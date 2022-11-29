世界七人制橄榄球系列赛迪拜站：赛程和焦点前瞻

随着本站赛事的开打，女子七人制橄榄球赛季正式拉开战幕！而男子七人制橄榄球则迎来赛季第二站赛事的争夺。另外，2024年巴黎奥运会席位也有待各球队去争取。
世界七人制橄榄球系列赛将于12月2日至3日在迪拜开赛。
阳光和节日氛围已经就位，本赛季巡回赛最受瞩目的分站赛赛事将在阿联酋上演。
本站赛事是女子世界七人制橄榄球系列赛新赛季首站赛事，同时也是男子世界七人制橄榄球系列赛赛季第二站赛事。此前男子赛季首站比赛已经于11月在中国香港举行。
由于涉及到2024年巴黎奥运会席位，因此今年世界系列赛的每一站赛事都非常重要。
话不多说，让我们通过本文一起了解本届赛事赛程以及观赛指南。
女子七人制橄榄球方面，澳大利亚队是值得关注的球队之一。今年夏天，她们刚刚赢得过世界杯冠军以及英联邦运动会金牌，状态甚佳。
队内明星球员夏洛特·卡斯里克将在再一次在赛场上展现她攻防两端不知疲倦的特点。她的队友麦迪逊·列维是上赛季年度最佳新秀得主，擅长得分的列维堪称达阵机器。
说到达阵就不能不提上赛季的“达阵王”艾米-赖伊·墨菲·克洛维，上个赛季她为爱尔兰队完成了36次达阵得分。
男子组方面，澳大利亚队同样实力出众，首站香港站比赛中喜提冠军的澳大利亚男队值得关注。
澳大利亚队若想蝉联冠军，需要他们的“神奇队长”尼克·马洛夫延续高水平发挥。
两届奥运冠军得主斐济队期待能够将澳大利亚队拉下冠军宝座，队内名将瓦伊希亚·纳库库是他们力争好成绩的底气。2022年英联邦运动会冠军南非队则期待能够将今夏的良好状态延续到本届赛事当中。
爱尔兰队也是所有对手不可轻视的一支队伍，队内名将特瑞·肯尼迪去年完成了50次达阵，他的每一次触球都有得分的可能。
赛程 --
12月2日，星期五
06:00 - 15:20（中欧时间）- 小组赛
12月3日，星期六
06:00 - 16:10（中欧时间）- 淘汰赛和附加赛
07:06 - 17:50（中欧时间）- 小组赛
11月3日，星期六
06:00 - 16:40（中欧时间）- 淘汰赛和附加赛
2022/23赛季结束时，男子组和女子组排名前四的球队将为自己所属NOC锁定一张2024年巴黎奥运会七人制橄榄球入场券。
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