankush Jadhav and Arjun Babuta, who won team gold at the ISSF Rifle/Pistol World Championship 2022 last month, have been selected in the Indian seniors' squad.

Mehuli Ghosh, 21, and Elavenil Valarivan will be in action in the women's 10m air rifle event along with Meghana Sajjanar.

While India skipped the last edition of the Asian Airgun Championship held in Kazakhstan last year, they topped the medals tally with seven golds, two silvers and a bronze in the 2019 edition held in Chinese Taipei.

The Asian Airgun Championship 2022, which is the 15th edition of the continental meet, will conclude on November 18.

Where to watch Asian Airgun Championship 2022 Daegu live streaming in India

Live streaming of the Asian Airgun Championship 2022 in Daegu will be available on the ISSF YouTube channel, and the ISSF Facebook page. Only the finals of each event will be streamed live.

Asian Airgun Championship 2022 Daegu: Indian shooting team

10m Air Rifle

Women: Mehuli Ghosh, Elavenil Valarivan, Meghana Sajjanar

Men: Arjun Babuta, Kiran Ankush Jadhav, Rudranksh Balasaheb Patil

Youth Women: Yukthi Rajendra, Hazel, Gautami Bhanot

Youth Men: Abhinav Shaw, Sheersh Aditya Kashyap, Parth Rakesh Mane

Junior Women: Ramita, Nancy, Tillottama Sen

Junior Men: Divyansh Singh Panwar, Sri Karthik Sabari Raj, Vidit Jain

10m Air Pistol

Men: Shiva Narwal, Naveen, Vijayveer Sidhu

Women: Rhythm Sangwan, Yuvika Tomar, Palak

Youth Women: Harnavdeep Kaur, Kaniska Dagar, Yashasvi Joshi

Youth Men: Sandeep Bishnoi, Sahil, Amit Sharma

Junior Women: Manu Bhaker, Esha Singh, Shikha Narwal

Junior Men: Samrat Rana, Sagar Dangi, Varun Tomar

Asian Airgun Championship 2022 Daegu: Full schedule and live India start times for all finals

All times are India Standard Time (IST).

Friday, November 11

10m Air Rifle Men Final - 3:45 PM IST onwards

10m Air Rifle Men Junior Final - 5:15 PM IST onwards

10m Air Rifle Men Junior Youth Final - 6:45 PM IST onwards

10m Air Rifle Women Junior Youth Final - 8:15 PM IST onwards

Saturday, November 12

10m Air Rifle Women Final - 3:45 PM IST onwards

10m Air Rifle Women Junior Final - 5:15 PM IST onwards

Air Rifle Team Men Junior Youth Final - 6:45 PM IST onwards

Air Rifle Team Women Junior Youth Final - 8:15 PM IST onwards

Sunday, November 13

Air Rifle Team Men Final - 4:00 PM IST onwards

Air Rifle Team Women Final - 5:30 PM IST onwards

Air Rifle Team Men Junior Final - 7:00 PM IST onwards

Air Rifle Team Women Junior Final - 8:30 PM IST onwards

Monday, November 14

10m Air Pistol Men Junior Youth Final - 3:45 PM IST onwards

10m Air Pistol Women Junior Youth Final - 5:15 PM IST onwards

10m Air Rifle Mixed Team Final - 6:45 PM IST onwards

10m Air Rifle Mixed Team Junior Final - 8:30 PM IST onwards

Tuesday, November 15

10m Air Pistol Men Final - 3:45 PM IST onwards

10m Air Pistol Men Junior Final - 5:15 PM IST onwards

Air Pistol Team Men Junior Youth Final - 6:45 PM IST onwards

Air Pistol Team Women Junior Youth Final - 8:30 PM IST onwards

Wednesday, November 16

10m Air Pistol Women Final - 3:45 PM IST onwards

10m Air Pistol Women Junior Final - 5:15 PM IST onwards

Air Pistol Team Men Final - 6:45 PM IST onwards

Air Pistol Team Men Junior Final - 8:30 PM IST onwards

Thursday, November 17

Air Pistol Team Women Final - 4:00 PM IST onwards

Air Pistol Team Women Junior Final - 5:30 PM IST onwards

Friday, November 18

10m Air Pistol Mixed Team Final - 3:00 PM IST onwards

10m Air Pistol Mixed Team Junior Final 4:45 PM IST onwards