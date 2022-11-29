世界七人制橄榄球系列赛迪拜站：赛程和焦点前瞻

女子七人制橄榄球方面，澳大利亚队是值得关注的球队之一。今年夏天，她们刚刚赢得过世界杯冠军以及英联邦运动会金牌，状态甚佳。

队内明星球员夏洛特·卡斯里克将在再一次在赛场上展现她攻防两端不知疲倦的特点。她的队友麦迪逊·列维是上赛季年度最佳新秀得主，擅长得分的列维堪称达阵机器。

说到达阵就不能不提上赛季的“达阵王”艾米-赖伊·墨菲·克洛维，上个赛季她为爱尔兰队完成了36次达阵得分。

男子组方面，澳大利亚队同样实力出众，首站香港站比赛中喜提冠军的澳大利亚男队值得关注。

澳大利亚队若想蝉联冠军，需要他们的“神奇队长”尼克·马洛夫延续高水平发挥。

两届奥运冠军得主斐济队期待能够将澳大利亚队拉下冠军宝座，队内名将瓦伊希亚·纳库库是他们力争好成绩的底气。2022年英联邦运动会冠军南非队则期待能够将今夏的良好状态延续到本届赛事当中。

爱尔兰队也是所有对手不可轻视的一支队伍，队内名将特瑞·肯尼迪去年完成了50次达阵，他的每一次触球都有得分的可能。